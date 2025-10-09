Review DS No.4 E-Tense (2025): waarom de ware schoonheid vanbuiten zit

Tests

Wat ons betreft is de DS No.4 een van de mooiste auto’s in z’n klasse. En omdat hij er nu ook als EV is, komt-ie bij meer leaserijders in beeld. Blijft de bewondering intact na een uitgebreide testrit?

Wat valt op aan de DS No.4 (2025)?

DS Automobiles gooit de naamgeving van zijn modellen op de schop. Zo heet het onlangs gepresenteerde topmodel geen DS 8, maar DS No.8. De vernieuwde versie van de DS 4 volgt die lijn en gaat door het leven als No.4.

Aan de buitenkant herken je de No.4 vooral aan het nieuwe front. De facelift heeft korte metten gemaakt met de grote, Lexus-achtige giegel en heeft er een chic en subtiel neusje van gemaakt. Ondanks het verlichte merklogo.

En waar DS-designers voorheen rijkelijk met verchroomde glimmers strooiden, hebben ze nu glanzend zwarte details toegepast. Bijvoorbeeld tussen de achterlichten en boven de dorpels. Daarbij ogen de portiergrepen en de daklijsten rond de zijruiten een beetje als gouden tanden in de mond van koningin Maxima.

Over subtiliteit gesproken: de nieuwe nomenclatuur leidt wel tot een overvol achterste. Die letterbrij zou ik er subiet afhalen.

Verreweg het belangrijkste nieuws van de DS No.4 speelt zich buiten het gezichtsveld af. Onder de motorkap monteert DS Automobiles nu desgewenst een 213 pk sterke elektromotor. Deze wordt van stroom voorzien door een 58 kWh metend, H-vormig accupakket onder de achterbank en de voorstoelen (zie de foto bij vraag 4).

Wat is goed aan de DS No.4?

Het interieur van de No.4 oogt minstens zo fraai als de buitenkant. Het ontwerp is eigenzinnig, met een aantal kenmerkende DS-bedieningselementen, maar is niet zo druk meer als in eerdere modellen.

In de door ons gereden Etoile-uitvoering kunnen we onze handen bijna niet afhouden van het rijkelijk aanwezige, aaibare alcantara. Gecombineerd met de gestikte (kunst-)leren panelen, geeft dat een gevoel van verwennerij.

Een vermogen van 213 pk en een koppel van 343 newtonmeter lijken dan weer niet overbemeten voor een moderne EV. Toch voel je je in de DS No.4 geen seconde tekortgedaan. Met een honderdsprint van 7,1 seconden blijf je veel benzineauto’s ruimschoots voor, en de topsnelheid van 190 km/h is bovengemiddeld voor een EV in dit segment. Het lekkerst blijven echter de elektrische tussensprints; zonder horten of stoten knalt de No.4 in no-time van 80 naar 120 km/h.

Om het extra gewicht van het accupakket op te vangen, heeft DS de vering en demping van de elektrische No.4 iets steviger afgestemd dan voorheen. Op een bochtig wegdek resulteert dat in een veilig weggedrag. Ondanks af en toe een kreunende band, is de auto niet van de wijs, noch van de weg te krijgen. Het stuurgevoel stelt evenmin teleur.

Het officiële bereik van de elektrische DS No.4 Etoile bedraagt 448 kilometer. Na een gemengd traject met een paar stukken snelweg (maximum snelheid 120 km/h) en stevig bereden bergwegen, kwamen wij op een actieradius van 382 kilometer. Gezien ons rijgedrag is dat lang niet verkeerd. Maar eerlijk is eerlijk: de weersomstandigheden waren gunstig.

Wat kan beter aan de DS No.4?

DS Automobiles afficheert zichzelf graag als premium. Wat dat precies betekent, daarover kun je twisten. Als autojournalisten onder elkaar zeiden we vroeger weleens gekscherend: ‘minder ruimte voor meer geld’. Helaas is die oude wijsheid nog steeds van toepassing op de DS No.4. Voorin gaat het nog wel, al is de hoofdruimte met het optionele panoramadak niet overbemeten.

Daarbij zijn de armsteunen in de portieren zo klein en smal, dat ze nauwelijks functioneel zijn. En kijk eens naar dat touchscreen: dat is

naar moderne maatstaven nogal klein. Dat hebben de dashboardontwerpers geprobeerd te maskeren door er links en rechts pianozwarte vlakken aan vast te plakken.

