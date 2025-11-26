Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die het origineel niet kunnen betalen

Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen

Wil jij dolgraag een Mercedes G-Klasse kopen, maar heb je geen 2 ton liggen? Dan hebben we goed nieuws: Mercedes werkt aan een compacte versie van het iconische model.

Onze spionagefotograaf betrapte een vroeg prototype in de buurt van Stuttgart. De kleine G-Klasse, intern ook wel ‘Baby G’ genoemd, wordt geen afgeslankte versie van de bestaande G, maar staat op een compleet nieuw platform. Toch blijft het herkenbare design behouden: hoekig profiel, forse grille en uiteraard een reservewiel achterop.

Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen

Elektrisch én met benzinemotor

Aanvankelijk was het plan dat de ‘Baby G’ uitsluitend elektrisch zou worden. Dat is ook de versie die je hier op de foto's ziet. Maar volgens Duitse media overweegt Mercedes nu, door de tegenvallende verkoopcijfers van de elektrische G-Klasse, ook een versie met verbrandingsmotor.

Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen

Later dan gepland

Mercedes kondigde de Baby G al in 2023 aan, en wilde hem in 2026 op de markt brengen. Die timing lijkt niet meer haalbaar, want pas dit jaar zijn de eerste prototypes verschenen. De marktintroductie wordt nu pas in de loop van 2027 verwacht.

Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen

Gemoderniseerde interpretatie

Hoofdontwerper Gorden Wagener noemt het design een ‘licht gemoderniseerde’ interpretatie van de G-Klasse. Denk aan scherpere lijnen en modernere lichtunits, maar met behoud van de robuuste uitstraling. Kortom: een G-Klasse voor wie de grote te zwaar of te fors is, of simpelweg niet kan betalen.

Lees ook Review Mercedes G 580: verslindt elk wegdek en vreet stroom Review Mercedes G 580: verslindt elk wegdek en vreet stroom
Tip
De volledig elektrische Elroq
De volledig elektrische Elroq

Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990.

Ontdek meer
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die 'm niet kunnen betalen
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Dacijaaaaaa!
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact