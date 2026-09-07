TEST - Deze chique elektrische Japanner maakt indruk, behalve op één punt

Tests

De nieuwe Lexus ES steekt voorzichtig zijn voelsprieten uit naar de topklasse. Hij rijdt als een Lexus, dus heerlijk stil, en ook de afwerking is weer meesterlijk. Er is eigenlijk maar één echte misser.

Met een 8 centimeter langere wielbasis, 77 millimeter meer beenruimte achterin en comfortvoorzieningen die je eerder in de topklasse verwacht, geeft de nieuwe Lexus ES zijn visitekaartje af. Nu de grote Lexus LS bij ons niet meer wordt aangeboden (tot onze niet-geringe spijt overigens), schuift de ES nadrukkelijk een treetje op. Hij neemt het op tegen gevestigde Duitse rivalen als de BMW i5 en de Audi A6 E-Tron, maar uit hun schaduw treden blijft voor de Japanner lastig.

Design minder extreem

Met het design wil Lexus nogal eens de bocht uitvliegen, maar bij de ES werd een prettige balans tussen expressie en rust gevonden. Ook bij de motoren spreidt Lexus zijn kansen. Naast de hybride benzineversie, de ES 300h met een vermogen van 201 pk, komt er ook een volledig elektrische ES 350e met 224 pk. Opvallend: beide versies kosten vrijwel hetzelfde. De vanafprijs voor de elektrische ES is 64.995 euro, de Hybrid kost 66.795 euro. Bovendien is er een krachtigere elektrische variant, de 500e Direct 4. Die heeft twee motoren, 343 pk en vierwielaandrijving en kost 69.995 euro.

Relaxstoelen

Binnenin doet de Lexus ES precies wat je van het merk verwacht: rust brengen. De materialen en afwerking zijn van hoog niveau. Het dashboard is strak vormgegeven, zonder dat de bediening ingewikkeld wordt. De functietoetsen onder het centrale display zijn nauwelijks zichtbaar als je instapt en lichten pas op wanneer de auto klaar is om weg te rijden. Ook met de beeldschermen is Lexus discreet; het gebogen 12,3-inch display voor de bestuurder en het 14-inch centrale scherm ogen rustig, terwijl de bediening snel went.

Wie de ES met de meest presidentiële uitstraling wil, komt uit bij de (hoe toepasselijk) President Line. Die kost 14.000 euro meer dan de Luxury Line, en je krijgt onder meer sierdelen in bamboelook en uitgebreide sfeerverlichting. Dat komt neer op 14 thema’s en 50 kleurvarianten, zelfs de speakers van het Mark Levinson-surroundsysteem krijgen desgewenst een kleurtje.

Maar dat is niet waar onze aandacht naar uitgaat; wij ploffen meteen in een feature die je normaal alleen in de meest luxe autoklasse tegenkomt: rechts achterin heeft de ES een relaxfauteuil met verwarmde beensteun. Enthousiast gaan we zitten, maar de pret wordt al snel bedorven. De passagiersstoel kan wel naar voren worden geschoven, maar dan heeft iemand met een gemiddelde West-Europese lengte nog altijd niet genoeg ruimte zijn benen te strekken. Alleen als je kleiner bent dan 1,70 meter profiteer je ten volle van de geneugten van de loungestoel.

Lexus ES 350e specs

elektromotor, 224 pk, 269 Nm

0-100 km/h in 8,2 s, 160 km/h

72 kWh (581 km), 14,6 kWh/100 km

L/B/H: 5140/1920/1560 mm, inh. kofferruimte 517 l, 2125 kg

prijs NL 64.995 euro prijs BE 65.800 euro

Een echte Lexus

Dan stappen we, nog een klein beetje gedesillusioneerd, maar achter het stuur. Overigens heb je op de gewone achterbank (dus niet de President-uitvoering) wel genoeg ruimte. Comfort voert duidelijk de boventoon in de Lexus ES. De elektrische aandrijflijn van de ES 350e houdt zich fluisterstil, wind- en bandengeluiden dringen nauwelijks door en het onderstel strijkt oneffenheden met opvallend gemak glad.

Zelfs met een standaard onderstel, dus zonder adaptieve schokdempers, haalt de ES 350e een hoog cijfer voor comfort. Korte oneffenheden en dwarsrichels worden keurig weggefilterd, terwijl de auto op lange golven in het asfalt mooi onder controle blijft. Ook de besturing past bij dat karakter: soepel en ontspannen, maar zonder vaag of onnauwkeurig te worden.

Dat Lexus bij de nieuwe ES kiest voor voorwielaandrijving, is een trendbreuk. Maar ook als alleen de voorwielen worden aangedreven, kom je niets tekort. De ES 350e is zeker niet traag en van hinderlijke aandrijfreacties in het stuur merken we niets. De 224 pk sterke elektromotor heeft genoeg kracht in huis om de 2,2 ton wegende sedan aan aardige prestaties te helpen. De ES nodigt niet uit tot sportiviteit, maar dat valt hem gezien zijn luxe uitstraling niet aan te rekenen. Wil je meer power, dan is er altijd nog de krachtiger ES 500e Direct 4 met een extra elektromotor op de achteras.

Snelladen kan sneller

We betrappen de eerste volledig elektrische ES op één punt op een duidelijke misser. Het is wel een belangrijk punt: de batterijprestaties zijn niet meer van deze tijd. Met een accucapaciteit van 72 kWh, een actieradius die duidelijk onder de 600 kilometer blijft en een DC-laadvermogen van 150 kW ligt hij nu al flink achter bij wat de norm is in Europa en China. Juist op dit punt is de Duitse concurrentie bezig met een indrukwekkende inhaalslag, met actieradiussen tot ruim boven de 700 kilometer en laadvermogens van meer dan 300 kW.

Lexus ES conclusie

De eerste indruk van de nieuwe Lexus ES is positief: hij verwent met een modern design, meer ruimte en een strak, hoogwaardig interieur. Ook van het comfortabele, ontspannen rijgedrag van de elektrische ES 350e zijn we gecharmeerd. Maar bij de batterijcapaciteit en de laadkwaliteiten laat het luxemerk van Toyota steekjes vallen.