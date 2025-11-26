Gespot: dit is de nieuwe G-Klasse voor mensen die het origineel niet kunnen betalen

Nieuws

Wil jij dolgraag een Mercedes G-Klasse kopen, maar heb je geen 2 ton liggen? Dan hebben we goed nieuws: Mercedes werkt aan een compacte versie van het iconische model.

Onze spionagefotograaf betrapte een vroeg prototype in de buurt van Stuttgart. De kleine G-Klasse, intern ook wel ‘Baby G’ genoemd, wordt geen afgeslankte versie van de bestaande G, maar staat op een compleet nieuw platform. Toch blijft het herkenbare design behouden: hoekig profiel, forse grille en uiteraard een reservewiel achterop.

Elektrisch én met benzinemotor

Aanvankelijk was het plan dat de ‘Baby G’ uitsluitend elektrisch zou worden. Dat is ook de versie die je hier op de foto's ziet. Maar volgens Duitse media overweegt Mercedes nu, door de tegenvallende verkoopcijfers van de elektrische G-Klasse, ook een versie met verbrandingsmotor.

Later dan gepland

Mercedes kondigde de Baby G al in 2023 aan, en wilde hem in 2026 op de markt brengen. Die timing lijkt niet meer haalbaar, want pas dit jaar zijn de eerste prototypes verschenen. De marktintroductie wordt nu pas in de loop van 2027 verwacht.

Gemoderniseerde interpretatie

Hoofdontwerper Gorden Wagener noemt het design een ‘licht gemoderniseerde’ interpretatie van de G-Klasse. Denk aan scherpere lijnen en modernere lichtunits, maar met behoud van de robuuste uitstraling. Kortom: een G-Klasse voor wie de grote te zwaar of te fors is, of simpelweg niet kan betalen.