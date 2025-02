TEST Aston Martin Vantage: in het spoor van de snelste auto ter wereld

Tests

Bij een sportwagen met 665 pk en 800 Nm kun je natuurlijk niet alle grenzen wijd openlaten. Bij gebrek aan marechaussees, zet de Aston Martin Vantage een paar elektronische waakhonden in. Vooral om uitgelaten bestuurders tegen zichzelf te beschermen …

De geschiedenis van de Aston Martin Vantage begint in de jaren 50. De naam verscheen voor het eerst als aanduiding voor een opgevoerde motor van de DB2. Dankzij grotere carburateurs en een hogere compressieverhouding leverde de 2,6-liter zes-in-lijn van de DB2 Vantage maar liefst 125 pk …



Snelste straatauto ter wereld

In 1964 werd de benaming gebruikt voor de krachtigste versies van de Aston Martin DB5, die daarmee het uithangbord van de Britse sportwagenbouwer werden. Pas in de jaren 70 promoveerde de benaming van toevoeging tot modelnaam voor de duurste en snelste auto van het merk. Sterker nog, met een top van 272 km/h was de Aston Martin Vantage in 1977 de snelste straatauto ter wereld.



Deze traditie zet de nieuwste Aston Martin Vantage voort. Hij is niet alleen de snelste Vantage in 75 jaar, maar ook de meest geavanceerde. Jammer genoeg moet-ie dan weer z’n meerdere erkennen in de onlangs gepresenteerde Aston Martin Valhalla.

510 pk is voor watjes ...

Alles begint bij de motor. Aston Martin heeft de 4,0-liter V8-biturbo van AMG grondig aangepakt. Want tja, 510 pk is toch eigenlijk maar voor watjes. Grotere turbo’s, nieuwe nokken­asprofielen en een verbeterde koeling tilden het vermogen naar 665 pk en het koppel naar 800 Nm. Ofewel een winst van 155 pk en 115 Nm ten opzichte van zijn voorganger. Om van dit blok Brits understatement te verwachten, slaat nergens op. Je vraagt een Engelse voetbalhooligan na een doelpunt toch ook niet of-ie wat zachter wil zingen?



Over hooligans gesproken, je kunt voor het exterieur kiezen voor een opvallend pakket met gele accenten. Inclusief carbon spoilers en sideskirts. Hoezo Brits understatement?

Landraket

Bij rustig rijden voelt de Vantage al zelfverzekerd, maar trap het gaspedaal wat verder in en je wordt gelanceerd. Vanaf 2750 tpm levert de motor zijn volledige koppel, dat tot 6000 tpm constant beschikbaar blijft. Samen met het maximumvermogen in het hoogste toerenbereik, zorgt dit voor een sensationele ervaring.



De honderdsprint verloopt in een niet eens zo supersnelle 3,9 seconden, maar de geluidservaring maakt er alsnog een sensationele belevenis van. Het vraagt wel om een ervaren rechtervoet om de krachts­explosies goed te doseren, maar zo nodig voorkomt de verfijnde elektronische ondersteuning dat je de controle verliest. Zo kun je in alle vertrouwen doorknallen richting de top van 325 km/h ...

Klassieke lay-out

Dat je al die power op dynamische wijze kunt inzetten, is te danken aan het aluminium chassis met de ver naar achteren geplaatste motor met een achttraps ZF-automaat. De aangepaste voorasconstructie, met een naar achteren verplaatste dwarsbalk en extra verstevigingen, verhoogt de stijfheid van het onderstel. De adaptieve Bilstein DTX-dempers leveren ook hun bijdrage; als geheel voelt de Vantage zowel strak als levendig aan. Dit zorgt voor een directer stuur­gevoel en meer stabiliteit, vooral in snelle bochten.

Voorspelbaar én meeslepend

Zo nodigt de Vantage je uit om de grenzen van zijn en jouw eigen kunnen op te zoeken. Met Michelin Pilot Sport S5-banden en een elektronisch sperdifferentieel is de grip op het asfalt in elk geval uitstekend. Om jezelf wat meer speelruimte te gunnen, kun je de tractieregeling aanpassen.

Ook de schokdempers kun je afstemmen op je eigen voorkeur. Dit alles maakt de Vantage voorspelbaar en meeslepend, al kan de brute kracht in het grensgebied weleens verrassen. Gelukkig geeft de precieze en informatieve besturing je alle vertrouwen.

Ook het vernieuwde ESP draagt bij aan het verbeterde weggedrag. De combinatie van een elektronische sper, remkrachtverdeling en subtiele aanpassingen in de aandrijving maakt de Vantage wendbaarder en stabieler dan ooit tevoren.

Missertjes in een auto van bijna 3 ton



Met zijn scherpe design en hoogwaardige materialen maakt de Vantage indruk, toch zijn er ook wel enige verbeterpuntjes. Zo verwacht je in een met de hand gemaakte een auto van 281.000 euro geen krakende middenconsole. Het is een kleine smet op een verder schitterend geheel.

De indruk die vooral blijft hangen, is dat de nieuwe Aston Martin Vantage trouw blijft aan zijn erfenis en deze naar een hoger niveau tilt. Hij biedt niet alleen sensationele prestaties, maar laat ook zien dat het mogelijk is om traditie en innovatie samen te brengen.

Klaar om te schitteren

Van het aanzienlijk stijvere aluminium chassis, tot het enthousiaste onderstel met een perfecte balans en een indrukwekkend breed grensbereik – de vernieuwde Aston Martin Vantage laat z’n voorganger op alle fronten achter zich. Voeg daar de krachtige en karaktervolle V8 aan toe, en je hebt een auto die klaar is om te schitteren.