REVIEW – Eindelijk een chique auto die wel beter maar niet duurder wordt

Tests

DS is een exclusief merk, maar dat merk je niet meer aan de prijs. De Fransen laten zich bij de nieuwe DS No.7 voorstaan op heel veel elektrische kilometers voor (relatief) heel weinig geld.

Wat valt op aan de DS No.7?

DS is bedacht als Frans luxemerk, met bijbehorende prijzen. Toen we eind 2017 met de DS 7 Crossback BlueHDi 180 reden, moest je daar 54.490 euro voor neertellen. Het was nog de tijd waarin een grote reiswagen standaard met turbodieselmotor werd geleverd. De herinnering maakt ons een tikje nostalgisch. Voor de instap-DS 7 met benzinemotor betaalde je 43.000 euro.

Niet dat het imago van DS in de tussentijd is gedaald van Louis Vuitton- tot Monoprix-niveau, maar de prijs van de DS No.7 is ruim 8,5 jaar niet meegegroeid met de inflatie. De testauto die nu voor ons klaarstaat, is te koop vanaf 50.700 euro. Instappen kan voor 47.000 euro. Dan krijg je geen turbodiesel, maar een volledig elektrische versie. Je moet het wel stellen zonder warmtepomp en zelfs zonder navigatie.

Deze nieuwe DS is een mijlpaal, want het is het eerste ‘echte’ DS-model dat een opvolger krijgt. In de tussentijd werd de naam tweemaal veranderd, van DS 7 Crossback via DS 7 naar DS No.7.

De EV-uitvoering is een van de belangrijkste nieuwtjes. Daarnaast komt de DS No.7 als hybride zonder stekker op de markt. Die heeft een driecilinder turbomotor en een elektromotor, die samen 145 pk leveren. Een plug-in hybride staat deze keer niet in het aanbod.



Hoewel DS het nooit van de grote aantallen moest hebben, klinken er vanuit Frankrijk wel enige zorgen. Tijdens de persintroductie zei een woordvoerder dat falen voor de No.7 geen optie is. De verkoopcijfers van DS zijn niet zo goed, zelfs niet voor een klein en vrij exclusief merk. Het eerste halfjaar werden in heel Europa 13.793 auto’s geregistreerd, een daling van bijna 20 procent ten opzichte van 2025. De precies een jaar geleden geïntroduceerde No.8, heeft als vlaggenschip dus niet voor een kentering kunnen zorgen.

Dat is jammer, want een groot land als Frankrijk verdient een chic merk dat de autowereld af en toe flink opschudt. Aan de DS No.7 de taak om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

Wat is goed aan de DS No.7?

DS wil nog steeds luxueus zijn, maar is ook trots op de relatief lage prijs. De DS No.7 is op de Tesla Model 3 na de goedkoopste elektrische auto met een rijbereik boven de 700 kilometer.

We waarderen het altijd als een auto een bijzondere vormgeving krijgt, en in dat opzicht stelt DS nooit teleur. Verleiden kunnen de Fransen wel. Of het nu met een parfum is, met zoete zomerliedjes of met een voiture. Bij de No.7 probeert DS het met een uiterlijk dat is afgeleid van de DS No.8. De SUV heeft een vergelijkbare lichtsignatuur aan de voorkant, met smalle koplampen en verticale led-stroken die ver naar beneden doorlopen. Ook de grille doet denken aan de DS No.8. Vanaf de Etoile-versie is-ie verlicht. Op een lijn of vouw meer of minder wordt niet gekeken, vooral tussen de C- en D-stijlen lieten de ontwerpers zich gaan. De grepen van de achterportieren zijn mooi in de C-stijlen weggewerkt.

Aan de achterkant zien we de smalle led-stroken ook en staat – volgens de mode van 2026 – de naam van het merk voluit op de klep geschreven.

Hoe is de sfeer binnen in de DS No.7?

De DS no.7 is iets in lengte gegroeid en meet nu 4,66 meter. De breedte en hoogte bleven gelijk, maar de wielbasis nam wel toe met 5 cm. Voordat we achter het stuur plaatsnemen, gaan we als een Franse president eerst rechtsachter zitten. Emmanuel Macron laat zich in een DS No.8 rondrijden, maar ook in een DS No.7 zou hij niet klagen over de hoofdruimte. Wel steekt een EV-euvel de kop op; omdat het batterijpakket onder de vloer ligt, zou zelfs Macron zijn presidentiële knieën moeten optrekken.

