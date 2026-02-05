Ultiem Frans retromodel gaat ondanks hoge verwachtingen tóch niet in productie

Nieuws

Vorig jaar had DS-hoofdontwerper Thierry Métroz groot nieuws. Er zou in 2027 een elektrisch model komen, waarin je direct de beroemde Citroën DS zou herkennen. Vervolgens bleef het stil. Hoe staat het er nu mee?

We klapperden met onze oren, vorig jaar op Het Salon in Brussel. Uit het niets kondigde Thierry Métroz het retromodel aan. "Ik heb hard moeten lobbyen voor deze auto. Het ontwerp is helemaal klaar", zei hij over de nieuwe DS. "Je herkent de oude Citroën DS meteen. Hij heeft hetzelfde silhouet.”

Baas van DS wil geen nieuwe 'Snoek'

Toen DS dit jaar een verrassing aankondigde voor de Brusselse beurs, gingen we ervan uit dat het de nieuwe 'Godin' zou zijn. Maar het bleek een DS no.4, die speciaal voor formule e-coureur Taylor Barnard (Taylor made) werd ontworpen. Hoe staat het dan met het Citroën DS-plan?

"We zijn ermee gestopt", zegt Métroz eerlijk. "DS heeft een nieuwe CEO, Xavier Peugeot. Hij vond het geen goed idee om met retrodesign te komen op basis van de originele DS. Vorig jaar hebben we al een grote limousine geïntroduceerd met de DS no.8. Een tweede model in dat segment is te veel van het goede."

De Citroën ID/DS was in 1955 een regelrechte sensatie. Zijn combinatie van futuristisch design en baanbrekende techniek was nog nooit vertoond. Gedurende bijna 20 jaar bleef de Franse Godin in productie, tot ze halverwege de jaren 70 werd opgevolgd door de Citroën CX.



Na meer dan 70 jaar spreekt de Citroën DS ook bij andere autoliefhebbers nog steeds tot de verbeelding. In 2020 schetste een Koreaanse ontwerper al een elektrische auto op basis van de Citroën DS (zie foto's hierboven). Die krijgt dus geen 'echte' opvolger, hoe jammer dat ook is.