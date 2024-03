Dit automerk wil weten hoe geïrriteerd jij bent door al die touchscreens

Nieuws

Het is een van onze grootste irritaties van moderne auto’s: belangrijke functies wegstoppen in het touchscreen. We zouden hiermee aan de slag kunnen bij Aston Martin, want dit merk maakt gebruik van een testpanel om te bepalen wat klanten wel en vooral ook niet willen in hun auto.

Aston Martin liet een kleine groep mensen een stuk rijden en liet de deelnemers een lijst opstellen met functies die zij belangrijk vonden. Daarbij vroegen ze per functie hoe geïrriteerd ze zouden zijn als deze niet met een fysieke knop was te bedienen. Dit resulteerde in een soort schaal, door Aston Martin ook wel gekscherend de 'piss-off-factor' genoemd.

Tesla als voorbeeld

“We zijn een merk waar het belangrijk is hoe materialen aanvoelen en hoe het interieur is vormgegeven”, begint Aston Martin-topman Miles Nurnberger zijn verhaal tegen het Australische CarExpert. Volgens hem is het dan ook een uitdaging om moderne technologie te verwerken in de auto’s van Aston Martin.

“We hebben allemaal een telefoon in onze zak. We houden ervan en zijn er verslaafd aan. Hoe komen die twee werelden samen?”, deelt Nurnberger zijn gedachten. Het volgende merk is voor Aston Martin een duidelijk voorbeeld hoe het niét moet: “We hebben gekeken naar Tesla, die pioniers zijn op dit gebied. Toen hebben we heel openlijk tegen elkaar gezegd dat wij het niet zo willen doen”, maakt Nurnberger duidelijk.

Aston Martin Vantage

De recent geïntroduceerde Aston Martin Vantage is de eerste auto die met behulp van het testpanel en de piss-off-factor is ontworpen. Zo was Aston Martin oorspronkelijk van plan om de stoelbediening te verplaatsen naar het scherm om gewicht te besparen en een minder druk interieurontwerp te creëren, maar door nadrukkelijke aanwijzingen van het testpanel is toch besloten om te gaan voor traditionele fysieke knoppen.

Ook blijft er dankzij het testpanel plaats voor een fysieke volumeknop, draaiknoppen voor de temperatuurregeling en de ventilatorsnelheid. Wij juichen deze ontwikkeling toe en gaan direct op zoek naar een aanmeldformulier voor het testpanel bij andere merken.