Achterin is ‘niet overbemeten’ een eufemisme. Of: in iets minder premium Nederlands: mooipraterij. Want als volwassene zit je er gewoon krapjes bij, helemaal als je langer bent dan 1,85 meter en als optie voor het schuif-/kanteldak hebt gekozen. En de kofferbak dan? Daarin past 390 liter en een frunk om netjes de laadkabel op te bergen, is niet aanwezig.

Een andere onhandigheid betreft de klimaatregeling. Die heeft weliswaar een fysieke sneltoets, maar nadat je hierop hebt gedrukt, moet je alsnog via het scherm de instellingen regelen.

Zoals je waarschijnlijk wel weet, heeft DS Automobiles zichzelf vernoemd naar de legendarische Citroën DS (1955-1975). Die hydropneumatisch geveerde auto betekende niet alleen een revolutie in design, maar ook in comfort. Inmiddels heeft Citroën allang afscheid genomen van de beroemde veerbollen en DS heeft ze zelfs nooit gebruikt.

De No.4 verzet dan ook allerminst bakens op het gebied van veercomfort. Want ook de van moderne Citroëns bekende schokdempers met ‘hydraulic cushions’ ziek je tevergeefs. Klinkerstraatjes worden nog netjes verwerkt, maar gemene kuilen, drempels of richels komen steviger door dan je van een nazaat van la Déesse verwacht.

Denk je premium, dan denk je bij een EV ook aan bovengemiddelde elektrische specs. Maar met de reeds gemelde accucapaciteit van 58 kWh en een snellaadvermogen van 120 kW kan de DS No.4 niet tippen aan moderne EV's van Mercedes en BMW. En ook moet de Fransman veel modellen van ordinaire volumemerken als Kia en Hyundai laten voorgaan.

Wat is de prijs van de DS No.4 en wanneer is-ie in Nederland?

De vanafprijs van 41.090 (fiscale waarde 39.990 euro) voor de Ligne Business-uitvoering is netjes. Toch hoef je uitrustingstechnisch niet op een houtje te bijten.

Nadat je je via keyless entry in de bestuurdersstoel hebt genesteld, kun je genieten van automatische klimaatregeling met twee zones, elektrisch verwarmde en inklapbare buitenspiegels, adaptieve cruisecontrol, parkeerhulp voor en achter met achteruitrijcamera, geluidwerende voorste zijruiten, een draadloze telefoonlader en een navigatiesysteem met Chat GPT. En o ja, 19-inch lichtmetalen wielen behoren eveneens tot de standaarduitrusting.

De Pallas is er vanaf 43.340 euro, maar die heeft vreemd genoeg geen ingebouwd navigatiesysteem en ook geen draadloze oplader. Die zouden we daarom lekker laten staan, tenzij de dealer een onweerstaanbaar inruilbod op je oude auto doet.

Met een prijskaartje van 47.940 euro vergt de Etoile-uitvoering een flinke extra hap uit je portemonnee. Daar stelt hij onder meer led-matrix verlichting, grootlichtassistentie, akoestisch glas achter, alcantara interieurafwerking, deels elektrisch verstelbare stoelen en spraakbediening voor het navigatiesysteem tegenover.

Alle DS’en worden geleverd met een tot acht jaar of 160.000 kilometer verlengde garantie. Wie de auto snel bestelt, kan nog in 2025 achter het stuur kruipen van z’n No.4.

Overigens zijn de prijzen van de 225 pk sterke plug-in hybride DS No.4 exact hetzelfde.

Wat vind ikzelf van de DS No.4?

DS wekt graag associaties met Franse weelde en joie de vivre. Maar als je dan over een slecht wegdek rijdt, kan de No.4 niet verhullen dat hij in Opels Heimathafen Rüsselsheim is gebouwd.

Voor de liefhebbers van Franse zweverigheid wellicht een teleurstelling, zelf vind ik het niet erg. Net zoals de beperkte ruimte op de achterbank mij niet deert. Wel vind ik het jammer dat de elektrische DS No.4 niet met een iets groter accupakket leverbaar is, dat de actieradius tot boven de 500 tilt.

Desondanks blijf ik het een begeerlijke auto vinden. Ik heb niks met SUV's en onder de elektrische hatchbacks is en blijft de DS (No.)4 voor mij de mooiste auto in z’n klasse. En dat compenseert voor mij de objectieve tekortkomingen. Zeker met die geruststellende acht jaar garantie …