5 tweedehands plug-in hybrides: wel de lusten, niet de lasten van elektrisch rijden

De occasionkoper beleeft lastige tijden. Zeker als hij of zij veel kilometers maakt. Wat is de slimste keus? Diesel, benzine, elektrisch? Misschien wordt het tijd om op Marktplaats.nl op zoek te gaan naar de tussenvorm: een zuinige plug-in hybride op benzine én elektriciteit.

Nadat Mitsubishi in Nederland jarenlang een zieltogend bestaan had geleid, stond er ineens op elke straathoek een Mitsubishi Outlander PHEV. In 2012 en 2013 ­konden zakelijke rijders namelijk bijtellingsvrij rond­rijden in auto’s met een CO2-uitstoot tot 50 g/km. Dat waren allemaal plug-in hybrides, zoals de Mitsubishi Outlander en de Volvo V60 Plug-in Hybrid - met diesel­motor, nota bene!

Mis niets van ons occasionnieuws en onze aankooptips.



Aanmelden

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief!



Vanaf 2014 werd de fiscale begunstiging van stekkerhybrides stapsgewijs afgebouwd. In 2017 was de bijtelling gelijkgetrokken met gewone benzine- en dieselauto's tot 22 procent. Toen was het meteen over met het succes van de Mitsubishi Outlander en Volvo V60 met stekker. Auto’s die iets korter van de fiscale bevoordeling van plug-ins profiteerden, waren onder meer de Audi A3 E-Tron en de GTE-­versies van de Volkswagen Golf en Volkswagen Passat.

Tweedehands plug-in hybrides zijn nu betaalbaar

Dat de verkoop van stekkerhybrides vanaf 2016 vrijwel instortte, kwam doordat ze voor niet-­zakelijke rijders te duur in aanschaf waren. Inmiddels zijn oudere plug-ins wel betaalbaar. En dus zijn ze het overwegen waard voor de particulier. In theorie kun je er immers heel zuinig mee ­rijden. Voorwaarde is dat de meeste ritten niet langer zijn dan pakweg 50 kilometer. Alleen dan profiteer je optimaal van de beperkte elektrische actieradius. We stellen de juiste zoekcriteria in op Marktplaats.nl voor plug-in hybrides en krijgen een kleine 3500 hits.



Voordelen plug-in hybride



Woon je bijvoorbeeld 40 kilometer van je werk en kun je de auto zowel thuis als bij kantoor opladen? Dan hoef je doordeweeks maar ­zelden te tanken. Daarmee compenseer je een groot deel van de benzine die je op langere weekend- en vakantieritten oprookt. Maar ook als je regelmatig wat verder rijdt dan 50 kilometer, haal je met gemak een gemiddeld verbruik van 1 liter benzine per 30 kilometer. En anders dan bij een echte EV, heb je nooit actie­radiusstress. Een voordeel voor plug-in hybrides ten opzichte van gewone benzine- en dieselauto's: je betaalt het half­tarief aan wegenbelasting. Klinkt als win-win ...

Wegenbelasting plug-in hybrides gaat omhoog



Helaas komt er binnenkort een eind aan de lage wegenbelasting voor plug-ins. In 2025 gaat de korting terug naar 25 procent en in 2026 is het uit met de pret. Zeker iets om in het achterhoofd te houden, want stekkerhybrides zijn geen lichtgewichten. En bij een dieselhybride schrik je je écht rot als je het volle pond moet betalen. Verder is stroom natuurlijk niet ­gratis en een eigen laadpaal evenmin. Reken jezelf dus niet te snel rijk door alleen de lage brandstofkosten in de begroting te zetten.

Wat zijn extra aandachtspunten stekkerhybrides?



Ten slotte nog iets over de techniek van stekkerhybrides. Die is complex en de con­­ditie van het accupakket is van cruciaal belang. Koop de auto daarom alleen met een degelijke garantie en laat voor de zekerheid een accucheck uitvoeren. Dat kan onder meer via de ANWB.

Audi A3 Sportback E-tron - 2015 - 135.774 km - € 18.695

Als je de historische verkoopcijfers van de Audi A3 bekijkt, dan springen de jaren 2014 en 2015 eruit met meer dan 7000, respectievelijk 8500 stuks. E-Tron, bedankt! Toch kunnen we ons voorstellen dat leaserijders de A3 met stekker niet alléén vanwege de lage bijtelling bestelden. Hij zag er sowieso al goed uit en de E-Tron was nog eens ‘opgesjiekt’ met een zilver­kleurige grille, fraaie spaakwielen en een zwarte diffusor aan de achterkant. Met de prestaties was weinig mis en Audi was er aardig in geslaagd het meergewicht van zo’n 300 kilo te maskeren. Verder zul je de verschillende com­ponenten in de aandrijflijn nooit op schokkerig gekibbel betrappen. Net als ‘gewoon’ en regeneratief remmen heel natuurlijk in elkaar overgaan. Deze tweedehands A3 E-Tron verleidt ons vooral met zijn lekkere kleurtje en leren sportstoelen. Wel jammer dat ze niet verwarmd zijn. Helaas ontkwamen de ingenieurs evenmin aan een inkrimping van de kofferbak met 100 liter.

