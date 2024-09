Waarom de Aston Martin Vanquish (2024) er sowieso niet als PHEV komt

Nieuws

De beeldschone Aston Martin Vanquish (2024) wordt aangedreven door een beresterke V12. De CO2-uitstoot alleen gaat de auto al onbetaalbaar maken. Een plug-in hybride aandrijflijn zou voor Nederland uitkomst bieden, maar daar kunnen we naar fluiten.

Misschien is het gek om meteen over de prijs te beginnen, maar beschouw het als een compliment. Zo mooi vinden de nieuwe Aston Martin Vanquish. Als we de aanschafprijs kunnen ophoesten, zal ons autoleven nooit meer hetzelfde zijn. De prijslijst moet nog gedrukt worden, maar we gaan uit van meerdere tonnen.

Aston Martin Vanquish met 835 pk en 1000 Nm

De nieuwe Vanquish wordt aangedreven door een 5,2 liter V12 met twee turbo’s. Een kunstwerk in een kunstwerk. Hij is 835 pk en 1000 Nm sterk. Een achttraps automaat van ZF stuurt deze oerkrachten naar de achterwielen. Zo schiet de Vanquish in 3,3 seconden naar de honderd en blijft hij net zo lang versnellen als de bestuurder blijft schreeuwen: 345 km/h is de topsnelheid.

Om te voorkomen dat alle Vanquish-rijders tegelijkertijd gas geven en zo onbedoelde de aarde uit zijn baan brengen, gaat Aston Martin op jaarbasis niet meer dan 1000 exemplaren bouwen.

Aston Martin Vanquish (2024) niet als PHEV

Zoals gezegd gaat de CO2-uitstoot alleen de nieuwe Vanquish al onbetaalbaar maken. Een plug-in hybride aandrijflijn zou voor Nederland uitkomst bieden. En het is geen raar idee, want Aston Martin overweegt om PHEV-versies van de Aston Martin Vantage en DB12 te maken. Hun 4,0-liter V8 werkt momenteel al probleemloos samen met een elektromotor in de plug-in hybrides van Mercedes-AMG …

Toch kunnen rijke Nederlanders fluiten naar een Vanquish PHEV. Want niet alleen gaan de auto en de V12 volgens Aston Martin hand in hand, productiebaas Alex Long vertelde onze collega’s van Autocar dat “V12-power niet hetzelfde is als PHEV-power”.

Daar voegt hij aan toe: “En als je toch een ‘gewichtstoeslag’ betaalt, dan kun je net zo goed een behoorlijke EV-range hebben en dat is op dit moment niet haalbaar.” Met ‘gewichtstoeslag’ doelt hij op het zware accupakket van plug-in hybrides.