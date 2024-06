Van alle 110.000 Aston Martins ooit gebouwd rijdt dit onvoorstelbare aantal nog steeds rond

Nieuws

Bij het 110-jarig bestaan van Aston Martin, doken de Britten in de wereldwijde archieven. Ze onderzochten hoeveel van de 110.000 gebouwde auto’s nog steeds bestaan. Het percentage zal je verbazen …

Laten we ons voorzichtig uitdrukken (en met Brits gevoel voor understatement): Engelse auto’s staan niet bekend om hun topkwaliteit. Met name in de jaren zeventig en tachtig was het bar en boos. Als er al een auto van de band rolde, want stakingen waren aan de orde van de dag.

We moeten het nieuws van Aston Martin dan ook even op ons laten inwerken. Bij het 110-jarig bestaan heeft het merk berekend hoeveel modellen nog steeds rondrijden. Volgens Aston Martin gaat het om maar liefst 90 procent. Van alle auto’s die in die 110 jaar tijd zijn gebouwd! Van de DB4 tot de DBS, Zagato en Cygnet.



Nog 99.000 Aston Martins op de weg

Alex Long, die in het managementteam van Aston Martin zit, liet dat weten. Sinds Aston Martin in 1913 werd opgericht, bouwde het luxe sportwagenmerk 110.000 auto’s. Daarvan zouden er dus nog 99.000 rondrijden.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Hoe komt Aston Martin aan die 90 procent? "In veel landen kun je VIN's (Vehicle Identification Numbers) opvragen, en ook terugroepacties zijn een goede indicator," vertelde Long aan Motor1.com.

Aston Martin-rijders laten hun auto doorgaans niet bij de beunhaas op de hoek onderhouden, maar bij de officiële dealer. Dat maakt het ook makkelijker om te traceren welke modellen nog altijd rondrijden.



Het geld dat je bespaart met onze tijdelijke kortingen op een abonnement, kun je spenderen aan je Aston Martin!



Al vanaf 6,99 euro!



Vertroeteld en gekoesterd



Een Aston Martin wordt ongetwijfeld met veel liefde voor detail in elkaar geschroefd, maar de degelijkheid is niet de enige reden waarom er nog zoveel overlevende modellen bestaan. Veel eigenaren koesteren hun Aston Martin en verwennen hem in een verwarmde garage. Sommige komen zelfs nooit buiten. Het roestspook zoekt zijn heil dan ook liever in een Austin Metro of Rover 2600.

Ook een dure reparatie, of een auto in concoursstaat brengen, is voor Aston Martin-kopers geen probleem. Dat ze daar duizenden euro’s, ponden, dollars of Arabische munten op moeten toeleggen, maakt ze niets uit. Een Austin Montego hoeft niet op zoveel liefde te rekenen.



Alex Long meldt zelfs dat er meer Aston Martins overleven dan uitvoeringen van de Mercedes G-klasse. Die komt tot 80 procent. We geloven hem op zijn blauwe ogen, omdat het zo’n mooi verhaal is. En denken even niet aan de Lagonda …