Test Aston Martin DB12 Volante: kick van open rijden amper in woorden uit te drukken

Tests

Jazeker, een cabriolet past goed bij zomerse sferen. Maar de Aston Martin DB12 Volante is meer dan dat. Hij is sportiever dan ooit, maar ook veel beter uitgebalanceerd. Een topprestatie van dit kleine, maar sympathieke sportwagenmerk.

Aston Martin heeft moeilijke jaren achter de rug. De enige merkambassadeur, James Bond, werd wel erg uitgemolken en nieuwe modellen kwamen er nauwelijks. Zelfs een 111 jaar oud Brits automerk kan niet eeuwig teren op tradities. Om toekomstbestendig te zijn, was er werk aan de winkel.

Binnenkort neemt Bentley-baas Adrian Hallmark de leiding over van voormalig Ferrari-topman Amedeo Felisa. Ook AMG-topman Tobias Moers was korte tijd de baas van Aston Martin. Drie topmannen uit drie verschillende landen. Met de juiste Britse, Duitse en Italiaanse invloeden, zou de toekomst van het merk zonnig moeten zijn.

Duitse V8 wordt verengelst

In de Formule 1 doet Aston Martin het heel behoorlijk, in de GT3-klasse deelt het merk zelfs rake klappen uit. Maar het belangrijkste is de vernieuwing van het aanbod voor de openbare weg. De DBS zorgt voor glamour, de DBX voor de extra verkopen die SUV’s nu eenmaal genereren. De Vanquish is een van de meest begerenswaardige gran turismo’s. Maar de DB12 is toch een beetje de 911 van Aston Martin. Zijn voorganger DB11 was net als de Vanquish meer een GT dan een volbloed sportwagen; ideaal voor de chique boulevards of lange reizen.

De DB12 heeft een sportiever karakter. De bij AMG ingekochte vierliter biturbo V8 spreekt na een uitgebreide Britse behandeling vloeiend Engels: de V8 klinkt diep, maar beschaafd. Het harde, typisch Duitse gehamer werd geëlimineerd. Het vermogen nam flink toe ten opzichte van de DB11. Die leverde een relatief bescheiden 535 pk, terwijl de DB12 liefst 680 paardenkrachten weet te mobiliseren.

Sportief, maar ingetogen

Om te voorkomen dat een sportwagen met klassieke achterwielaandrijving en zoveel vermogen na de eerste bocht achterstevoren staat, nam Aston Martin maatregelen. De DB12 heeft een nieuw, superstijf chassis met elektronisch gestuurd achterasdifferentieel, dat via een spinnenweb van sensoren gekoppeld is aan een vooruitdenkende centrale computer. Het ESP kent vier standen, er zijn vijf rijprogramma’s en de carbon-keramische remmen zorgen voor ultrakorte remwegen. De besturing is directer dan die van de DB11. Daarmee komen in de DB12 de Duitse, Italiaanse en Britse knowhow perfect samen.

Om ervoor te zorgen dat de Volante net zo sportief rijdt als de coupé, werd de carrosserie voorzien van talloze verstevigingen. Dat zorgt uiteraard voor extra gewicht, en ook het elektrisch bedienbare stoffen dak van de Duitse firma Webasto doet een duit in het zakje. Maar Aston Martin heeft de kilo’s zo goed verdeeld dat de balans nauwelijks verstoord wordt. Tot slot werden de vering en demping aangepast, zodat de Volante met zijn rijeigenschappen niet onder hoeft te doen voor de coupé.

Ook de nieuwe Aston Martin DB12 Volante ziet er weer fantastisch uit: perfecte proporties, een keurige vermomming voor de V8-agressie, fraaie details. Het open dak biedt onbeperkt zicht op het fraaie interieur, met zijn hoogwaardige materialen en een grandioze mix van analoge elementen en onvermijdelijke digitale features, zoals het instrumentarium en het grote scherm in het midden.

Klinkt als je favoriete opera

En dan begint het, Het zacht grommende geluid van de V8 sijpelt de cockpit binnen, de lange motorkap biedt een fraai uitzicht. Als een upperclass-vervoermiddel komt de DB12 op stoom; hij maakt gebruik van het koppel van de motor om ogenschijnlijk ontspannen toerentallen snelheid te maken. Agressief wordt-ie nooit, dat past ook niet bij onderkoelde Britten met hun stiff upper lip. De GT-modus past het beste bij de Volante: hij is snel, stuurt nauwkeurig en klinkt als je favoriete opera.

Sport en Sport Plus zijn er ook, en in die programma’s zijn eveneens duidelijk merkbare verbeteringen doorgevoerd. Zijn voorgangers hadden een opvliegend karakter, terwijl de DB12 beter in balans is. De sprintcapaciteiten zijn indrukwekkend, de handling is soeverein en de stabiliteit overtuigend. Dankzij de uitstekende tractie doet de DB12 Volante nooit onverwachte stappen opzij. Geen moment mis je vierwielaandrijving – dat had de Volante logger gemaakt, maar nauwelijks minder veilig. Nu is de balans perfect.



Conclusie

De Aston Martin DB12 Volante is een meeslepende sportwagen, aangevuld met die bijna niet in woorden uit te drukken kick van open rijden. Ondanks de extra kilo’s van het stoffen dak en de verstevigingen voor een betere stijfheid, is het karakter van de Volante vrijwel hetzelfde als dat van de coupé. De sportieve capaciteiten staan buiten kijf en ook het comfort wordt niet uit het oog verloren.