Deze Mercedes is de enige echte woestijncabrio

Nieuws

Bij Mercedes-Benz gaat het dak eraf. Niet omdat ze wat te vieren hebben, maar omdat ze een nichemarkt nieuw leven inblazen. Daarvoor moest wel de zaag in een Geländewagen, maar het resultaat is de enige vierdeurs 4x4 cabriolet die je nieuw kunt kopen.

Onlangs kon je hier lezen over de baby-Geländewagen waar Mercedes-Benz momenteel mee test (zie artikel hieronder), maar nu blijkt dat ze ook naar de bovenkant van het gamma gaan uitbreiden. Het merk deelde namelijk foto’s van een prototype van een G-Klasse cabriolet, met een stoffen kap die ongetwijfeld een forse meerprijs ten opzichte van een normaal dak vergt.

De laatste officiële G-Klasse cabriolet kostte trouwens een miljoen euro, maar dat was dan ook de tot 99 stuks gelimiteerde Mercedes-Maybach G650. Die had nog een V12, maar die zien we bij de huidige W465-generatie van de ‘G’ niet zo snel terugkomen.

Gissen naar specs

We worden qua specs overigens niet veel wijzer van de foto’s die Mercedes deelt. We zien alleen de achterzijde, maar daarop zijn geen uitlaten zichtbaar. Dan kan enerzijds wijzen op een prototype van een cabrio G 580 met EQ-technologie (een elektrische dus) of anderzijds op een gefotoshopte G 550 (met 4.0 V8 motor). En ja, Mercedes-Benz bouwt ook een dakloze Geländewagen met dieselmotor, maar die is uitsluitend voor militaire doeleinden en ontbeert iedere vorm van luxe.

Wie een glimp van zo’n G cabrio-prototype wil opvangen moet naar Oostenrijk, waar de ingenieurs momenteel testen met de auto. Binnenkort vertrekken ze naar Zweden, ongetwijfeld om de isolatie van de kap aan flink winterse omstandigheden bloot te stellen. Dat lijkt een tikkeltje overbodig, want een 4x4 cabriolet is bij uitstek geschikt voor de valkenjacht, een zeer populaire sport onder de elite in het woestijnrijke Midden-Oosten.