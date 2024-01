Met deze 5 auto's uit 1995 vier je het leven (en je koopt ze nu voor een appel en een ei)

Nieuws

In de jaren 90 heerste een feeststemming. De Berlijnse muur was gevallen en de Koude Oorlog voorbij. En omdat sommigen de aankomende millenniumwissel vreesden, haalden ze alles uit het leven. Bijvoorbeeld met de volgende 5 auto's uit 1995.

1: Fiat Barchetta

Dat de Fiat Barchetta van opzij op een bootje lijkt, klopt. Vandaar de modelnaam 'barchetta', oftewel 'bootje' in het Italiaans. De reden dat Fiat in 1995 een open tweezitter op de markt brengt, heeft te maken met het enorme succes van de Mazda MX-5. Bovendien heeft Fiat een rijke historie van open sportwagentjes. Denk aan de 850 Spider en 124 Spider.

De 1,8-liter benzinemotor levert 130 pk, ruim voldoende om de net 1050 kilo wegende Fiat Barchetta een levendig rijkarakter te geven. Om de sportieve aspiraties an de auto te benadrukken, zit de toerenteller pal voor de neus van de bestuurder, met de grotere snelheidsmeter links daarvan.

Het design van is van Fiat zelf. Bijzonder zijn de verzonken aluminium portiergrepen die als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komen zodra je erop drukt. Niet handig, wel fraai. Het faceliftmodel is iets minder fraai, vooral door het derde remlicht dat als een pukkel op het kofferdeksel zit. Tegenwoordig koop je de Barchetta voor een appel en een ei.

2: BMW Z3

De BMW Z3 is voor het eerst te zien in de James Bondfilm 'Goldeneye', met de Nederlandse Famke Janssen als de Russische Xenia Ontatopp. Die heeft er een handje van haar tegenstanders met haar dijen dood te drukken. Reden voor Bond om in de Z3 te springen en snel weg te rijden. Maar dat de beroemde Britse geheim agent achter het stuur van een Duitse roadster zat, kan eigenlijk niet. Toch pakt de filmdeal goed uit voor BMW, want de BMW Z3 wordt een groot succes.

De instapper heeft een 1,8-liter viercilinder in de neus, met een magere 115 pk. Daarna volgt een leukere 1.9 met 140 pk. Maar echt vermakelijk wordt het met de 192 pk sterke zescilinder 2.8i. De wielkasten van deze versie zijn verbreed waardoor de Z3 er gespierder uitziet. Na de facelift krijgen alle uitvoeringen die prominentere kont. De dikste uitvoering is de M Roadster met 325 pk.

De BMW Z3 is de eerste BMW die in Amerika van de band loopt en komt ook als uiterst vermakelijke coupé op de markt.

3: Alfa Romeo GTV en Spider

Wie denkt dat een doorlopende achterlichtunit iets van nu is, moet maar eens goed naar deze Alfa Romeo Spider en GTV kijken. Al geeft-ie niet volledig licht zoals nu vaak het geval is. Net zo opvallend zijn de vier kleine koplampjes. Maar als je de motorkap opent, zie je gewoon één lichtunit. Zowel de 2-zits roadster als de 2+2 coupé heeft een duidelijke wigvorm.

Het design is een samenwerking tussen Pininfarina en Alfa Romeo's eigen 'centro stile'. Het dasboard is typisch Alfa met een diepliggende snelheidsmeter en toerenteller in een koker en drie extra metertjes in de middenconsole, voor onder meer de olietemperatuur.

Op motorengebied kun je in 1995 kiezen uit onder meer een tweeliter Twinspark met 150 pk en een geblazen 2.0 V6 met 200 pk. Later volgt een 3,2-liter V6 met zelfs 240 pk. De Spider krijgt in 2006 een bijzonder fraaie, maar toch minder leuke (want te zware) opvolger: de Brera Spider.

4: Suzuki X-90

Veel vrolijker dan de Suzuki X-90 wordt het niet. Het is een popperig terreinwagentje, gebaseerd op de stoerdere eerste generatie Suzuki Vitara. Wat Suzuki tijdens de ontwerpfase precies in gedachten had, weten we niet. De tweedeurs carrosserie met kofferbak en achterspoiler is in elk geval apart. Ook bijzonder zijn de twee uitneembare dakpanelen.

De aandrijving wordt verzorgd door een 1,6-liter benzinemotor met 95 pk. De Suzuki X-90 moet zijn voorganger, de Samurai, doen vergeten, maar slaagde daar niet in. Ook al rijdt de Suzuki X-90 veel beter dan de Samurai met bladveren. Niemand wilde hem. Behalve Red Bull. Het energiedrankje monteert op de kofferbak een groot blik en gebruikt de X-90 als promotiemiddel. Na slechts twee productiejaren is het over en uit voor de X-90.

5: BMW 5-serie (E39)

Nee, dan de BMW 5-serie uit 1995. Het is volgens velen de mooiste 5-serie ooit. Maar BMW krijgt ook commentaar omdat de nieuwe Fünfer juist te behoudend vormgegeven zou zijn. Net als zijn voorganger E34 heeft de E39 vier kleine ronde koplampen, maar dit keer zitten ze achter glas. De bekende Hofmeister-knik ontbreekt uiteraard niet.

Ook het interieur is geen verrassing. Het dashboard toont overeenkomsten met dat van de 7-serie uit dezelfde tijd. Met een opvallend brede middenconsole en een bedieningsgemak waar je U tegen zegt. De benzinemotoren zijn zes- of achtcilinders. Zelfs de 520i, wat anno 2023 een viercilinder is.

Klapstuk waarmee je het leven pas echt viert, is de M5, met als primeur een atmosferische V8 (400 pk). In 2005 gaat BMW nog een stap verder, want dan krijgt de zijn opvolger zelfs een V10. Alleen is het design van Chris Bangle veel minder tijdloos en zelfs controversieel. Dat komt BMW wederom op veel kritiek te staan. Zucht, het is ook nooit goed.