Renault Captur 1.6 PHEV - 2020 - 17.624 km - € 29.740

Dat de prijzen van nieuwe auto’s de laatste tijd zo enorm zijn gestegen, heeft gevoelsmatig ook een voordeel. Vergeleken met een nieuwe Renault Captur PHEV, is dit exemplaar uit 2020 met nog geen 18.000 km op de teller bijna een koopje te noemen. Totdat je op de prijslijst van drie jaar geleden kijkt ... Hoe dan ook, met deze tweedehands Renault Captur 1.6 Plug-in Hybrid koop je een bijzonder courante auto, die een stuk groter en stoerder oogt dan de Captur van de eerste generatie. Bovendien is het interieur mooier afgewerkt. Doordat de Plug-in meer koppel en vermogen heeft dan de stekkerloze hybrideversie, rijdt-ie relaxter. Maar om nu te zeggen dat hij stratenmakers het werken onmogelijk maakt – nou, nee. Wat dat betreft merk je goed dat de 1,6-liter viercilinder het zonder turbo moet doen. Wie van zacht houdt, is in zijn nopjes met de deinende koets, anderen zullen zich bij het nemen van drempels voelen als yoghurt ­tijdens het schudden – aldus collega Bart Smakman.

Hyundai Ioniq 1.6 GDi PHEV - 2019 - 67.019 km - € 21.000

Je zou het niet zeggen, maar dit bescheiden model is de voorvader van de blitse Hyundai Ioniq 5 en Hyundai Ioniq 6. Alleen had je bij deze eerste Hyundai Ioniq nog de keus uit drie verschillende aandrijflijnen: een gewone hybride, een volledig elektrische en deze plug-in hybrid. Hij heeft een bescheiden batterij (8,9 kWh), maar door de lage Cw-waarde (0,24) en het relatief gunstige gewicht (1495 kg) is-ie net zo zúnig met elektriciteit als een Zeeuw met een wurg-energiecontract. We zullen niet beweren dat je in de buurt komt van het extreem lage WLTP-­verbruik van 1 op 90,9, maar een beetje trouwe stekkeraar haalt al snel tussen de 1 op 35 en 1 op 40 een tweedehands Hyundai Ioniq PHEV. Hij heeft veel weg van de toenmalige Toyota Prius, maar hij stuurt ­fijner en heeft een rijkere standaard­uitrusting. Zelfs stuurverwarming is aanwezig! De hoofdruimte achterin is niet geweldig, maar mede door de zeer bruikbare kofferbak is het een prima auto voor een gezin het opgroeiende kinderen.

Volvo S60 T8 Recharge AWD - 2020 - 41.010 km - € 49.799

Er gaan dagen voorbij dat we geen 50 mille aan een auto uit­geven en dat geldt natuurlijk voor de meeste mensen. Maar met deze tweedehands Volvo S60 Recharge haal je ook wel een beest in huis. Want laat je niet misleiden door het beschaafde uiterlijk; met zijn drie motoren sprokkelt de Volvo S60 T8 bijna 400 pk bij elkaar. Daarmee laat hij acceleratiewaarden zien die een sportwagen niet zouden misstaan. Klinkt verleidelijk, en dat is het ook. Je moet dus van gedisciplineerde huize komen om je niet continu door de brute charmes te laten ­verleiden. Doe je dat wel, dan gaat het zuinigheidsargument waarmee je deze sportsedan er thuis doorheen hebt gedrukt, niet op. Gelukkig heeft de Volvo S60 T8 niet alleen charmes die benzine slurpen. We vinden het Scandinavische interieur­design nog altijd fraai en het comfort is lekker stevig. Waar je tijdens de vakantierit over de autobahn aan zult moeten wennen, zijn al die oude Volvo’s die je met 181 km/h voorbijrijden ...

Volkswagen Passat Variant GTE - 2015 - 176.975 km - € 22.445

Hoezeer deze tweedehands Volkswagen Passat GTE ook zijn best doet met zijn uit de kluiten gewassen wielen, blauwe accenten en digitale dashboard, een écht spannende auto wordt het nooit. Maar daarin ligt misschien juist wel zijn charme. Je weet met een Volkswagen Passat altijd waar je aan toe bent, zeker nu hij al een beetje op leeftijd is, want alle (elektronische) kinderziekten zouden er nu uit moeten zijn. Misschien dat de automatische handrem een keertje kuren heeft, maar dat is het dan wel. Blijft over: een erg comfortabel rijdende, zeer ruime stationwagon, die riant onderdak biedt aan een gezin met een stel pubers. Ook is het een auto waarvan je alle bedieningselementen blindelings weet te vinden. Kom daar maar eens om bij de jongste producten met het VW-logo op de neus ... Desgewenst is-ie nog lekker vlot ook. Toch rijdt een bewuste Passat GTE-rijder makkelijk 1 op 30. Kortom, een aantrekkelijk én betaalbaar alternatief voor een Volvo V60 met stekker van de laatste generatie ...