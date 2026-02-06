DS gaat het anders doen: opvolger DS 3 (2027) lijkt op een oude Citroën

Jaap Peters
Door Jaap Peters
Thierry Métroz, hoofdontwerper van DS, was nooit zo van de retromodellen. Maar de opvolger van de DS 3, die in 2027 komt, krijgt wel degelijk een link met een oud model. 

Toen DS in 2014 werd losgeweekt van Citroën en zelfstandig verderging, was iedereen duidelijk over de koers. Géén retromodellen, maar juist voor de troepen uit (avant-garde) met spraakmakende nieuwe modellen. De laatste jaren kwam hoofdontwerper Thierry Métroz daarop terug. Een plan voor een elektrische Citroën DS sneuvelde op het laatst, maar ook de nieuwe DS 3 (2027) grijpt terug naar een oud model.

Nieuwe DS no.3 lijkt op Citroën DS3 

Als we Thierry Métroz begin dit jaar spreken op Het Salon in Brussel, is hij opvallend loslippig over het toekomstige design van DS. Voor de DS no.3 (een knipoog naar no.5 van Chanel) haalt hij met zijn team inspiratie uit de Citroën DS uit 2009. "Dat was een groot succes, we verkochten er liefst 500.000. Klanten én dealers smeken om een terugkeer van dit model. De nieuwe DS no.3 krijgt ongeveer dezelfde afmetingen. Het wordt dus geen SUV, maar een pure hot hatch met een duidelijke designlink naar de originele Citroën DS3."

Die eerste DS3 (zonder spatie) werd geprezen om zijn ontwerp, met onder meer het 'zwevende' dak en de B-stijl die leek op een haaienvin. De huidige modellen van DS hebben geen link met het verleden. Maar de afgelopen jaren is Métroz anders gaan denken over retrodesign. Het is geen zwakte, maar een troef tegen de concurrentie uit China. "Chinese auto's zijn goed, maar er zit geen verhaal achter. Toen we keken hoe we heritage van DS in een nieuwe auto konden verwerken, kwamen we bij de eerste DS3 uit."

Geen schermen meer in DS no.4

Over de DS no.4, die na de DS no.3 komt, wil Métroz ook wel iets kwijt. "Het ontwerp wordt compleet anders dan het huidige model. Alles wordt minimalistisch, simpel en puur. Zowel de buitenkant als het interieur. De auto moet ook veel sneller worden ontwikkeld. Dat gaat nu nog te langzaam: het duurt drie tot vier jaar, maar de Chinezen ontwikkelen hun auto's in twee jaar tijd. Dat willen we ook met de DS no.4."

Als we vragen naar wat designhints, grijpt de woordvoerder van Métroz in: "We focussen ons nu nog op de huidige DS no 4, die vorig jaar nog een facelift kreeg. Volgend jaar komen we met meer details", zegt ze. 

Thierry Métroz wil nog wel iets vertellen: "Zoals het er nu naar uitziet, krijgt de DS no.4 helemaal geen zichtbare schermen meer in het interieur." Hoe de informatie wél wordt weergegeven, bijvoorbeeld via een head-up display, wil Métroz eigenlijk best onthullen. Maar de woordvoerder heeft het laatste woord: "De tijd is om."

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

