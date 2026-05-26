De nieuwe Lancia heet Gamma en dat is best opmerkelijk

Lancia is weer springlevend. Het tweede nieuwe model komt eind 2026 en heet Gamma. Een historisch verantwoorde naam, maar ook een tikje beladen.

De modelnaam 'Gamma' is niet nieuw voor Lancia. Al in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw reed de Lancia Gamma rond. Tenminste, als de motor het deed. Op het fraaie design komen we zo terug, maar we moeten het ook even hebben over die bijzondere, geheel uit aluminium gemaakte 2,5-liter 4-cilinder boxermotor. Die was nogal storingsgevoelig. De bovenliggende nokkenassen sleten sneller dan een paar Italiaanse loafers.

Verder wilde door koelproblemen de cilinderkoppakking er nog wel eens de brui aan geven en tot overmaat van ramp was er een constructiefout met de getande riem van de nokkenas. Hierdoor liep menig boxermotor in de minestronesoep.

Maar daar stond een uiterlijk tegenover om van te watertanden. Er waren twee versies: een coupé en een vijfdeurs fastback. Ontwerpbureau Pininfarina zette zijn handtekening onder beide modellen. Wil je een klassieke Gamma, kies dan voor de versie van na de facelift, toen veel technische problemen verholpen waren.

Nieuwe Lancia Gamma (2026) specs

Als je nog meer zekerheid wilt, kun je natuurlijk ook een nieuwe Lancia Gamma kopen. Dan krijg je acht jaar garantie. Althans, na 2 jaar wordt de garantie steeds met een jaar verlengd als je de auto door een erkende garagist laat onderhouden.

De Lancia Gamma werd in 2024 aangekondigd, maar lijkt helemaal niets, nada, op zijn 50 jaar oude voorganger. Jammer dat een merk met zulk prachtig erfgoed daar zo weinig mee doet. Het kan een slim wapen zijn om klanten weg te houden bij de Chinese merken.

Veel is nog niet bekend over de Gamma. Dit weten we wel: het motorenaanbod komt overeen met dat van de DS No.8. Er zijn dus drie elektrische versies met 375, 245 of 230 pk. De actieradius is respectievelijk 675, 740 en 540 kilometer. De krachtigste Gamma heeft vierwielaandrijving. In een later stadium wordt-ie ook geleverd met een hybride aandrijflijn.

De Gamma is 15 cm kleiner dan de DS No.8 en is 4,67 meter lang. Meer specs of prijzen zijn nog niet bekend.

Lancia Gamma eind 2026 in Nederland

Eind 2026 staat de Lancia Gamma bij de Nederlandse dealer. Goed nieuws voor de liefhebbers van het merk: de Gamma wordt in Italië geproduceerd, gebroederlijk naast zijn evenknie van DS. En niet in Spanje, zoals met de nieuwe Lancia Ypsilon wel gebeurt. De fabriek waar de Gamma van de band gaat lopen, ligt in Melfi, in het zuiden van het land.