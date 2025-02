Aston Martin Vanquish (2025) test: elegante Brit laat zelfs Ferrari zweten

Tests

835 pk, 1000 Nm koppel en 'gewoon' twaalf cilinders – de Aston Martin Vanquish is na ruim zes jaar terug met een daverende knal. Niet alleen de cijfers van de derde generatie zijn indrukwekkend. Uiteindelijk draait alles om de rijbeleving.

Zelden paste een modelnaam beter bij een auto. Met de nieuwe Vanquish (Engels voor overwinnen/overmeesteren) wil Aston Martin laten zien dat het merk terug is in de absolute top van de autowereld. Sommige dingen veranderen niet. Onder het fraaie plaatwerk schittert gelukkig weer een V12, na aanvankelijke geruchten over een V8 met elektromotor. In de basis is het nog dezelfde motor die in 2016 debuteerde in de DB11.

De ontwerpers en technici kregen een lijst mee met eisen. Twee zaken waren essentieel voor de Vanquish: technische superioriteit en een tijdloos design. De Vanquish is het topmodel van Aston Martin, boven de DB12. Die heeft bovendien 'slechts' de achtcilinder van AMG.



Vanquish concurrent Ferrari 12Cilindri

Deze derde generatie Vanquish krijgt het zwaar, want Aston Martin is niet het enige merk dat een verpletterende sportwagen presenteert. De Vanquish gaat het opnemen tegen de gloednieuwe Ferrari 12Cilindri. Hij deelt een eerste klap uit aan de Italiaan: de Vanquish heeft met 835 pk vijf pk meer. Dat soort plaagstootjes zijn belangrijk voor de hoogste positie op de apenrots. Ook de McLaren 750S en de DBS Ultimate-modellen uit eigen stal laat de Vanquish met gemak achter zich.



Sneller dan Aston Martin DB12

Wat Aston Martin goed in de smiezen heeft, is hoe je een tijdloze auto ontwerpt. Hoewel de Vanquish helemaal nieuw is, zie je de overeenkomsten met de eerste generatie uit 2001 nog goed. Er veranderden ook dingen: de nieuwe Aston heeft een enorme, lager geplaatste grille, een bredere carrosserie en een geheel vernieuwde achterkant. De Britse ingetogenheid contrasteert flink met de Italiaanse bravoure van de 12Cilindri.



“Dan ontwaakt de 835 pk sterke V12 en moet de bestuurder 1000 Nm koppel temmen.”

Op de bijrijdersstoel ligt een specificatielijst: 0-100 km/h in 3,3 seconden, een top van 345 km/h. Indrukwekkend is het beslist. De DB12 doet de sprint in 3,6 seconden en houdt het pas bij 325 km/h voor gezien. Maar uiteindelijk draait het bij supersportwagens vooral om het rijgevoel. Dus weg met dat geplastificeerde blaadje, tijd om de startknop te activeren!



Gentleman als het moet

Stap je in de nieuwe Vanquish, dan merk je meteen het verschil met het oude model, dat tot 2018 in productie was. De nieuwe is ruimtelijker, mede dankzij het grote panoramadak. De sportstoelen met vaste hoofdsteun zijn prima geschikt voor lange ritten. Op de middenconsole vinden we niet alleen moderne displays, maar ook handige draaiknoppen.

Maar aan al deze praktische details denk je niet meer als je op de startknop drukt. Dan ontwaakt de 835 pk sterke V12 en moet de bestuurder liefst 1000 Nm koppel zien te temmen. Alleen de 21-inch achterwielen met Pirelli's P Zero krijgen al dat vermogen te verwerken. Aston Martin heeft de verschillende rijprogramma's nog eens onder handen genomen. Dat betekent dat de auto een keurige gentleman is als je dat van hem verlangt.



0-100 in 3,3 seconden

In Sport-plus is de 5,2-liter V12-biturbo het meeste in zijn element. Die 3,3 seconden voor de honderdsprint lijken geen bluf. De heldenrol is voor het elektronische achterasdifferentieel, dat het enorme koppel verdeelt over beide achterwielen. Daardoor kun je de bochtsnelheden zo hoog opvoeren dat niet de auto, maar de bestuurder als eerste in de touwen hangt. Voor een snelle inhaalactie knipper je drie keer met je ogen en voor je het weet is het object verworden tot een stip in je binnenspiegel. Daarbij is een Oscar-waardige bijrol weggelegd voor de snel schakelende achttraps automaat.



Geen draadje los

Niet alleen de tractie in bochten, ook de gasrespons werd flink verbeterd. Dat dit allemaal niet zo gunstig is voor het verbruik, zal niemand verbazen. Ons gemiddelde is 14,0 l/100 km; 0,3 liter meer dan de WLTP-opgave.

Als we zijn uitgeraasd, verkennen we het smaakvolle interieur nog eens. Een aangename verbetering is de draadloze smartphone-integratie via Apple CarPlay, iets wat bij andere, relatief nieuwe Aston Martins nog met een snoertje moest. Aston Martin-topman Lawrence Stroll noemt de Vanquish zelf “de meest authentieke Aston Martin”. Naar het schijnt, was het zijn persoonlijke wil om de auto met V12 uit te rusten. Voor die volharding zijn we hem eeuwig dankbaar.

Specs Aston Martin Vanquish

5204 cm3, benzinemotor + twee turbo's, 835 pk, 1000 Nm

0-100 km/h in 3,3 s, 345 km/h

13,7 l/100 km (1 : 7,3), 312 g CO2/km

4850 / 2044 / 1290 mm, 248 l, 1835 kg

prijs Nederland en België: beide op aanvraag



Conclusie

Aston Martin is zelfverzekerd: "This is the impregnable peak of British mastery. All will be vanquished." Dat is best terecht; de Britten laten zien dat ze inderdaad nog tot grootse daden in staat zijn. Deze derde generatie van het roemruchte Britse merk heeft ons volledig in z’n greep. Het kroonjuweel blijft de V12, die inderdaad onoverwinnelijk lijkt.