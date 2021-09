Vijf dingen om op te letten als je een gebruikte elektrische auto koopt

1. Laat je niet gek maken

Zeker als je meer dan gemiddeld begaan bent met het milieu, voel je misschien wel onder druk gezet om je auto met brandstofmotor te verruilen voor een elektrisch exemplaar. Bovendien is er dat aanlokkelijke subsidiepotje van de overheid. Er zit momenteel nog ruim 8 ton in kas, waarvan jij 2000 euro kunt krijgen als je een elektrische occasion koopt. Die kans wil je niet mislopen door te lang te wachten. Bovendien is stroom bijna altijd goedkoper dan fossiele brandstoffen en betaal je geen wegenbelasting.



Maar laat je niet opjutten door de buurman met zijn glimmende lease-Tesla of die geitenwollensokkenzwager die net een tweedehands Nissan Leaf of Citroën C-Zero heeft gekocht. Een gebruikte Tesla voldoet niet aan de subsidievoorwaarden omdat daarvoor een nieuwprijsplafond van 40.000 euro geldt. Verder gaan de technische ontwikkelingen van elektrische auto’s snel. Daardoor lopen oudere tweedehands EV’s flink achter op het gebied van laadmogelijkheden en actieradius. Vergeet ook niet dat voor optimaal gebruiksgemak een eigen laadpaal of -aansluiting handig is. Leent jouw woonsituatie zich hiervoor? Mooi! Alleen vergt een privé laadmogelijkheid wel een investering van 1500 tot 2500 euro. Schrikt dit je allemaal niet af? Lees dan vooral verder!

2. Welke actieradius heb je nodig?

De gemiddelde autorit is in Nederland niet langer dan enkele tientallen kilometers. Pas jij perfect in dat plaatje? Dan voldoet de actieradius van een tweedehands elektrische auto ruimschoots aan jouw eisen. Veel oudere elektrische occasions hebben namelijk een accucapaciteit van 20 tot 30 kWh. In de praktijk is dat goed voor een afstand van 150 tot zo’n 250 kilometer. Daar heb je genoeg aan voor korte ritten in de bebouwde kom of op binnenwegen in je eigen omgeving. Maak je daarentegen vaak langere weekendtrips? Ga je het liefst met de auto op vakantie? Heb je je auto nodig voor onregelmatige diensten? Dan zouden we nog even nadenken. Staar je trouwens ook niet blind op de theoretische actieradius. Onze actieradiustests wijzen uit dat die vaak bij lange na niet wordt gehaald.



3. Is de accu nog fris?

Bij een elektrische auto is niet de motor, maar het accupakket het vitale onderdeel. Daarom is het heel belangrijk om te checken of dat nog in goede staat is. Want net als bij laptops en smartphones neemt de capaciteit van auto-accu’s mettertijd af. Dat betekent dat de – vaak al niet riante – actieradius verder afneemt. Wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat een EV na vijf jaar gemiddeld nog over 80 tot 97 procent van zijn originele capaciteit beschikt. Maar better safe than sorry. Vraag de verkoper daarom de auto volledig op te laden voordat je langskomt. Check vóór de proefrit welk bereik de boordcomputer aangeeft en vergelijk dit met de fabrieksopgave. Als het duidelijk minder is, kun je beter even verder kijken.



4. Maak een uitgebreide proefrit

Ook als de aangegeven actieradius oké lijkt, is het handig om deze nog eens te bekijken na een uitgebreide proefrit. Belangrijk is dat je daarbij je gewone rijgedrag vertoont en de normale gebruiksomstandigheden simuleert. Maar probeer ook de regeneratiemogelijkheid (afremmen op de motor) uit. Laat je daarover van tevoren informeren. Wees niet bang om ‘domme’ vragen te stellen. Elektrisch rijden is voor de meeste mensen nog iets nieuws.



Rijd een stukje snelweg, want dat zegt veel over de zuinigheid van de auto. En ook niet onbelangrijk: voldoet de auto aan je ruimte- en comfortwensen? Zit je prettig? Bevalt de automatische ‘versnellingsbak’? Zit de laadopening voor jou op een handige plek?

5. Hoe zit het met het opladen?

Tesla’s en de nieuwste elektrische auto’s van andere merken kunnen allemaal snelladen. Nog niet zolang geleden was dat een ander verhaal. Zeker als je regelmatig wat grotere afstanden rijdt, is het handig als je de accu een beetje vlot kunt ‘bijtanken’. Check hoe dat zit bij de auto van jouw keus. In alle gevallen gaat bijladen trouwens het snelst van 20 tot 80 procent van de capaciteit. Daarboven duurt het stukken langer. En dat maakt het belang van een redelijke actieradius nog groter.



Ook niet-onbelangrijk: als een eigen laadpaal geen optie is, hoe staat het dan met de laadpalen bij jou in de buurt? Zijn er op je werk oplaadmogelijkheden?



Zie je geen beren op de weg: dan kun je uitgebreid tweedehands elektrische auto's shoppen. Vanaf zo'n 6500 euro heb je een Renault Zoe. Een andere redelijk betaalbare optie is de Nissan Leaf (vanaf 7500 euro). Voor een tweedehands BMW i3 betaal je minimaal 13.500 euro. Een Hyundai Ioniq Electric vergt een investering van zo'n 15.500 euro. Andere alternatieven zijn de Volkswagen e-Golf (vanaf 19.500 euro) en de Hyundai Kona Electric (vanaf 26.000 euro). Voor Tesla's, Jaguars I-Pace en Audi's E-Tron liggen de prijzen stukken hoger.



Private lease elektrische auto

Wil je graag elektrisch rijden, maar vind je een nieuwe te duur en voldoet een tweedehands EV niet aan je wensen? Wellicht is private lease van een nieuwe elektrische auto dan een optie. Bij een partij als de ANWB kan dat vanaf 294 euro per maand voor een elektrische Smart Fortwo tot 829 euro voor een BMW iX3. Bij de Consumentenbond kun je alleen nog terecht voor een elektrische Skoda Citigo (315 euro/mnd) en de Fiat 500e (395 euro/mnd.). Leasemaatschappijen en de automerken zelf bieden talloze andere mogelijkheden.