Nieuwe Aston Martin Vantage (2024) is op-en-top Brits, behalve de motor ...

De Aston Martin Vantage is grondig vernieuwd. De V12 is vervangen door een V8. Dat klinkt sneuer dan het is, want die 4,0-liter achtcilinder met twee turbo's perst er 665 pk uit. En dat is meer dan concurrenten Porsche 911 Turbo S en Mercedes AMG-GT.

De V8 met dubbele turbo komt van Mercedes-AMG en is dus van Duitse origine. Hij zit ook in de Mercedes-AMG GT, maar levert in dat geval 'slechts' 585 pk. De Porsche 911 Turbo S schuurt dichter tegen de Vantage aan, maar komt met 650 pk toch iets tekort. Het maximumkoppel is van alle drie de auto's wel gelijk, namelijk 800 Nm. Om al het vermogen van de Vantage ordelijk op de weg te brengen, is een elektronisch sperdifferentieel aanwezig.

“De technici van Aston Martin vonden dat het werk van hun Duitse collega's wel een upgrade kon gebruiken.”

Dat de motor meer vermogen levert dan de oorspronkelijke AMG-motor komt omdat de technici van Aston Martin vonden dat het werk van hun Duitse collega's wel een upgrade kon gebruiken. De Britten monteerden grotere turbo's en hebben de koeling verbeterd. Verder werden de nokkenassen nader bekeken en aangepast en de compressieverhoudingen geoptimaliseerd. Een 8-traps ZF-automaat is standaard. Verder staat de Britse sportwagen op nieuwe adaptieve schokdempers en is hij stijver geworden.

Topsnelheid Aston Martin Vantage: 325 km/h

De vermogenstoename van 155 pk in vergelijking tot het uitzwaaiende model is in de historie van de Vantage nog nooit zo groot geweest. Dat geldt ook voor het koppel dat eerder 685 Nm bedroeg. Met een topsnelheid van 325 km/h is de nieuwe Aston Martin Vantage bovendien de snelste Vantage sinds begin jaren 70, toen de Vantage voor het eerst een op zichzelf staand model werd. De nieuwe Vantage sprint vanuit stilstand in 3,4 seconden naar de 60 miles per hour (97 km/h).

Meer lucht naar de motor

De nieuwe Aston Martin herken je aan zijn nieuwe front waarbij de kleine, slanke koplampen hebben plaatsgemaakt voor grotere exemplaren die wel wat weg hebben van de koplampen van de Ford Puma. Ook de grille is gewijzigd en in onze ogen wat traditioneler geworden dan voorheen. De nieuwe grille voert bovendien 29 procent meer lucht naar de motor dan eerst. Over het algemeen lijkt de neus nu meer op die van de Aston Martin DB12, die een treetje hoger op de ladder staat.

Een andere grote wijziging betreft het dashboard. Alsof het oude exemplaar eruit is gehaald en vervangen is door het dashboard van de DB12. Een hele sprong voorwaarts, want het oude dashboard zag er anno 2024 behoorlijk gedateerd en goedkoop uit, vooral de middenconsole. Een centraal scherm van 10,25 inch is voortaan standaard. Dat is iets kleiner dan het display van de DB12, maar verschil moet er nu eenmaal zijn.

Aston Martin Vantage prijs

De eerste leveringen van de Aston Martin Vantage beginnen in het tweede kwartaal van dit jaar. Over de Nederlandse prijzen is nog niets bekend, maar weet dat de CO2-uitstoot van de V8 een stevige 274 gr/km bedraagt. En dat betekent een BPM-bedrag van zomaar anderhalve ton. En dan moet je de auto zelf nog afrekenen ...