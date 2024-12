Aston Martin Valhalla (2025) degradeert Ferrari 296 GTB tot boodschappenautootje

Nieuws

Hier is-ie dan: de Aston Martin Valhalla. Voor deze plug-in hybride supercar heeft Aston Martin alles uit de kast getrokken om de Ferrari 296 GTB te degraderen tot boodchappenautootje. Met z'n specificaties zit de Brit in elk geval op het juiste spoor.

Met een vermogen van 1079 pk en een koppel van 1100 Nm overtreft de Valhalla z'n Italiaanse concurrent met een voorsprong van 249 pk naar de achterhoede. En ook de Lamborghini Revuelto (1015 pk) heeft het nakijken. Tenminste, qua vermogen, want volgens zijn makers gaat de Revuelto ook minstens zo hard als de Valhalla: 350 km/h. Terwijl die arme Ferrari 296 GTB al bij 330 km/h in het stof bijt ...

Formule 1 op kenteken

Dankzij nauwe samenwerking met Aston Martin Performance Technologies, de technische tak achter hun Formule 1-team, zit de Valhalla bomvol race-DNA. Het hart van de Britse supercar is een gloednieuwe 4,0-liter V8-motor met dubbele turbo en platte krukas, goed voor 828 pk op de achterwielen.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

De drie elektromotoren - waarvan twee de voorwielen aandrijven - voegen daar nog 251 pk aan toe. Zo kom je op de bovengenoemde 1079 pk. Daarmee schiet deze hybride met achttraps automaat in 2,5 seconden naar 100 km/h, bijna een halve tel sneller dan de 296 GTB, maar 0,1 s langzamer dan de Revuelto.

Lichter dan een Volvo EX30

De fenomenale prestaties van de Aston Martin Valhalla zijn niet alleen te danken aan een overvloed aan power, maar ook aan een relatief laag gewicht. Hij weegt maar 1655 kilo, da's bijna 100 kilo minder dan de basisversie van de Volvo EX30 (1740 kg) in de schaal legt! De basis voor dat geringe aantal kilo's wordt gelegd door de ultralichte carbon monocoque van 74,2 kilo.

Om te voorkomen dat de Valhalla bij hoge snelheden inderdaad gaat hemelen - hij heeft tenslotte vleugeldeuren - zorgt de actieve aerodynamica vanaf 240 km/h voor meer dan 600 kg downforce. Vandaar die uitschuifbare surfplank achterop. Een fijne gedachte als je met 350 km/h een vrachtwagen voorbij knalt of met 180 een - uiteraard Duits - klaverblad op stuift.



Uitstootvrij naar de Albert Heijn



Maar ook als je eens niet de beest wilt uithangen, is de Valhalla tot je dienst. Zo biedt hij vier rijmodi, waaronder een volledig elektrische. Daarmee kun je 14 kilometer rijden, zodat je in Nederland vrijwel altijd nog even snel oliebollen of een kerststol bij de Albert Heijn of Lidl kunt halen. Over boodschappenautootjes gesproken ... Het andere uiterste is de Race-modus - inclusief DRS - voor een dagje circuit.



In het interieur van de Aston Martin Valhalla tref je een minimalistisch hightech dashboard aan, met displays geïnspireerd op Formule 1-wagens. En toch mag je er dus ook gewoon de openbare weg mee op. Zonder dat je een racelicentie op zak hoeft te hebben.

Wie het eerst komt ...



Aston Martin bouwt slechts 999 exemplaren van de Valhalla, die een prijskaartje krijgt van ongeveer en miljoen euro - zonder belastingen. Da's ongeveer even duur als drie Ferrari's 296 GTB ... De eerste exemplaren van de Aston Martin Valhalla rollen in 2025 van de band.