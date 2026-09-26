TEST - Deze Fransman verlaagt zijn prijs en verhoogt zijn kansen

Tests

Eind 2017 reden we met het eerste echt nieuwe model van DS, de DS 7 Crossback. In zijn elektrische opvolger DS No.7 maken we de balans op van het ambitieuze Franse merk.

DS is bedacht als Frans luxemerk, met bijbehorende prijzen. Toen we bijna negen jaar geleden met de DS 7 Crossback BlueHDi 180 reden, moest je daar 54.490 euro voor neertellen. Het was nog de tijd waarin een grote reiswagen standaard met turbodieselmotor werd geleverd. De herinnering maakt ons een tikje nostalgisch. Voor de instap-DS 7 met benzinemotor betaalde je 43.000 euro.

DS wil nog steeds luxueus zijn, maar is ook trots op de relatief lage prijs. De DS No.7 is op de Tesla Model 3 na de goedkoopste elektrische auto met een rijbereik boven de 700 kilometer. Niet dat het imago van DS in de tussentijd is gedaald van Louis Vuitton- tot Monoprix-niveau, maar de prijs van de DS No.7 is ruim 8,5 jaar niet meegegroeid met de inflatie. De testauto die nu voor ons klaarstaat, is te koop vanaf 50.700 euro. Instappen kan voor 45.990 euro. Dan krijg je geen turbodiesel, maar een volledig elektrische versie. Je moet het wel stellen zonder warmtepomp en zelfs zonder navigatie.

De nieuwe DS No.7 is een mijlpaal, want het is het eerste ‘echte’ DS-model dat een opvolger krijgt. In de tussentijd werd de naam tweemaal veranderd, van DS 7 Crossback via DS 7 naar DS No.7.

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Onzekere toekomst

Naast het volledig nieuwe uiterlijk, is de komst van een elektrische uitvoering het belangrijkste nieuwtje. Daarnaast komt de DS No.7 als hybride zonder stekker op de markt. Die heeft een driecilinder turbomotor en een elektromotor, die samen 145 pk leveren, en staat voor 46.400 euro in de prijslijst. Een plug-in hybride schittert door afwezigheid.

Hoewel DS het nooit van de grote aantallen moest hebben, klinken er vanuit Frankrijk wel enige zorgen. Tijdens de persintroductie zei een woordvoerder dat falen voor de No.7 geen optie is. De verkoopcijfers van DS zijn niet zo goed, zelfs niet voor een klein en vrij exclusief merk. Het eerste halfjaar van 2026 werden in heel Europa 13.793 auto’s geregistreerd, een daling van bijna 20 procent ten opzichte van 2025. De precies een jaar geleden geïntroduceerde No.8 heeft als vlaggenschip dus niet voor een kentering kunnen zorgen.

Dat is jammer, want een groot land als Frankrijk verdient een chic merk dat de autowereld af en toe flink opschudt. Aan de DS No.7 de taak om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

Specs DS No.7 E-Tense FWD 245 pk Long Range

elektromotor, 245 pk, 343 Nm

0-100 km/h in 7,8 s, 190 km/h

batterij 97,2 kWh (actieradius 739 km), 16,2 kWh/100 km

L/B/H 4660 / 1900 / 1635 mm, gewicht 2113 kg

NL 50.700 euro BE 53.909 euro

Design van DS No.8

We waarderen het altijd als een auto een bijzondere vormgeving krijgt, en in dat opzicht stelt DS nooit teleur. Verleiden kunnen de Fransen wel. Of het nu met een parfum is, met zoete zomerliedjes of met een voiture. Bij de No.7 probeert DS het met een uiterlijk dat is afgeleid van de DS No.8. De SUV heeft een vergelijkbare lichtsignatuur aan de voorkant, met smalle koplampen en verticale led-stroken die ver naar beneden doorlopen in de voorzijde.

Ook de grille doet denken aan de DS No.8. Vanaf de Etoile-versie is-ie verlicht. Op een lijn of vouw meer of minder wordt niet gekeken, vooral tussen de C- en D-stijlen lieten de ontwerpers zich gaan. De grepen van de achterportieren zijn mooi in de C-stijlen weggewerkt. Aan de achterkant zien we de smalle led-stroken ook en staat – volgens de mode van 2026 – de naam van het merk voluit op de klep geschreven.

