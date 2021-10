Zuinige tweedehands auto kopen op Marktplaats? Welke auto verbruikt het minst

Laten we voorop stellen: zuinig rijden heb je zelf in de hand (en de voet). Het maakt niet uit hoe goed of slecht het verbruik van jouw auto is, je kunt het altijd optimaliseren door een paar simpele tips aan te houden.

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling;

Gebruik cruisecontrol als het kan (constante snelheid = zuinig);

Rem zo veel mogelijk af op de motor;

Rij rustig weg;

Anticipeer, zodat je zo min mogelijk hoeft te remmen;

Zorg dat je bandenspanning correct is;

Schakel de motor uit wanneer je langere tijd stilstaat.

Wanneer is een brandstofverbruik laag?

Het brandstofverbruik van een auto wordt weergegeven als 'aantal liters per 100 kilometer' of '1 liter per aantal kilometers'. Een auto die 5 liter op 100 kilometer loopt, verbruikt dus 1 liter op 20 kilometer (kortweg: 1 op 20).

Het is moeilijk te zeggen wanneer een brandstofverbruik laag is, want dat hangt onder meer af van de brandstof, het gewicht, het soort auto en de leeftijd. Je kunt een auto zuinig noemen als hij op het gebied van verbruik beter presteert dan andere auto's uit zijn klasse met ongeveer hetzelfde bouwjaar.

Auto's worden steeds zuiniger. Was twintig jaar geleden een verbruik van 1 op 14 nog uitstekend, nu moet je minstens met 1 op 18 aankomen. Als je een auto weet te vinden die 1 op 20 haalt of zuiniger, dan zit je heel erg goed. Op Marktplaats kun je tweedehands auto's op verbruik zoeken.

Staar je overigens niet blind op de cijfers die de fabrikant van een auto opgeeft. Die zijn gemeten in een laboratorium (volgens de NEDC- of WLTP-methode) en komen vaak niet overeen met de praktijk. Bijna alle auto's zijn onzuiniger dan door de fabriek wordt gemeld.



Op zoek naar advies over het kopen van een tweedehands auto?

Aanmelden

Ontvang onze occasionverhalen iedere week in je mailbox.

Welke auto verbruikt het minst: benzine of diesel?

De meeste tweedehandskopers zullen op zoek zijn naar een wat oudere occasion op benzine of diesel, zonder hybridetechniek. Zoeken op 'auto laagste verbruik' heeft niet zoveel zin, je moet echt even in de zoekopties van bijvoorbeeld Marktplaats duiken. Over het algemeen kun je stellen dat een diesel in de praktijk een stuk zuiniger is dan een auto op benzine.



Al moeten we die uitspraak enigszins nuanceren. Want het spreekt bijna voor zich dat een klein hatchbackje met driecilinder turbomotor in de stad beter presteert dan een zware diesel-suv met een dikke V6 onder de motorkap. Maar het zou best kunnen dat het stadsautootje op de snelweg zó veel moeite moet doen om op snelheid te komen en te blijven, dat de suv het daar qua verbruik wint.

Echter heeft diesel rijden tegenwoordig een paar belangrijke nadelen. De wegenbelasting voor een diesel is veel hoger dan die voor een benzineauto. Bijvoorbeeld: voor een 1151 tot 1250 kilo wegende benzineauto betaal je in de provincie Utrecht 145 euro per kwartaal. Voor een vergelijkbare diesel zonder fijnstoftoeslag ligt dat bedrag al op 310 euro - ruim het dubbele!

Een diesel is zuiniger dan een benzineauto en bovendien is de brandstof goedkoper om te tanken. Maar door de forse wegenbelasting ligt het omslagpunt (het jaarkilometrage vanaf waar het loont om diesel te rijden) ver weg. Ook begint het in steden een probleem te worden om in een oudere diesel te rijden. Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht hebben een milieuzone ingesteld, waarin Euro 3- (vanaf 2000) of Euro 4-diesels (vanaf 2005) niet welkom zijn.

Is een auto op lpg een beetje zuinig eigenlijk?

Een lpg-auto is doorgaans niet zuiniger dan een benzineauto, maar de brandstof is wel lekker goedkoop. Het grote voordeel dat je hebt als je een occasion op gas koopt, is dat je niet betaalt voor de installatie van de lpg-installatie. Op het moment van schrijven ligt de adviesprijs van lpg rond de 1 euro per liter, maar in de praktijk kom je onderweg ook 80 cent tegen. Vergelijk dat met benzine en diesel, waarvoor nu een adviesprijs van respectievelijk 2 en 1,70 euro geldt.

En een tweedehands mild hybrid, hybride of plug-in hybride dan?

Hier lopen we tegen een probleem aan: op de meeste occasionsites, ook op Marktplaats, kun je alleen zoeken op 'hybride'. Uitsplitsen in de drie categorieën mild hybrid, hybride en plug-in hybride kan dus niet. En dat is wel belangrijk.

Laten we eerst het verschil tussen de drie aandrijfvormen uitleggen:

Mild hybrid - een benzine- of dieselauto met een geïntegreerde startmotor/generator. Die laatste wint remenergie terug, slaat dat als elektriciteit op in een kleine accu, en gebruikt die om de brandstofmotor te ondersteunen. Dit maakt de auto een heel klein beetje zuiniger.



- een benzine- of dieselauto met een geïntegreerde startmotor/generator. Die laatste wint remenergie terug, slaat dat als elektriciteit op in een kleine accu, en gebruikt die om de brandstofmotor te ondersteunen. Dit maakt de auto een heel klein beetje zuiniger. Hybride - een benzine- of dieselauto met een elektromotor en een batterij. Een hybride kan kleine stukjes elektrisch rijden, maar gebruikt zijn elektromotor vooral om de brandstofmotor te ondersteunen. Stroom voor de batterij komt uit de brandstofmotor, die als generator werkt, en het terugwinnen van remenergie. Een bekend voorbeeld van een hybride is de Toyota Prius - het schoolvoorbeeld van een zuinige auto.



- een benzine- of dieselauto met een elektromotor en een batterij. Een hybride kan kleine stukjes elektrisch rijden, maar gebruikt zijn elektromotor vooral om de brandstofmotor te ondersteunen. Stroom voor de batterij komt uit de brandstofmotor, die als generator werkt, en het terugwinnen van remenergie. Een bekend voorbeeld van een hybride is de Toyota Prius - het schoolvoorbeeld van een zuinige auto. Plug-in hybride - een benzine- of dieselauto met een of twee elektromotoren en een grotere batterij, waarop hij tussen de 50 en 100 kilometer volledig elektrisch kan rijden. Om het zuinigst te kunnen rijden, moet een plug-in hybride regelmatig worden opgeladen met een stekker aan een laadpaal of wallbox.

Welke variant verbruikt de minste brandstof? Dat is de plug-in hybride, die lange stukken volledig elektrisch kan rijden. Momenteel zijn ze tweedehands nog behoorlijk duur, dus is een hybride voor de occasionkoper met een budget een alternatief.

Van een mild hybrid moet je niet al te veel verwachten. Hij is zuiniger dan een vergelijkbaar benzine- of dieselmodel zonder mild hybrid-techniek, maar kan niet op tegen de hybride en plug-in hybride.