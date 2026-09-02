Nieuwe Lexus NX vertoont grensoverschrijdend gedrag en dat vind jij fijn

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Samen met de LBX behoort de Lexus NX tot de bestverkochte modellen van het Japanse premiummerk. Hij is in Nederland alleen nog te koop als plug-in hybride, maar begon achter te lopen bij de concurrentie. De vernieuwde NX loopt die achterstand in.

Natuurlijk krijgt de vernieuwde Lexus NX een nieuw neusje, want dat hoort nu eenmaal bij een facelift. De nieuwe, frameloze grille gaat naadloos over in de carrosserie, en nieuwe koplampunits waar een grotere hap uit is genomen. Onder de koplampen zien we grotere luchtinlaten, met hetzelfde roosterpatroon als de grille.

Aan de achterkant van de Lexus NX is de merknaam nu in de lichtbalk opgenomen en ook zelf 'glow in the dark' geworden. Verder valt op dat de haast obligate ledstrip over de achterklep nu een boogvorm heeft gekregen.

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Magische grenzen

Veel belangrijker dan die uiterlijke opfrisbeurt, zijn de wijzigingen aan de aandrijflijn en de laadtechniek. De lithium-ionbatterij groeit van 18 naar 23 kWh, terwijl het systeemvermogen stijgt. Dat overschrijdt nu de magische 300pk-grens en gaat van 292 naar 307 pk. Daarmee snelt de nieuwe NX in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/h.

Een andere belangrijk sleutelgetal, is dat van de elektrische actieradius. Die bedroeg 71 kilometer, maar dat is in het huidige concurrentieveld niet echt concurrerend meer, zeker niet voor een premiummerk als Lexus. Volgens de fabrikant passeert de vernieuwde NX 450h de magische grens van 100 kilometer (WLTP).

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Lexus NX kan voortaan snelladen

Een andere belangrijke verbetering betreft het DC-snelladen. Dat kunnen steeds meer plug-in hybrides en de NX voegt zich in dat rijtje. Ideaal als je regelmatig langere afstanden aflegt en echt zo weinig mogelijk benzine wilt verbruiken. Snelladen van 10 naar 80 procent duurt ongeveer 30 minuten.

Ook technisch is de hybride aandrijflijn compacter geworden. De vermogensregeleenheid en transaxle zijn samengevoegd tot één unit. Dat bespaart 10 kilo in gewicht en 10 centimeter in hoogte, waardoor het zwaartepunt iets lager komt te liggen. Daarnaast gebruikt Lexus efficiëntere halfgeleiders om energieverliezen terug te dringen. Het geremde trekgewicht bedraagt 1500 kilo.

Ook onderstel en besturing flink aangepast

Lexus heeft de NX niet alleen zuiniger en krachtiger proberen te maken. De carrosserie is stijver geworden: de vloerconstructie wint ongeveer 25 procent aan stijfheid en rond de voorwielophanging bedraagt de toename circa 30 procent.

Nieuwe schokdempers moeten kleine oneffenheden beter verwerken, terwijl een stuurhuis met variabele overbrenging voor directere reacties zorgt. Ook de elektrische stuurbekrachtiging is opnieuw afgesteld. Voor de Europese markt werd de NX behalve op Lexus' testterrein in Shimoyama ook op de Nürburgring en de Duitse autobahn getest.

Stukken stiller, maar ook schreeuwerig interieur

De regeling van de twee elektromotoren is eveneens verbeterd, waardoor de benzinemotor volgens Lexus minder merkbaar bijspringt na elektrisch rijden. Volgens Lexus daalt het motor- en weggeluid met ongeveer 20 procent.

Verder krijgt de NX een vernieuwde cockpit met een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 14-inch multimediascherm. Het infotainmentsysteem is vier keer zo snel als voorheen en ook het Lexus Safety System+ wordt uitgebreid. De nieuwe rode interieurkleur van de NX F Sport vinden we nogal gewaagd, zeker voor Lexus.

De vernieuwde Lexus NX wordt begin 2027 leverbaar, prijzen worden binnenkort bekendgemaakt.