Zo koop je in 2022 een tweedehands elektrische auto met subsidie

Overweeg je al een tijdje om een tweedehands elektrische auto aan te schaffen of te private leasen? Vormen de ­stevige prijzen daarvoor nog een struikelblok? Misschien dat de Subsidie­regeling Elektrische Personenauto’s Parti­culieren (SEPP) je een duwtje in de rug kan geven. In 2021 was de regeling in augustus al overtekend, maar voor 2022 zit er weer 20,4 miljoen euro in kas. Omgerekend is dat voldoende om 10.200 parti­culiere auto­kopers te helpen met de overstap naar een ­volledig elektrische occasion.

Voorwaarden subsidieregeling tweedehands elektrische auto's

We vertellen nog even in het kort wat de voorwaarden zijn, om van de SEPP gebruik te kunnen maken. In de eerste plaats geldt de subsidie alleen voor volledig elektrische auto’s. En alleen als ze bij een door de RDW erkend autobedrijf ­worden aangeschaft of geleased. Verder moet de officiële actie­radius minimaal 120 kilometer bedragen. De overige voorwaarden op een rijtje:

De auto moet als elektrische personenauto zijn geproduceerd. Deze mag niet omgebouwd zijn tot EV. De oorspronkelijke nieuwprijs van de auto was op de datum van eerste toelating niet lager dan 12.000, en niet hoger dan 45.000 euro. Doe bij twijfel over de nieuwprijs een kentekencheck.

Het kenteken en de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager. De elektrische personenauto heeft niet voor 1 januari 2022 op naam van de subsidieaanvrager gestaan. Bij aankoop geldt een minimale eigendomsduur van 36 maanden. Bij private lease is de minimum gebruiksduur 48 maanden. Een ander verschil tussen koop en private lease is de wijze waarop de subsidie wordt uitgekeerd. Kopers incasseren het bedrag in één keer, private leasers krijgen de 2000 euro in maandelijkse termijnen. Bijvoorbeeld 41,67 euro per maand bij een contract van 48 maanden.

Addertjes onder het gras bij aankoop tweedehands EV

Tegenwoordig staan vroege Nissans Leaf al voor minder dan 10.000 euro te koop. Onder de streep kost hij je dus nog geen acht mille. Dat klinkt aantrekkelijk, maar helaas brengt zo’n oudere Leaf je in de praktijk maar zo’n 100 kilometer ver voordat-ie weer naar een laadpaal verlangt.

Is de prijs wel inclusief btw?

Reken je niet te snel rijk met ogenschijnlijke koopjes. Veel bedrijven adver­teren met bedragen exclusief btw, maar die zijn alleen interessant voor ondernemers. Als particulier moet je 21 procent bij de prijs optellen. Check of de verkopende partij de subsidie niet al in de prijs verrekend heeft, want ook dat komt vaak voor.

Kia e-Niro DynamicLine 64 kWh - 2019 - 38.360 km - € 33.800 / € 31.800

Hoewel de Kia e-Niro er niet opwindender uitziet dan de gemiddelde koelkast, ­vielen talloze zakelijke rijders als een blok voor de bijtellingsgunstige Koreaan. Dankzij het succes van de e-Niro kun je er als occasionkoper nu ook relatief voordelig eentje aanschaffen. Voor bijna 15 mille onder de nieuwprijs koop je een elektrische auto met een werkelijke actie­radius van zo’n 370 kilometer, veel ruimte en een prima uitrusting. Kia lijkt Sinterklaas wel! Ook qua bediening loopt de Kia e-Niro er niet mee te koop dat-ie een uitstootvrije boomknuffelaar is. Vooral nieuwbakken EV-rijders stellen dat op prijs. Het regeneratief remmen met flippers aan het stuur werkt prettig en alle andere knoppen zitten waar je ze ­verwacht. Bij origineel in Nederland geregistreerde auto’s profiteert ook de occasionkoper van Kia’s genereuze fabrieks­garantie van 7 jaar of 150.000 km. Bij importauto’s zoals deze ligt dat vaak wat gecompliceerder. Maak hierover duidelijke, schriftelijke afspraken.

