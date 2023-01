DS 3 facelift (2023) review: waarom de facelift goed nieuws is voor zwartkijkers

De DS 3 Crossback heet geen Crossback meer, maar alleen nog DS 3. Wat veranderde er nog meer bij de DS 3 facelift (2023)?

Wat is opvallend aan de DS 3 facelift (2023)?

Modetrends komen en gaan. Heb je net je klerenkast vol spijkerbroeken hangen die zo strak zitten dat je ze gevoelsmatig nooit meer uit krijgt, worden wijde pijpen dé trend van 2023. Witte sokken? Zo 2022!

Met auto’s is het al net zo. Toen de DS 3 Crossback in 2019 debuteerde, telde je in de autowereld niet mee zonder rijkelijk veel chroom toe te passen. Maar chroom is uit en dus kregen de zwartkijkers bij DS het voor het zeggen. De grille is nu zo zwart als de lucht op een regenachtige januari-maandag. Ook aan de achterkant doet DS mee met de laatste modetrends, door tussen de achterlichten in koeienletters de merknaam uit te schrijven.

Een andere verandering bij de facelift van de DS 3 is zijn naam. Net als bij de DS 7 werd het achtervoegsel Crossback naar de geschiedenisboeken verwezen. Beetje verwarrend, want DS 3 was tot een paar jaar geleden de naam van een compacte hatchback. De liefhebber zal vergoelijkend zeggen: dit is onnavolgbare Franse charme.

De DS 3 is te koop met een 100 of 130 pk sterke benzinemotor en als volledig elektrische E-Tense.

Wat zijn de pluspunten van de DS 3 (2023)?

Om met de elektrische DS 3 E-Tense te beginnen: die kreeg een iets grotere batterij van 54 kWh, waardoor de actieradius van 341 kilometer omhoogschoot naar 402 kilometer. Nog steeds geen recordwaarden, maar wel nét boven de magische waarde van 400 km. Vertel dit als DS-koper alleen niet tegen eigenaren van een Kia Niro of Hyundai Kona, want die lachen je nog steeds uit. De Kia Niro komt 460 kilometer ver, de Hyundai Kona Electric zelfs 484 kilometer.

Troost voor de DS 3 E-Tense-liefhebber: het vermogen van de elektromotor steeg van 136 naar 156 pk. Bovendien ziet DS - dat zo graag de haute couture onder de automerken wil zijn - vooral Audi als concurrent, en in mindere mate Mini.

DS greep de facelift van de DS 3 aan om een grote ergernis van zure autojournalisten én klanten weg te poetsen. Het betreft de omslachtige bediening van de cruisecontrol. Zo omschreven we het in 2019: “Je zit op de tast te foezelen met een in 84 richtingen te bewegen stengel linksonder aan de stuurkolom. Voordat je hen hebt ingesteld, geldt er alweer een andere maximumsnelheid.”

De DS 3 heeft een nieuw stuur met aan de linkerkant simpel te bedienen knoppen voor de (adaptieve) cruisecontrol. Foezelen maakt plaats voor wegdoezelen, want het comfort van de DS 3 is excellent, met een zacht afgestemd onderstel en nauwelijks rijgeluiden.

Wat zijn de minpunten van de DS 3?

Laten we beginnen op de achterbank, want dat is in de DS 3 eerder een strafbank. Niet alleen heb je te weinig beenruimte, de ruiten zijn bovendien piepklein vanwege de prominente haaienvin, een van de designkenmerken van DS. Als je je dus met kunst- en vliegwerk op de achterbank hebt gevouwen, zie je vervolgens bijna niets.

Dan nog wat elektrische ergernisjes. Bij de DS 3 E-Tense kun je weliswaar de terugwinning van de remenergie reguleren, maar ook in de krachtige stand merk je daar weinig van. One-pedal driving, dat perfect bij de comfortabele DS 3 E-Tense zou passen, kan niet en je moet dus altijd het rempedaal gebruiken.

Weliswaar is een warmtepomp standaard op de elektrische DS 3, maar je kunt de batterij niet onderweg voorverwarmen als je een stop hebt gepland aan de snellader. Het laden zelf gaat met maximaal 100 kW (10-80 procent lade in 30 minuten) en dat is niet hemelbestormend goed.

Wanneer komt de DS 3 naar Nederland en wat is de prijs?

Een meevaller voor wie een DS 3 op het oog heeft: nog in januari 2023 staat hij bij de dealer. Wie de elektrische DS 3 E-Tense wil hebben, heeft recht op de aankoopsubsidie voor elektrische auto’s van 2950 euro. De basisversie (Performance Line) kost 42.140 euro.

De meest luxe DS 3, de Opera, kost 48.440 euro. Ben je operaliefhebber, dan subsidieert de overheid je niet meer, want het maximale bedrag is 45.000 euro.

Liever een DS 3 op benzine? De PureTech 100 kost 36.390 euro, voor de 130 pk sterke versie betaal je 40.240 euro.

Wat vind ikzelf van de DS 3?

Ik heb een zwak voor Frans en afwijkend, dus wat dat betreft scoort de DS 3 pluspunten. Van het comfort wordt elke francofiel vrolijk, met een zeer gerieflijke onderstelafstemming en weinig wind- en bandengeruis. Maar wat is de concurrentie hevig en wat zal de niet goedkope DS 3 het lastig krijgen om zijn hoofd boven water te houden. Tot slot heb ik medelijden met iedereen die langer dan vijf minuten achterin moet zitten …