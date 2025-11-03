Private lease-knaller: deze nieuwe Franse SUV is nu ineens spotgoedkoop (minder dan 300 euro)

Nieuws

Het kantelpunt dat elektrisch rijden goedkoper wordt dan met benzine komt steeds dichterbij. Via onze private lease vergelijker kun je bijvoorbeeld al voor minder dan 300 euro per maand in de Citroën ë-C3 rijden.

Vind de beste Citroën ë-C3 private lease deals hier

Over de Citroën ë-C3

De Citroën ë-C3 was een van de allereerste betaalbare elektrische auto's in Nederland. Ook voor private lease is de EV lekker betaalbaar: je vindt 'm al voor vanaf 299 euro per maand. Dat is zeker scherp, omdat de ë-C3 een volwassen auto is. Nadelen zijn er ook: zo is de actieradius wat beperkt en laad je standaard niet met 11 maar met 7 kW.



Pluspunten Minpunten + Prijs geldt voor complete MAX-uitvoering

+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse

+ Door suv-vorm hoge zit en instap – Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

– Actieradius is redelijk beperkt

– You-uitvoering zonder centraal touchscreen

Vind de beste Citroën ë-C3 private lease deals hier

De Citroën ë-C3 is verkrijgbaar als EV, maar ook met een benzinemotor. Die is door de hogere leaseprijs echter veel minder interessant, dus we focussen ons hier op de elektrische variant, die dus is te rijden vanaf 299 euro per maand. Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de ë-C3? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Technische gegevens Vermogen 113 pk Koppel 120 Nm Accucapaciteit (kWh) 44 kWh Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 0-100 sprint 11,5 s WLTP-actieradius 320 km Laadvermogen 7 kW Snellaadvermogen 100 kW

Citroën ë-C3 Max

Zoals gezegd geldt de prijs dus voor de Max-uitvoering. Dit is niet de instapper van de ë-C3, die heet namelijk You. De Max is zeer rijk uitgerust, met standaard onder andere:



Cruise control

Automatische airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

Citroën Advanced Comfort-veersysteem

17 inch lichtmetalen velgen

LED-verlichting rondom

Privacy glass

Lane departure-waarschuwing

10,25 inch centraal touchscreen

Head-up display

Vind de beste Citroën ë-C3 private lease deals hier

De Citroën ë-C3 is voor een scherpe prijs beschikbaar bij Auto Review. Wil je toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.

