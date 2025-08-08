TEST Aston Martin Vantage - Brit met Duits hart is sneller dan ooit

Tests

Een verlaten rechte weg. We grijpen onze kans en vloeren het gaspedaal. Dat hebben we geweten. We ervaren met de Aston Martin Vantage iets wat we alleen voor mogelijk hielden in een supersnelle EV.

Het genoemde gaspedaal is van de 665 pk sterke Aston Martin Vantage. Die werd begin 2024 grondig vernieuwd, maar pas recentelijk werden we door het Europese hoofdkantoor gemaild met de vraag of we de Britse sportwagen wilden testen.

Nou, Brits? Niet helemaal. De V8 met dubbele turbo komt van Mercedes-AMG en is dus van Duitse origine - de 5,2-liter V12 heeft de facelift niet overleefd. Och, met 155 pk minder was dat toch een stakker ...

De achtcilinder is van Duitse origine en zit ook in de Mercedes-AMG GT 63 4MATIC, maar levert in dat geval 'slechts' 585 pk. Om al het vermogen van de Vantage ordelijk op de weg te brengen, is een elektronisch sperdifferentieel aanwezig. Koppel? 800 Nm. Dat was 685 Nm.

Een grote wijziging betreft het dashboard. Alsof het oude exemplaar eruit is gehaald en vervangen door het dashboard van de Aston Martin DB12. Een hele sprong voorwaarts, want het oude dashboard zag er inmiddels gedateerd en goedkoop uit, vooral de middenconsole. Een centraal scherm van 10,25 inch is voortaan standaard.

Snelste Vantage sinds begin jaren 70

Met een topsnelheid van 325 km/h is de nieuwe Aston Martin Vantage de snelste Vantage sinds begin jaren 70, toen de Vantage voor het eerst een op zichzelf staand model werd. Hij sprint vanuit stilstand in 3,5 seconden naar 100 km/h.

Hoe rap dat is, ervoeren we op de verlaten weg die we noemen aan het begin van deze rijtest. Dat gaat zó verbluffend snel, dat onze ogen het op een bepaald moment niet meer bij konden benen en we scheel gingen kijken - over de omkerende maag hebben we het dan maar niet.

Een dergelijke lancering zijn we wel gewend van belachelijk snelle EV's zoals de Lotus Eletre (2,95 s), maar het gebeurt ons niet vaak in een benzineauto. Het brullende geluid dat de Vantage daarbij produceert, maakt bovendien veel meer indruk dan de zoemende sound van de Lotus.

Puur genieten

Vanaf 2750 tpm levert de motor zijn volledige koppel, dat tot 6000 tpm constant beschikbaar blijft. Samen met het maximumvermogen in het hoogste toerenbereik, zorgt dit voor een sensationele ervaring. De Vantage knalt vooruit zonder dat je ook maar één moment het idee krijgt de controle te verliezen. Puur genieten.

De laatste keer dat we met de Vantage reden zochten we in Duitsland stille en bochtige wegen op. Hier genoten we van de precieze en informatieve besturing en de ongekende grip - onder meer dankzij de Michelin Pilot Sport S5-banden en het elektronische sperdifferentieel. We speelden wat met de regelbare tractieregeling en schokdempers en stonden versteld van hoe wendbaar de 1605 kg wegende sportwagen aanvoelt.

Aston Martin Vantage in de Randstad

Deze keer reden we heel ergens anders, namelijk in de Randstad. Hoe bevalt een dergelijke supersportauto als dagelijks vervoer, tussen overige verkeersdeelnemers en aansluitend in de file? Best goed eigenlijk. Je moet niet vies zijn van een beetje aandacht, maar dat lag vooral aan de opvallende kleur van onze testauto. We kregen opgestoken duimen en waar dat kon stopten tegenliggers om de Aston Martin eens goed in zich op te nemen.

Om achter het stuur te komen, moet je eerst over een brede carbonrand stappen en je als het ware in de stoel laten vallen. De leuning van de geweldig zittende kuipstoelen kun je elektrisch verstellen, maar wil je de stoel in z'n geheel verschuiven, moet je aan een lus tussen je benen trekken. Een beetje gek is dat wel, alsof je in een circuitmonster zit - al is dat eigenlijk ook zo.

Je begint met 'Sport'

Eenmaal onderweg kun je best rustig rijden, maar je voelt aan alles dat deze auto zoveel meer kan. Alles voelt heel stijf aan en de vering is in z'n braafste stand al tamelijk stevig. Dat is overigens niet de comfort- of normalstand, want die heeft de Vantage niet; je begint direct met Sport.

'Sport' betekent niet hortend en stotend door het woon-werkverkeer. Je kunt je keurig, als een mak lammetje tussen de medeweggebruikers bewegen, zij het met het grommende geluid van de grote boze wolf. Het nieuwe centrale scherm laat zich snel en gemakkelijk bedienen en alles voelt kwalitatief goed aan - dat was vroeger weleens anders bij Engelse auto's.

Dat je achter in de Aston Martin Vantage daadwerkelijk weekendtassen kwijt kunt, maakt de sportwagen nog bruikbaarder. Kies wel een bestemming waarbij je Duitsland doorkruist, want op een rustige autobahn zonder snelheidslimiet merk je pas echt waarvoor de auto gemaakt is.