Presidentiële knieën

De DS no.7 is iets in lengte gegroeid en meet nu 4,66 meter. De breedte en hoogte bleven gelijk, maar de wielbasis nam wel toe met 5 cm. Voordat we gaan rijden, gaan we als een Franse president eerst rechtsachter zitten. Emmanuel Macron laat zich in een DS No.8 rondrijden, maar ook in een DS No.7 zou hij niet klagen over de hoofdruimte. Wel steekt een EV-euvel de kop op; omdat het batterijpakket onder de vloer ligt, zou zelfs Macron zijn presidentiële knieën moeten optrekken.

De sfeer is weelderig, met (afhankelijk van de uitvoering) stof, alcantara of welriekend leer met fraaie stikselbanen. Het horlogebandmotief blijft mooi en is typisch DS. Zoals we ook wel gecharmeerd zijn van het opmerkelijke vierspaaks stuur. We moesten – eenmaal voorin - even zoeken naar de deurgrepen, maar die zijn in de unit voor de speakers verwerkt. De middentunnel is wat minder fraai, vanwege het harde plastic. Verwarming, ventilatie en massagefunctie zijn beschikbaar, evenals een exclusieve nekverwarmer. Al zitten deze features niet standaard op elke DS No.7.

Nachtdier

We rijden met de krachtigste elektrische versie met voorwielaandrijving, de E-Tense FWD Long Range. Die heeft 245 pk en uit zijn enorme batterijpakket van 97,2 kWh weet-ie een actieradius te peuren van 739 kilometer. De andere uitvoeringen zijn de E-Tense FWD (230 pk, 73,7 kWh, 543 km) en de E-Tense AWD Long Range (350 pk, 97,2 kWh, 679 km). Het aanbod is hetzelfde als dat van de DS No.8, beide auto's staan dan ook op hetzelfde STLA Medium-platform.

Voor het echte Franse comfortgevoel moet je eigenlijk wat chique opties aanvinken, zoals active air suspension. Een ingebouwde camera scant continu het wegdek en past de demping daarop aan, zodat je billen verschoond blijven van oneffenheden onder de wielen. Los hiervan is de afstemming van het onderstel ‘gewoon’ comfortabel, zoals je van een Franse kilometervreter mag verwachten.

De stilte van een elektromotor is welbekend, vandaar dat het puike Focal-audiosysteem met 14 luidsprekers een meerwaarde heeft. Een nocturne of mazurka van Chopin hoeft niet te concurreren met een brommende verbrandingsmotor en komt in een elektrische auto dus uitstekend tot z’n recht.

De verlichting is tegenwoordig een pronkstuk van automerken. DS laat ons zelfs een nachtelijke rit met de auto maken om de matrix led-verlichting met night vision te ervaren. Op een donkere Franse weg op het platteland werkt het subliem; dankzij slimme pixels dimt het licht automatisch voor tegenliggers. Steekt een persoon of dier over, dan verschijnt in het head-up display een symbool. Het systeem kan ruim 500 meter ver ‘kijken’.

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B&B vol liefde

Over het rijden zelf is bij EV’s doorgaans weinig opzienbarends te melden. Ze zijn zonder uitzondering stil en niet heel sportief, maar altijd behoorlijk snel. Onze DS trekt 7,8 seconden voor de 0-100 uit en heeft een top van 190 km/h. Die stilte is heerlijk voor woon-werkverkeer, maar minder spannend op mooie binnenwegen in de Provence. Daar verlang je soms naar een verfijnd V6-geluid. Niets leidt je af, er is alleen die serene rust. Dus ben je al snel in gedachten verzonken over de zin van het leven en – minder abstract – wat je vanavond eens zal eten en hoe B&B vol liefde afloopt. Zoals bij steeds meer elektrische auto’s, kun je via peddels de mate van terugwinning van de remenergie regelen. One-pedal driving is mogelijk.

Wie op zoek is naar een elektrische SUV met een groot rijbereik en een vriendelijke prijs, zit gebakken bij de nieuwe DS No.7. De 245 pk sterke E-Tense kost 50.700 euro, voor dat bedrag word je bij een Duitse premium-concurrent onverbiddelijk weggestuurd. Zelfs de allerduurste, riant uitgeruste DS No.7 (E-Tense AWD La Première) heeft een relatief bescheiden prijs van 68.900 euro.



Conclusie

Het blijft spannend of klanten daadwerkelijk interesse gaan krijgen in de DS No.7, nu de prijzen niet meer zo premium zijn als de ambities. Gezien de bezuinigingsplannen bij moederbedrijf Stellantis zijn we benieuwd hoeveel geduld de nieuwe directie met DS heeft. Maar laten we niet in mineur eindigen: de DS heeft met zijn bescheiden prijs, grote actieradius en chique opties best wat troeven in huis om klanten op typisch Franse wijze te verleiden.