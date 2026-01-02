Gelukkig: niet alle nieuwe auto’s van 2026 zijn SUV’s (4 modellen)

Nieuws

De SUV domineert de automarkt – absoluut. Maar in 2026 laten merken als Kia, BMW, Lexus en Leapmotor zien dat het ook anders kan. Namelijk lager. En sportiever

Kia K4

Je kijkt naar de opvolger van de Kia Ceed. De K4 wordt in Nederland vanaf het voorjaar 2026 leverbaar als mild hybrid met een 115 pk sterke driecilinder turbomotor van 1,0 liter en een handgeschakelde zesbak óf een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Eind 2026 volgt een volwaardige hybride. Dat maakt de K4 een belangrijke concurrent voor zowel de mild hybride Volkswagen Golf als de Toyota Corolla Hybrid. Het lijkt erop dat Kia de kofferbak redelijk compact houdt (328 tot 1107 liter) zodat de been- en hoofdruimte achterin ‘toonaangevend’ kunnen zijn.

BMW 3-serie

Als er één auto is waar we reikhalzend naar uitkijken, is het de nieuwe BMW 3-serie. De 3-serie met Neue Klasse-design komt met verbrandingsmotoren én als elektrische i3. Uiterlijk zijn de auto’s nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De beroemde nieren zijn tot behapbare proporties teruggebracht, maar het tijdperk van de dubbele ronde koplampen keert niet terug.

De sedan wordt in het voorjaar onthuld en komt - als het goed is - ook in 2026 op de markt. Motorisch verwachten we bij de 3-serie op benzine geen schokkende dingen. De volledig elektrische i3 krijgt in elk geval een elektromotor met 300 pk en 800 volt-­techniek, wat betekent dat opladen extra snel gaat. BMW belooft 300 kilometer rijbereik in 10 minuten en een actieradius van 800 kilometer.

Lexus ES

In mei 2025 namen we plaats op de achterbank van de nieuwe Lexus ES. Maar hoe lang we ook wachtten, de 5,14 meter lange sedan stond op een podium en ging nergens naartoe. Dat gaf niet, want in de cabine was het stiller dan buiten de auto en de beenruimte was ruim bemeten. Het is dat we tussen de voorstoelen door ‘Lexus’ aflazen op het stuurwiel, anders had dit het dashboard van elke willekeurige moderne EV kunnen zijn.

Het mag dan veel pixels en weinig knoppen bevatten, toch beloven de Japanners dat de bestuurder straks in staat is om functies te bedienen en informatie af te lezen met minimale hand- en oogbewegingen. Bovendien is er voor ieder wat wils: de ES wordt leverbaar als ‘gewone’ hybride en als volledig elektrische auto (met een bereik van circa 530 km).

Leapmotor B05

Zeg nou zelf: deze gele hatchback zou toch zomaar de nieuwe Volkswagen ID. Golf kunnen zijn? De Leapmotor B05 valt in hetzelfde segment en is lekker betaalbaar. Alleen komt-ie niet uit Duitsland …

Details over accugrootte, actieradius en laadvermogen houdt het Chinese merk voorlopig nog onder de pet. Maar als we de specificaties van de eveneens nieuwe Leapmotor B10 erbij pakken, dan verwachten we een 180 tot 218 pk sterke elektromotor in combinatie met voorwielaandrijving.

Leapmotor kondigt twee accupakketten aan, waarvan het grootste een capaciteit heeft van 67 kWh, goed voor een bereik van ongeveer 430 kilometer. De actieradius van de basisversie met 56 kWh, stokt waarschijnlijk net onder de 400 kilometer. Niet riant, wel redelijk, net als de verwachte vanafprijs rond de 26.000 euro.