TEST - Het belangrijkste detail van deze op-en-top Britse sportwagen is ... Duits

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Nog meer vermogen, nog meer beleving, nog betere rijeigenschappen. De Aston Martin Vantage S met 680 pk is de krachtigste Vantage ooit en dat zullen we weten.

Er zijn auto’s die alleen maar snel zijn en er zijn auto’s die je doen beseffen waarom je zo van autorijden houdt. Je kijkt er vast niet van op dat we de nieuwe Aston Martin Vantage S in de tweede categorie indelen. In 2024 reden we met de 'gewone' vernieuwde Vantage, toen hij meer vermogen en een scherper design kreeg. Het oude dashboard werd vervangen door een modern exemplaar met groot touchsreen.

Een jaar later volgde de Vantage Roadster en profiteerden we van al deze vernieuwingen, gecombineerd met vrij zicht op een blauwe hemel. Met de nieuwe Vantage S doen de Britten daar nog een schep bovenop. Hij kreeg iets meer vermogen, maar de wijzigingen zitten 'm met name in het onderstel en de besturing. Hier en daar wisten de ontwerpers ook wat aerodynamische magie te verrichten. De Vantage S is een circuitauto, maar ook nog prima te gebruiken op de openbare weg.

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Een beetje Duits

Die S is niet zomaar een letter. Sinds de DB3S uit 1953 staat de S bij Aston Martin voor extra dynamiek en betere prestaties. Eind 2025 kwam een S-versie op de markt van de SUV DBX. Nog vóór de komst van de DB12 S, is de Vantage aan de beurt.

Al is het hart van de Aston Martin niet Brits, maar Duits. De V8 met dubbele turbo komt van Mercedes-AMG. Bij de facelift van 2024 werd de V12 naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. Het vermogen is verhoogd naar 680 pk; 15 pk meer dan in de gewone Vantage. Het koppel van 800 Nm is hetzelfde. De sprint naar 100 km/h duurt 3,4 seconden en pas bij 325 km/h bereikt de Vantage S zijn topsnelheid. Dat is indrukwekkend, maar eigenlijk zijn de prestaties vrijwel hetzelfde als bij de gewone Vantage. De belangrijkste veranderingen zitten dan ook vooral in de afstemming van de besturing en het onderstel.

Specs Aston Martin Vantage S

V8 met twee turbo's

680 pk, 800 Nm

0-100 km/h in 3,4 s,

325 km/h

Prijs: op aanvraag

We gaan niet meteen het circuit op, maar rijden eerst een eind over de openbare weg. Dan wordt duidelijk waartoe de Vantage S op aarde is: dit is die heerlijke, nauwelijks in woorden te vatten symbiose tussen bestuurder en auto. Het gaspedaal reageert directer en het lijkt wel alsof alle 650 pk's tegelijk worden benut. Daarbij klinkt een heerlijke V8-brul, als je goed luistert hoor je nog een licht Zuid-Duits accent.

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Kiezelsteen

Ook de dempers zijn aangepast en reageren minder abrupt, zonder hun sportieve karakter te verliezen. Zelfs op hobbelige wegen blijft de Aston verrassend stoïcijns en geeft hij oneffenheden nauwelijks door aan de inzittenden. Dat zijn er maximaal twee; een achterbank heeft de Vantage S niet. De sportstoelen houden je stevig op je plek, terwijl het dikke sportstuur een zeer directe feedback geeft en elke kiezelsteen op de weg aan je vingertoppen lijkt door te geven.

De besturing van de Vantage S is messcherp, het onderstel niet uit balans te krijgen. Zelfs in de Sport Plus-modus, waarbij de auto geoptimaliseerd is voor de hoogste snelheden en scherpste doordraaiers, blijft de Britse supersportwagen kalm. Daardoor kun je extreem hoge bochtsnelheden halen, zonder dat je het gevoel hebt elk moment in de grindbak te kunnen belanden.

Niet zo uitbundig als Ferrari

Ook visueel maakt de Vantage S meteen duidelijk wat hij in huis heeft. De nieuwe, centraal geplaatste ventilatieopeningen in de motorkap en de subtiele spoiler die over de volle breedte van de achterklep loopt, geven hem een extra sportieve uitstraling. Al gaat Aston Martin nooit zo ver in visueel vuurwerk als zijn Italiaanse concurrenten. De spoiler is bijvoorbeeld uiterst bescheiden. Hij zit er overigens niet alleen voor het oog; hij verhoogt ook de downforce op de achteras. Daardoor blijft de Vantage S langer stabiel bij hogere snelheden. Het topmodel herken je verder aan het S-embleem op de voorspatborden, dat met de hand uit messing is vervaardigd. Het zijn de kleine details die het exclusieve karakter benadrukken.

In het interieur blijft Aston Martin trouw aan zijn wortels: hoogwaardig leer, chic alcantara en stijlvol carbon bepalen de sfeer. Alles is met de grootste zorg afgewerkt, alsof de Vantage S is langs geweest bij een van de exclusieve kledingontwerpers op Savile Row in Londen. Opvallend detail is het geborduurde logo op de hoofdsteunen, dat dezelfde kleur heeft als de draaiknop in de middenconsole. En de prijs? Die vertelt Aston Martin je alleen op aanvraag.

Conclusie

De nieuwe Aston Martin Vantage S is weer flink verbeterd. Het is geen radicaal nieuwe auto, maar beetje bij beetje wordt-ie verder geperfectioneerd. Er zijn maar weinig auto's die zoveel emotie en hebberigheid weten op te roepen als deze nog altijd indrukwekkende Britse sportwagen.