Huh? Iemand heeft vorige maand een nieuwe Fiat Multipla gekocht

Wanneer je de Europese verkoopcijfers goed bestudeert, zie je een opvallend verschijnsel: modellen die allang dood en begraven zijn, worden als nieuwe auto verkocht. Zo heeft iemand in juli een nieuwe Fiat Multipla gekocht. Hoe zit dat?

In de verkooplijst van Automotive News Europe zien we auto's waarvan één of meerdere exemplaren nieuw verkocht zijn, terwijl het model al jaren geleden uit productie is.

Dit fenomeen is niet nieuw: deze auto's worden ook wel ‘zombie-auto’s’ genoemd. Het gaat vaak om restvoorraden van een oud model die bij dealers zijn blijven staan. Zodra deze auto’s alsnog een eigenaar vinden, worden ze als ‘nieuw’ geregistreerd.

Fiat Multipla nieuw verkocht

De Fiat Multipla is een voorbeeld van een oude auto die vorige maand nieuw werd verkocht. De MPV van Fiat groeide sinds zijn introductie in 1998 al snel uit tot een waar cultmodel wegens zijn aparte en nogal smaakgevoelige vormgeving. Veel mensen vonden de Multipla spuuglelijk, terwijl anderen juist op slag verliefd waren op de eigenzinnige Italiaan.

We weten niet of de pas geregistreerde Multipla een origineel exemplaar is met de zogenoemde dolfijnensnuit (foto links), of een van na de facelift in 2004 (foto rechts). Zeker is wel dat de desbetreffende Multipla minimaal 13 jaar oud is, aangezien de MPV in 2010 voor het laatst van de band rolde.

Andere zombie-auto’s

Zoals gezegd is de Multipla een van de vele oude modellen die als nieuw zijn verkocht in Europa dit jaar. Het is ook zeker niet de oudste - die eer gaat naar de Rolls-Royce Corniche (foto linksboven), die al in 1995 (!) afzwaaide. Ook de Jaguar XJS (foto rechtsboven) is een oud besje. De Engelse coupé/cabrio werd in 1996 voor het laatst geproduceerd, maar ging dit jaar - grofweg 28 jaar later - twee keer over de toonbank.

Andere opvallende nieuwe oude auto’s zijn de BMW Z3, Honda Prelude, Mercedes CLK, Nissan 350Z, Alfa Romeo GT, Fiat Barchetta en een Aston Martin DB7.

Zombie-auto’s die in 2024 nieuw werden verkocht in Europa