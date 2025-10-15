Ultieme Mercedes heeft gigantische grille, lange motorkap en nul digitale schermen

Nieuws

Met de Mercedes Vision Iconic lijkt het wel alsof de designers van Mercedes zichzelf wilden trakteren. Ze tekenende gewoon hun ultieme Mercedes, zonder beperkingen van zeurende marketeers en knellende veiligheidsregels. De jaren dertig waren een dankbare inspiratiebron.

Een beetje tricky is het wel om als Duits merk heimwee te hebben naar de jaren dertig. Zeker als er een Mercedes-ster op de grille prijkt. Maar de nostalgie bij de Vision Iconic is onschuldig, want die heimwee naar de jaren dertig speelt vooral bij de designers. Niet omdat het in Duitsland toen zo gezellig was, maar omdat ze toen nog alle vrijheid kregen om de auto te ontwerpen die ze zelf mooi vonden. Zonder zeurende marketeers en knellende veiligheidsregels. De Mercedes Vision Iconic knipoogt naar die tijd.

“We halen inspiratie uit het gouden tijdperk van het autodesign in de jaren dertig. Dit showmodel belichaamt de pure essentie van Mercedes-Benz,” zegt designchef Gorden Wagener over de nieuwe Mercedes Vision Iconic. Kenners herkennen designelementen van de W 108, W 111 en de Mercedes-Benz 600 Pullman.

Grille keert terug op nieuwe GLC (2026)

Toch is de Vision Iconic meer dan een ode aan het verleden van Mercedes. Je oog wordt meteen getrokken door de gigantische verlichte grille, en die keert wel degelijk terug op een 'echte' Mercedes. We zagen hem al bij de elektrische Mercedes GLC, die tijdens de IAA 2025 debuteerde en volgend jaar in de showroom staat.

Verder zijn er geen overeenkomsten tussen de GLC EQ en de Vision Iconic. De GLC EQ is een middelgrote SUV en de concept car is juist een luxueus ogende elektrische coupé. Hij heeft een recht aflopende neus, een extreem lange motorkap en een achterkant met ronde vormen. Een mooi detail is de echte rechtopstaande ster boven op de motorkap. De zwarte lak, de enorme wielen en de grote grille geven de Mercedes ook iets duisters.

Lak van de auto als zonnecel

Niet alleen de grille keert terug naar modellen voor de openbare weg. De Vision Iconic heeft ook een paar technische vernieuwingen die verder getest worden voor serieproductie. Zo is de lak van de auto een soort zonnecel. Volgens Mercedes kan een SUV van het formaat GLC met zulke wonderlak op zonne-energie jaarlijks 12.000 kilometer rijden, als je het weer in Stuttgart als uitgangspunt neemt. De auto wordt dus aangedreven door zijn eigen lak ...

Ook beschikt het model over uitgebreide autonome rijfuncties. Steer-by-wire (waarbij er geen directe koppeling is tussen tussen stuur en wielen) zorgt er in combinatie met achterwielbesturing voor dat manoeuvreren en parkeren een peulenschil is.

Echte klokken

Binnen in de Mercedes Vision Iconic zie je de heimwee van de designers het duidelijkst. Achter het slanke vierspaaks stuur dient een glazen 'zeppelin' als dashboard. Dat ziet er modern uit, maar de Vision Iconic heeft echte analoge klokken. Achter het logo in het midden van het dashboard gaat een AI-assistent schuil. Die hadden ze dan weer niet in de jaren dertig ...