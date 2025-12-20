Kans is groot dat elektrische Citroën DS in januari onthuld wordt

Nieuws

Als DS in zijn persbericht schrijft met ‘een unieke creatie’ naar het Autosalon van Brussel (januari 2026) te komen, weten wij wel hoe laat het is … Dit zou heel goed het langverwachte elektrische retromodel kunnen zijn op basis van de Citroën DS.

Designers en bobo’s zijn niet altijd even happig als je hen vraagt naar hun toekomstplannen. “We komt heel wat moois aan, we hebben alle vertrouwen in de toekomst”, zeggen ze dan. Waarna hun voorlichter zuinigjes knikt.

Maar toen we een jaar geleden vroegen waar de hoofddesigner van DS mee bezig was, kregen we een verrassend open antwoord. Thierry Métroz vertelde dat-ie een moderne, elektrische versie van de fameuze Citroën DS had getekend. Geen studiemodel, maar echt voor de openbare weg.

Dit vertelde hij toen: “Ik heb altijd gezegd: geen retro-design. Maar sinds de Chinese merken in opkomst zijn, ben ik daar anders over gaan denken. Chinese auto’s zijn kwalitatief prima en de prijs is laag. De bedrijven hebben veel geld en kopen de beste designers weg bij de Europese merken. Maar het enige wat ze niet hebben, is de rijke geschiedenis met alle mooie verhalen die daarbij horen. De volgende generatie DS-modellen krijgt een veel duidelijker link met ons erfgoed.”

Uiterlijk Citroën DS (2027) nog niet bekend

Nu DS de pers meedeelde dat het met 'een verrassing' naar Brussel komt, gaan we ervan uit dat dit de elektrische DS is. Al wordt dat officieel niet bevestigd; een verrassing is een verrassing ...

Met de elektrische versie van de Citroën DS zou een oude wens van Thierry Métroz in vervulling. “Ik heb hard moeten lobbyen voor deze auto. Het ontwerp is helemaal klaar, iedereen was enthousiast. Een Frans merk moet een limousine in het gamma hebben; een lage, gestrekte auto. Dat is mijn droom.”

Wat Thierry Métroz nog niet wilde vertellen, was hoe de nieuwe ‘Snoek’ eruit gaat zien. Kan Métroz misschien iets verklappen over het ontwerp van de nieuwe Citroën DS? “In mijn studio heb ik de mock-up. Maar je herkent de oude Citroën DS meteen. Hij heeft hetzelfde silhouet.”

Toekomst DS Automobiles onzeker

De nieuwe DS kan wel eens precies op tijd komen. Antonio Filosa, de nieuwe baas van Stellantis, bekijkt met een scherp mes in de hand welke van de veertien automerken nog toekomst hebben. Hij zei dat hij niet schroomt om tobbende merken de nek om te draaien. DS is een van de zorgenkindjes en kan wel een oppepper gebruiken.