De sfeer is weelderig, met (afhankelijk van de uitvoering) stof, alcantara of welriekend leer met fraaie stikselbanen. Het horlogebandmotief blijft mooi en is typisch DS. Zoals we ook wel gecharmeerd zijn van het opmerkelijke vierspaaks stuur. We moesten – eenmaal voorin - even zoeken naar de deurgrepen, maar die zijn in de unit voor de speakers verwerkt. De middentunnel is wat minder fraai, vanwege het harde plastic. Verwarming, ventilatie en een massagefunctie zijn beschikbaar, evenals een exclusieve nekverwarmer. Al zitten deze featues niet standaard op elke DS No.7.

Hoe rijdt de DS No.7?

We rijden met de krachtigste elektrische versie met voorwielaandrijving, de E-Tense FWD Long Range. Die heeft 245 pk en uit zijn enorme batterijpakket van 97,2 kWh weet-ie een actieradius te peuren van 739 kilometer. De andere uitvoeringen zijn de E-Tense FWD (230 pk, 73,7 kWh, 543 km) en de E-Tense AWD Long Range (350 pk, 97,2 kWh, 679 km).

Voor het echte Franse comfortgevoel moet je eigenlijk wat chique opties aanvinken, zoals active air suspension. Een ingebouwde camera scant continu het wegdek en past de demping daarop aan, zodat je billen verschoond blijven van oneffenheden onder de wielen. Los hiervan is de afstemming van het onderstel ‘gewoon’ comfortabel, zoals je van een Franse kilometervreter mag verwachten.

De stilte van een elektromotor is welbekend, vandaar dat het puike Focal-audiosysteem met 14 luidsprekers een belangrijke meerwaarde heeft. Een nocturne of mazurka van Chopin hoeft niet te concurreren met een brommende verbrandingsmotor en komt dus uitstekend tot z’n recht.

De verlichting is tegenwoordig een pronkstuk van automerken. DS laat ons zelfs een nachtelijke rit met de auto maken om te ervaren hoe de matrix led-verlichting werkt met night vision. Op een donkere Franse plattelandsweg werkt het subliem; dankzij het gebruik van pixels dimt het licht automatisch voor tegenliggers. Steekt een persoon of dier over, dan verschijnt in het head-up display een symbool. Het systeem kan ruim 500 meter ver ‘kijken’.

Over het rijden zelf is bij EV’s doorgaans weinig opzienbarends te melden. Ze zijn zonder uitzondering stil en meestal niet heel sportief, maar altijd behoorlijk snel. Onze DS trekt 7,8 seconden voor de 0-100 uit en heeft een top van 190 km/h. Die stilte is heerlijk voor woon-werkverkeer, maar minder spannend op mooie binnenwegen in de Provence. Daar verlang je soms naar een verfijnd V6-geluid.

Niets leidt je af, er is alleen stilte. Dus ben je al snel in gedachten verzonken over de zin van het leven en – minder abstract – wat je vanavond eens zal eten en hoe B&B vol liefde afloopt. Zoals bij steeds meer elektrische auto’s, kun je via peddels de mate van terugwinning van de remenergie regelen. One-pedal driving is mogelijk.

Wat is ons oordeel?

Wie op zoek is naar een elektrische SUV met een groot rijbereik en een vriendelijke prijs, zit gebakken bij de nieuwe DS No.7. De 245 pk sterke E-Tense kost 50.700 euro, voor dat bedrag word je bij een Duitse premium-concurrent onverbiddelijk weggestuurd. Zelfs de allerduurste, rijk uitgeruste DS No7 (E-Tense AWD La Première) kost een relatief bescheiden 68.900 euro.

Het blijft spannend of klanten daadwerkelijk interesse gaan krijgen in DS, nu de prijzen niet meer zo premium zijn als de ambities. Gezien de bezuinigingsplannen bij moederbedrijf Stellantis zijn we benieuwd hoeveel geduld de nieuwe directie met DS heeft. Maar laten we niet in mineur eindigen: de DS heeft met zijn relatief bescheiden prijs, grote actieradius en chique opties best wat troeven in huis om klanten op typisch Franse wijze te verleiden.