Beste manier om afscheid te nemen van de V8-motor kost 13.000 euro

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Voordat we allemaal elektrisch rijden, wil ik nog één keer een roadtrip maken met een V8 die de kilometers ontspannen aan elkaar blubbert. Hij ligt onder de motorkap van de beste auto ter wereld.

Ik droom vrij bescheiden. Terwijl andere kinderen zich in Disneyland Parijs waanden, was ik in mijn slaap fanatiek met matrassen aan het slepen om de trap naar mijn slaapkamer in een glijbaan te veranderen.

Op autogebied snak ik ook niet per se naar de snelste en duurste modellen. Ik waardeer enorm dat ik voor Auto Review kan rijden in imposante modellen als de Porsche 911 GT3 RS, de Bentley Continental en de Aston Martin Vantage, maar dit zijn niet de auto’s die ik zou kopen als het geld tegen de plinten klotst.

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De klik met Lexus

Met mijn droomauto wil ik de geschiedenis induiken en tegelijkertijd iets rechtzetten. Want terwijl Europese premium­merken als Mercedes, BMW en Audi allemaal een plekje in mijn autohart hebben veroverd, wil de klik met Lexus maar niet lukken. En dat terwijl het Japanse vakmanschap zeker niet onderdoet voor het Duitse.

De afgelopen jaren heb ik het wel geprobeerd met nieuwe Lexus-modellen, maar ik ben ervan overtuigd dat we voor de beste ‘klik’ terug in de tijd moeten gaan. Zoals een beginnend Mercedes-liefhebber niet in de nieuwe E-klasse moet rijden, maar in een puntgave W124 …

Flagship nr. 1

De Lexus LS speelt een enorm belangrijke rol in de geschiedenis van het merk dat ik probeer te doorgronden, want met dit model werd Lexus in 1990 gelanceerd in Europa. Het betrof de eerste generatie van een nieuw vlaggenschip, ontwikkeld onder de projectnaam F1, wat stond voor flagship nr. 1. Het werd de nieuwe benchmark voor kwaliteit en verfijning.

Pakweg tien jaar later werd de derde generatie van de LS aan de wereld getoond en dit is waar alles samenkomt. Dankzij het moderne design (voor die tijd), de nieuwe 4,3-liter V8-motor van het type 3UZ-FE, het nieuwe onderstel, soepel leer zover het oog reikt, prachtige fysieke knoppen en comfortabele snufjes als adaptieve cruisecontrol, is dat de versie die je moet hebben.

Een YouTube-vormig videogat

Als het idee dat je een bepaalde auto moet hebben eenmaal in je hoofd zit, dan val je al snel in een YouTube-vormig videogat. Ik keek avondenlang naar een Amerikaanse Toyota-monteur (The Car Care Nut) die een LS 430 met 600.000 mijl (!) op de teller weer als nieuw maakt. Zo leer je de auto door en door kennen en zie je dat de LS is gebouwd voor de eeuwigheid. Waarom vertrouwen op een plastic klemmetje, als je een interieurpaneel ook kunt vastzetten met een metalen bout? En waarom één bout gebruiken als er plek is voor drie?

Die ijzersterke reputatie wordt versterkt door de 3UZ-FE onder de motorkap: een van de soepelste en betrouwbaarste V8-motoren ter wereld. Een roadtrip met deze auto - mogelijk de beste auto ter wereld - moet wel de ultieme manier zijn om een Lexus-liefhebber te worden …

Roadtrip voor de VS

Met een verbruik van ongeveer 1 op 8 werkt de magie van de LS ongetwijfeld het best in landen waar de benzine goedkoop is. Maar in plaats van koers te zetten naar Moldavië (0,87 euro per liter), zou ik het allerliefst op het vliegtuig stappen naar de Verenigde Staten en een roadtrip maken met de puntgave 600.000-mijl-LS van de Car Care Nut. Zijn garage zit in de buurt van Chicago, waarna ik met een omweg naar de Niagarawatervallen rijd. In de VS is tanken ook geen straf, want omgerekend betaal je 1,15 euro per liter.

Op dit moment staan er twee exemplaren van de betreffende tweedehands Lexus LS 430 op Marktplaats.nl. Prijzen? 9450 tot 12.999 euro.