DS 3 Crossback e-Tense - 2020 - 18.060 km - € 29.740 / € 27.740

Laten we eerlijk zijn: tijdens het swipen op Tinder selecteer je niet in de eerste plaats op iemands karakter. Toch? Het oog wil immers ook wat. En als je zonder voorkennis voor het eerst gaat daten met een EV, kunnen we ons voorstellen dat je eerder bij deze DS 3 Crossback blijft hangen dan bij de Kia e-Niro. De extravagante Fransman is als een met parels en bladgoud versierde bijouteriedoos. Aan de buitenkant maakt-ie de ekster in je wakker en ook vanbinnen zijn er allerlei spannende glimmers te zien. En dat voor een lagere prijs dan de e-Niro. Maar helaas: ‘elk voordeel heb z'n nadeel’. In dit geval zijn dat een beperktere binnenruimte, een vrij karige garantie en een minder groot bereik. In de praktijk brengt de elektrische DS je gemiddeld zo’n 250 kilometer ver. Met zijn snellaadvermogen heeft-ie dan wel weer een streepje voor op de Kia. Met 100 kW kun je na een halfuurtje aan de snellader weer met een gerust hart en een volle accu verder.

Renault Zoe 41 kWh - 2019 - 9536 km - € 24.950 / € 22.950

Als je op zoek gaat naar een betaalbare tweedehands EV, dan kom je al snel bij de Renault Zoe terecht. Hij is al sinds 2013 op de markt en behoort tot de populairste elektrische auto’s van Europa. Voordat je de goedkoopste Zoe van Marktplaats laat inpakken, is het goed om een aantal zaken op een rijtje te ­hebben. Zo beschikken de oudste Zoe’s (tot 2018) over een 22 kWh-accu, maar voor de kippeneindjes die je daarmee aflegt, kun je net zo goed een elektrische bakfiets kopen. Verder worden de meeste Zoe’s aangeboden met een huur­batterij. Reken in dat geval op een maandelijkse kostenpost van 59 tot 124 euro. Bij 10.000 kilometer per jaar en een Zoe met een 41 kWh-accu, betaal je 79 euro per maand. Niet bij deze grijze Zoe, trouwens, want die heeft een koopaccu. De dikke 220 kilometer die je daarmee kunt rijden, leg je af in een comfor­tabel interieur. Maar de Zoe met 52 kWh (vanaf 2019) komt verder ...

Hyundai Kona Electric 64 kWh - 2019 - 30.057 km - € 31.995 / € 29.995

De Hyundai Kona Electric heeft dezelfde aandrijflijn als de Kia e-Niro, maar is compacter en weegt minder. Dat heeft als voordeel dat de elektrische Kona iets sneller en zuiniger is en een fractioneel grotere actieradius heeft. Een kleine 400 kilometer behoort tot de mogelijkheden. Tenminste, met het accu­pakket van 64 kWh. Met 39 kWh blijf je in de praktijk steken op zo'n 250 kilometer. Vooral in 2019 en 2020 was de elektrische Hyundai populair onder zakelijke rijders. Dankzij de lage bijtelling konden zij zich de meest luxe versies veroor­loven, de Premium en de Premium Sky. Dat klinkt als goed nieuws voor de occasionkoper, maar dat is niet per se het geval. De nieuwprijs van veel elektrische Kona’s ligt namelijk aan de verkeerde kant van de subsidiegrens van 45.000 euro. Deze lichtblauwe blijft daar net onder, zodat je hem voor minder dan 30 mille mag meenemen. Voor een jonge EV met zo’n grote actieradius, is dat een mooi aanbod.

Volkswagen ID.3 58 kWh - 2020 - 17.085 km - € 38.945 / € 36.945

In 2017 wilde GM met de Chevrolet Bolt/Opel Ampera-e de definitieve doorbraak van de elektrische auto forceren. Helaas voor General Motors reageerde de markt koeltjes, ­terwijl het accupakket van de Ampera-e juist nogal licht ­ontvlambaar bleek. De Ampera-e ging al snel in de ramsj en veel Opel-verkopers zitten nu nog in Ampera-e-therapie. De aartsvijand uit Wolfsburg nam de rol van vaandeldrager gretig over met de Volkswagen ID.3. De belangrijkste Volkswagen sinds de Kever en de Golf kende de nodige opstartproblemen, maar is nu helemaal los. Vooral in zijn thuisland is-ie niet aan te slepen. Dat snappen we wel; hij ziet er modern uit, heeft een ruim interieur en rijdt als een scheermes. Wel hebben we moeite met het onhandige infotainmentsysteem en de overweldigende hoeveelheid plastic in het interieur. Boeit dat je niet? Dan heb je aan de Volkswagen ID.3 een fijne, zij het vrij prijzige EV, met een nette actieradius. Maar of-ie tegen de Koreanen op kan ...

