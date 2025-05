Waarom dit autoconcern er spijt van krijgt dat het Apple CarPlay verbood

Nieuws

In 2023 besloot General Motors om Apple CarPlay uit zijn auto’s te halen. Daar zal het Amerikaanse concern nu wel spijt van hebben, want met een grote update is Apple's telefoonkoppeling nog veel beter geworden.



Apple heeft een nieuwe generatie van de bekende smartphone-integratie in auto’s aangekondigd: CarPlay Ultra. Waar het huidige CarPlay zich beperkt tot het centrale infotainmentscherm, breidt CarPlay Ultra zich uit naar alle displays in de auto – inclusief het instrumentencluster achter het stuur en eventuele extra schermen.

CarPlay Ultra: wat is er nieuw?

De grootste vernieuwing is dat de integratie van je smartphone wordt uitgebreid naar alle displays in de auto. Het resultaat: niet alleen je favoriete apps zoals Apple Maps, Muziek of Spotify binnen handbereik, maar ook cruciale voertuiggegevens zoals snelheid, brandstof- of accuniveau, bandenspanning en informatie van rijhulpsystemen.

Alles is verpakt in die herkenbare, strakke Apple-interface. En het mooiste: je bepaalt zelf welke informatie op welk scherm verschijnt, volledig afgestemd op jouw wensen.

Dit automerk krijgt de primeur

Voorlopig zullen weinig mensen te maken krijgen met het nieuwe CarPlay, aangezien Apple voor een exclusief automerk heeft gekozen voor de uitrol van het systeem. Aston Martin is namelijk degene met de primeur en mag als eerste CarPlay Ultra in zijn auto’s integreren.

Het Amerikaanse General Motors zal zich achter zijn oren krabben, want het grote autoconcern besloot juist om helemaal afscheid te nemen van CarPlay (zie artikel hieronder). Eigenaren van een auto van General Motors lopen daarom de nieuwe techniek dan ook mis.

Ook naar Nederland?

Op dit moment is CarPlay Ultra alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada en dan uitsluitend in nieuwe modellen van Aston Martin. Apple heeft echter de ambitie uitgesproken om CarPlay Ultra in de loop van het jaar wereldwijd uit te rollen. Ook merken als Hyundai, Kia en Genesis hebben aangegeven ermee aan de slag te gaan. Grote kans dat eind 2025 de eerste auto’s in Nederland ondersteuning voor CarPlay Ultra krijgen.