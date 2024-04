Moderne dashboards onduidelijk? 40 jaar geleden konden ze er ook wat van!

Nieuws

Geregeld raken we de weg kwijt bij de bediening van moderne auto's. Zeker als je voor van alles via het centrale touchscreen een menu moet induiken. Dat was vroeger toch allemaal veel duidelijker. Totdat je de instrumentaria van deze veertig jaar oude Brit ziet ...



In de jaren 80 hadden met name veel Japanse auto's, een digitaal tijdklokje, want digitaal was nog relatief nieuw en helemaal hip. Hoe cool zou het zijn om het gehele instrumentarium te digitaliseren? Met die gedachte was William Towns bij Aston Martin al in 1976 aan de slag gegaan. Hij had een enorme sportsedan ontworpen die moest laten zien Groot-Brittannië nog altijd tot technische hoogstandjes in staat was.

Ontsnapt uit een sciencefictionfilm

De Aston Martin Lagonda zelf oogt alsof-ie is ontsnapt uit een sciencefctionfilm. Dat wordt binnenin niet minder. Het digitale dashboard van de Lagonda wekt de indruk gebouwd te zijn door een doorgedraaide professor – of door NASA. Achteraf is berekend dat de ontwikkeling van het instrumentenpaneel vier keer meer heeft gekost dan het volledige budget dat Aston Martin voor de gehele auto had gereserveerd …

Pas in april 1978 wordt het allereerste exemplaar van de Aston Martin Lagonda afgeleverd, ook al is alle technologie dan nog verre van probleemloos. De auto's op de foto's dateert van 1984.

Als een gameconcole

Door zijn omvang doet het digitale dashboard sterk denken aan een gameconsole uit een speel­hal. Wie heeft er zin in een potje Space Invaders? Links en rechts zitten talloze tiptoetsen om alle verschillende systemen te bedienen, tot de ontgrendeling van de motorkap aan toe.

Alleen kunnen we weinig logica ontdekken in de positionering van de toetsen. Ook aan de afmetingen lijkt weinig ergonomische studie ten grondslag te liggen. Dat er teksten op de toetsen staan in plaats van snel te duiden symbolen, helpt evenmin mee.

Symbolen en teksten door elkaar

Op het instrumentarium zijn dan wel weer symbolen gebruikt, zij het niet consequent. Bij het laadstroomlampje staat bijvoorbeeld weer de tekst battery. Met rode leds wordt aangeduid wat de microprocessoren hebben gemeten: oliedruk, olietemperatuur, watertemperatuur, buitentemperatuur, brandstofpeil of laadstroom.



Beetje als de i-Cockpit van Peugeot

De tijd wordt in de Lagona centraal aangegeven, het toerental en de snelheid staan helemaal rechts boven het kleine eenspaaks stuurtje, direct in het zicht van (uitsluitend) de bestuurder. Een beetje zoals de iCockpit van hedendaagse Peugeots. Wat dit betreft is de Aston Martin Lagonda zijn tijd inderdaad ver vooruit …

Toch zijn we blij dat de auto-industrie dit voorbeeld van Aston Martin niet heeft gevolgd ...