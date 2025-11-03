Tijdelijk tot 50% korting op Auto Review abonnement!

Deze doorbraak lost nu al het grootste probleem van de solid-state batterij op

Solid-state batterijen zijn de heilige graal voor elektrische auto’s, maar ze kunnen slecht tegen kou. Chinese onderzoekers hebben daar nu iets op gevonden.

Hun ontdekking draait om een slimme, buigzame beschermlaag die de batterij sterker en betrouwbaarder maakt. De onderzoekers van Tsinghua University en Tianjin University noemen de oplossing flexible armour. De naam zegt het al: een beschermlaag die niet breekt, maar buigt. De laag zit precies op de plek waar de solid-state batterij het meest kwetsbaar is — het grensvlak tussen de vaste elektrolyt en de elektrode.

Normaal gesproken is dat een harde, broze laag. Zodra die scheurt (door lage temperaturen), hopen lithiumdeeltjes zich ongelijk op en dat verkort de levensduur van de batterij. De Chinese wetenschappers gebruiken zilververbindingen om een flexibele tussenlaag te maken die spanningen opvangt zonder te barsten.

Zo lost deze doorbraak het grootste probleem van de solid-state batterij op
4500 uur en -30 graden

De resultaten zijn indrukwekkend. Testbatterijen met deze nieuwe ‘pantserlaag’ hielden het ruim 4500 uur vol onder zware belasting en bleven ook bij -30 graden Celsius stabiel werken. Dat zijn omstandigheden waarin de meeste solid-state batterijen allang de geest geven.

Nog niet voor in jouw EV

Voordat deze technologie in productieauto’s terechtkomt, zijn we nog een paar onderzoeksrondes verder. Dat geeft niet, wij hebben de tijd. Het gaat namelijk nog jaren duren voordat solid-state batterijen worden toegepast in betaalbare EV's.

Lees ook Toyota met soldid state batterij en 1200 km actieradius klopt op de deur Toyota met solid-state batterij en 1200 km actieradius klopt op de deur
