8 redenen waarom nieuwe auto’s veel beter zijn dan mijn geliefde klassieker

We klagen er graag op los over alle toeters en bellen van moderne auto’s. Ondertussen behoeden nieuwe auto’s ons vaker voor ellende dan we willen toegeven. Dat merk je wanneer je een in een oldtimer grote afstandendoor de regen rijdt.

De automatische verlichting schijnt wanneer het niet nodig is. De automatische ruitenwissers doen maar wat. En van alle piepjes worden we gek. Totdat je duizend kilometer achter elkaar in een 50 jaar oude klassieker rijdt … Ook al is die nog zo mooi en goed onderhouden. Wat sommigen ‘de charme van het rijden in een klassieker’ noemen, is voor anderen het bewijs dat auto’s de afgelopen decennia veel beter, comfortabeler en veiliger zijn geworden.

1. Nooit beslagen ruiten meer

Ben je een twintiger? Grote kans dat je niet eens weet dat autoruiten kunnen beslaan. In oude auto’s zonder (goede airco) zijn beslagen ruiten schering en inslag. Vooral bij vochtig weer beslaan ruiten heel gemakkelijk. Buiten is het vochtig, binnen zit je te ademen en dus beslaan je ruiten. Vervelend en gevaarlijk.

In een oude auto moet je op zo’n moment de perfecte combinatie van ramen open en verwarming aan zien te vinden om beslagen ruiten te voorkomen. Een goede zeem is desondanks geen overbodige luxe. Vroeger had iedereen er een in de auto liggen. Moderne auto’s verwarmen en reguleren de lucht zo goed dat beslagen ruiten bijna niet ontstaan, en als het toch een keer voorkomt is het euvel met een druk op de knop opgelost.

2. Automatische ruitenwissers

Ze gaan te snel als het motregent en doen niet genoeg in een fikse bui: dat is wat we zeggen van de automatische stand van de ruitenwissers met regensensor. De werkelijkheid is anders. Je kunt je simpelweg niet voorstellen hoe vaak je de ruitenwissersnelheid in ons veranderlijke klimaat aan het aanpassen bent wanneer de techniek het niet voor je doet.

In een oude auto ontdek je ineens dat de intensiteit van de regen in ons land geen tien seconden hetzelfde is. De huidige systemen zijn misschien niet helemaal perfect, maar er is een enorme stap gemaakt. Niet zeuren dus over die paar keer dat het even niet perfect werkt. Wees vooral blij dat het aanpassen van de ruitenwisselsnelheid niet langer je hoofdtaak is achter het stuur.

3. Veel betere verlichting

Tegenwoordig zijn koplampen intelligente bronnen van licht. Het lijkt allemaal heel eenvoudig, maar de lampen en reflectoren zijn zo ontwikkeld dat ze juist dat wat belangrijk is wordt verlicht. Zo zijn de stralen al heel lang niet meer symmetrisch. De lichtkegel naar rechts (berm) is sterker en schijnt verder dan die naar links.

Op die manier zie je wat er op een donkere weg in de berm gebeurt, maar verblind je tegenliggers niet. Tel daar intelligente systemen als automatische dimverlichting en bochtverlichting bij op, en je krijgt een ideaal zicht. De eenvoudige lampen van decennia geleden doen daarentegen niet veel meer dan jou zichtbaar maken voor het andere verkeer.

4. Irritante piepjes zijn vaak fijne hulpmiddelen

Nee, we worden niet blij van álle piepende systemen in een moderne auto. Maar hoe prettig het is om een verklikker te hebben die meldt wanneer je de lampen vergeet uit te zetten, besef je wanneer je het in een oude auto vergeet. Accu leeg, en vergeet het rijden verder maar. Trouwens, een verklikker is eigenlijk alweer achterhaald. Bij nieuwe auto’s kun je de lampen simpelweg niet laten branden.

5. Parkeersensoren voorkomen schade

Wij zijn natuurlijk allemaal uitmuntende parkeerders, maar dat geldt niet voor iedereen. Parkeren zonder parkeersensoren vraagt niet alleen om andere talenten, maar ook om een betere voorbereiding. Zo let je in een oude auto veel beter op wat er rondom allemaal staat en gebeurt. Dat vervelende paaltje dat je vanuit de auto niet ziet, had je voor het instappen al moeten spotten. Daar komt de onbekrachtigde besturing nog bij. Die is vooral op parkeersnelheden loodzwaar.

6. Een oude auto is niet waterdicht

Je zou het niet denken, maar ooit was het helemaal niet zo normaal als nu dat een auto volledig waterdicht is. Bij het produceren van auto’s worden tegenwoordig extreem kleine marges aangehouden, maar dat was vroeger wel anders. Een spleetje hier, een gaatje daar en weer ergens anders twee stukken rubber die net niet aansluiten. Bij een kleine bui valt het nog wel mee, maar zeker wanneer je dagen door de regen rijdt, hou je het niet droog.

7. Intelligente motortechniek

Een moderne auto zit propvol sensoren. Vochtigheid, temperatuur, alles wordt continu gemeten. Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een moderne auto altijd onmiddellijk start (tenzij er echt iets kapot is natuurlijk). Of het nu bloedheet is of ijskoud. Zeiknat of gortdroog. Alle gegevens worden doorgegeven aan het buitengewoon exact werkende inspuitsysteem, zodat de motor altijd als een zonnetje loopt. En dat niet alleen, door de verfijnde techniek bespaar je ook nog een hoop brandstof.

8. Rijden zonder hoofdpijn

Na een lange rit met een klassieker stap je vaak uit met hoofdpijn. En wel om twee redenen. Eén: van geluidsisolatie had vijftig jaar geleden blijkbaar nog nooit iemand gehoord. Daarom is het altijd een vreselijk kabaal aan boord. Motorgeluid, windgeruis en de rolgeluiden van de banden wedijveren met elkaar om de hoogste irritatiegraad.

Maar ook de benzinegeur werkt niet mee aan je lichamelijke welbevinden. Vooral wanneer je met een stel ijverige carburateurs ineens van het gas gaat, is de lucht van onverbrande benzine niet te harden. In geluid- en geurdichte moderne auto’s heb je daar nooit last van.

Klaar dus met dat gezeik over nieuwe auto’s. Toen al die moderne techniek nog niet was ingeburgerd, was autorijden echt afzien. Je had het koud of warm. Was altijd doorweekt door regen of zweet. Het stonk,

rammelde en je werd doof. Als je de motor onder slechte weersomstandigheden al aan de praat had gekregen. Denk daar maar aan wanneer je weer eens zit te zeuren over al die moderne techniek ...