Tweedehands auto kopen? Aan deze 9 punten herken je een goed onderhouden liefhebbersauto

Een standaardtip bij de aanschaf van een gebruikte auto: vraag naar het onderhoudsboekje. Zit dat er niet bij of is het niet of nauwelijks afgestempeld? Dan gaan bij ons de alarmbellen af. Maar ook als het boekje wél in orde is, zegt dat niet alles. Wil je het liefste een tweedehands auto kopen van iemand die zijn auto koestert, altijd netjes warm rijdt en niet standaard met gillende banden optrekt? Kortom, de auto van een liefhebber? Die herken je als volgt:

1 - Tweedehands auto kopen van een liefhebber? Kijk goed naar de foto's

Vaak begint het al met de foto’s in de Marktplaats-advertentie. Wie nog steeds trots is op zijn auto, zal hem mooi in beeld willen brengen. Hij of zij zorgt ervoor dat de auto bij goed licht en vanuit verschillende hoeken is gefotografeerd, óók vanbinnen. Kortom: de liefhebber wil een mooi, maar eerlijk en compleet plaatje leveren. Is de auto daarentegen in het donker gefotografeerd of zijn de foto’s onscherp? Dan zou het nog kunnen dat er een liefhebber aan de gang is geweest die niet zo goed foto’s kan maken. Maar zit de auto onder de vogelpoep of de modder, zijn de matten smerig en ligt het gevlekte interieur vol met fastfoodverpakkingen en drinkblikjes? Dan vinken we het vakje ‘ongeschikt’ aan.

2 - Een liefhebbersauto heeft geen doffe of vergeelde koplampen

Als je hebt besloten een auto live te bekijken, dan kun je je inspectie beginnen bij de koplampen. Sinds een jaar of twintig zijn die bijna altijd van kunststof. Na verloop van tijd wordt dit materiaal dof, of het vergeelt. Dat is de ware liefhebber een doorn in het oog. Doffe of vergeelde koplampen geven niet alleen een slecht lichtbeeld, ze zien er ook armoedig uit. Nieuwe koplampunits zijn duur, maar voor een paar tientjes kun je de lampglazen laten polijsten. Wie er netjes bij wil rijden, zal dat altijd doen. Ga dus voor een tweedehands auto met heldere koplampen!

3 - Op welke banden staat een occasion? En hoe zien ze eruit?

Wie zijn auto liefheeft, zorgt voor goed onderhoud. Daar hoort ook de periodieke vervanging van de banden bij. Als occasionkoper check je standaard de profieldiepte en het slijtagepatroon (mooi gelijkmatig?) van de banden. Beide zeggen iets over het rijgedrag en het onderhoud (op de juiste spanning en goed uitgelijnd). Maar wij controleren ook het bandenmerk. Een echte liefhebber kijkt bij een set nieuw rubber niet op een paar tientjes en gaat voor een gerenommeerde fabrikant. Klinkt het bandenmerk als een goedkope Aziatische afhaalmaaltijd, dan zouden we bij de rest van onze inspectie extra op onze hoede zijn. Zijn alle banden bijvoorbeeld van hetzelfde merk én hebben ze rondom dezelfde maat? Verder rijdt iemand die écht van auto’s houdt, ’s zomers niet door op winterbanden …

4 - Kijk naar beschadigingen op lichtmetalen wielen of aan wieldoppen

Nu je toch de blik omlaag gericht hebt, kijk dan ook naar de wielen. Tegenwoordig staan veel auto’s op lichtmetalen wielen. Wie zijn auto liefheeft, haat stoepranden en mijdt ze als de pest. Als je er te dicht langs rijdt, krijg je krassen en wie hardhandig tegen stoeprand aan knalt riskeert zelfs gedeukte velgranden. Een paar kleine krasjes, ach dat kan iedereen overkomen. Maar als de wielen rondom zwaar beschadigd zijn, heb je niet te maken met een liefhebbersauto. Voor ernstig beschadigde wieldoppen geldt hetzelfde verhaal. Niet-originele of onderling verschillende doppen? Bij iemand die zijn auto koestert, zul je ze niet aantreffen!

5 - Heeft een auto veel parkeerdeukjes? Dat zou een liefhebber niet toestaan

Wij kennen 'nerds' die hun auto altijd zo neerzetten, dat het risico op parkeerdeukjes minimaal is. Eerlijk gezegd doen meerdere leden van de Auto Review-redactie dat ook ... Zo moeten ze soms wel 30 meter extra lopen! Maar ze voorkomen ook dat ze hun auto terugvinden vol deuken en krassen van winkelwagentjes of nonchalant opengezwaaide portieren. En áls er een klein deukje in hun auto komt, dan laten liefhebbers dat zo snel mogelijk repareren. Uitdeuken zonder spuiten, kost immers niet de hoofdprijs. Een auto die rondom geblutst en bekrast is, heeft vaak een nonchalante berijder.



6 - Ga op de grond liggen en check de tweedehands auto op drempelschade

Wie bewust auto rijdt, neemt verkeersdrempels met gepaste snelheid. Vanwege de verkeersveiligheid, maar ook om zijn auto te ontzien. Wie elke dag het buurtrecord ‘drempeltje pakken’ probeert te verbeteren, schaaft geheid met de voorspoiler en/of de carterbeschermplaat van zijn auto over het wegdek. Het gevolg: krassen. Ga desnoods even op de grond liggen om de auto hierop te controleren. Is alles glad en krasvrij, dan heb je vast met een zuinige eigenaar van doen. Bijkomend voordeel is dat zo’n bestuurder eveneens de schokdempers, de draagarmen en fuseekogels van zijn auto ontziet. Dat scheelt de volgende eigenaar in de onderhoudskosten.









7 - Nette bekleding zegt veel over de netheid van een eigenaar

Stoffen bekleding die onder de vlekken zit, is geen gezicht. Tegelijkertijd is het een teken dat de eigenaar het niet zo nauw neemt als het om properheid en cosmetisch onderhoud gaat. Als je eens per ongeluk een vlek maakt, dan heb je die er met een speciale schuimreiniger zó weer uit. Stoelen die eruitzien alsof ze aan de vlektyfus lijden, zijn niet bezeten door iemand die zuinig op zijn auto is. Leren bekleding kun je heel lang netjes en vrij van craquelé houden door deze eens of tweemaal per jaar met een onderhoudsmiddel te behandelen. Niet-liefhebbers hebben hier maling aan. Een nette bekleding zegt veel over de netheid van de eigenaar.

8 - Heeft een occasion een vies interieur? Dan is hij niet van een liefhebber

Bij ouders van jonge kinderen kijken we op van een paar knuffels in de auto. Kom je ook halflege chipszakken, snoepwikkels en afgekloven dropsleutels tegen, dan heb je niet te maken met iemand die wekelijks zijn auto wast en stofzuigt. En welke autoliefhebber wil nu dat zijn gekoesterde vierwieler naar rook stinkt? Geen een! Auto’s die een volle asbak hebben of ernaar ruiken vallen wat ons betreft af als liefhebbersauto.

9 - Is het onderhoudsboekje ingevuld? Zijn er reparatiefacturen aanwezig?

Een volledig ingevuld onderhoudsboekje is eigenlijk een must. Wat ons nog meer zegt, is een stapel facturen. Daarop kun je desgewenst precies zien wat voor type onderhoud is uitgevoerd, welke onderdelen zijn vervangen en of er bepaalde upgrades zijn gedaan. Een ware liefhebber zal deze rekeningen met trots laten zien!