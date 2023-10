TEST BMW i7 vs. BMW 740d: dikke diesel goedkoper dan elektrisch - toch is de keus niet simpel!

Achter de gapende nieren van de BMW 740d ligt een van de beste en modernste dieselmotoren ter wereld. Toch is het maar de vraag of de BMW 7-serie daarmee is opgewassen tegen de elektrische BMW i7. Al is de prijs wel een verrassing



Als geen ander weet BMW de enorme afmetingen van zijn producten te maskeren. Dan hebben we het niet over een subtiel design - breek ons de bek niet open. Nee, we hebben het over de geraffineerde onderstelafstemming en de actieve vierwielbesturing. Zodra je plaatsneemt achter het stuur van de 5,40 meter lange en 2155 kilo zware 740d, lijken de kilo’s en centimeters als bij toverslag te verdwijnen.



Diesel en automaat 740d vormen droomkoppel



Uiteraard doen de krachtige aandrijflijnen ook hun duit in het dynamiekzakje. Met de hulp van twee turbo’s en mild-hybrid-techniek, schopt de zescilinder dieselmotor van de 740d het tot een vermogen van 300 pk en een koppel van maar liefst 670 newtonmeter. Daarmee trekt de mastodont moeiteloos in nog geen 6 seconden naar de 100 km/h.

De 8-traps automaat en de zescilinder vormen een droomkoppel en zorgen ook bij tussentijds versnellen voor een naadloze krachtsexplosie. Daarbij strijkt de luchtvering alle ongerief glad. Dieselgenagel? Daarvan is in de verste verte niets te horen.



Auto neemt taken chauffeur én secretaresse over



Ondertussen beschikt de topman- of vrouw achter het stuur over talloze elektronische hulpmiddelen. Hij/zij wordt semi-autonoom door de file geloodst en net zo makkelijk brengt de BMW je aan het eind van de dag naar het dichtstbijzijnde sterrenrestaurant. De directiechauffeur en officemanager kunnen gerust een dagje vrij nemen.

Gelukkig gaan het limousinecomfort en het cruiseschipgewicht niet gepaard met een vrachtwagenverbruik. De 740d xDrive neemt genoegen met 6,7 liter diesel per 100 kilometer (1 op 14,9). Kan het nog luxer of beter dan deze ongekroonde dieselkoning?

BMW i7 op eenzame hoogte



Het antwoord op die vraag is ‘ja!’. Eerlijk is eerlijk: de 500 kilo extra van de i7 is voelbaar als je bij lage snelheden over richels en putten rijdt, maar dat is ook het enige. De innerlijke beschaving van de elektrische aandrijflijn staat op eenzame hoogte. En dat terwijl hij in een onbewaakt moment ook ongenadige schoppen kan uitdelen. Tijdens de slechts 4,7 tellen kostende honderdsprint, bijvoorbeeld. Toch blijft de i7 onder alle omstandigheden goed beheers- en doseerbaar.



Actieradius BMW i7 in de praktijk



Mede dankzij het regeneratieve remmen en de actieve achterwielbesturing voelt deze typische langeafstandslimo zich ook in de stad thuis. Oké, op de smalste steegjes in historische centra na dan. En begin niet schamper te lachen om de term ‘langeafstadslimo’.



Zelfs als je tijdens de tussensprintjes af en toe je hersens schudt, je oogbollen plopt en je ruggengraat kraakt, is een actieradius van ruim 450 kilometer mogelijk. Bij een behouden rijstijl brengt het accupakket van ruim 100 kWh je zelfs 600 kilometer ver. De actieradius van de diesel gaat hier nog dik overheen, maar het vullen van de 74-litertank kost bijna even veel tijd als een snellaadpauze met de i7 …

En de winnaar is...



Gezien de torenhoge CO2-taks op diesels verwacht je het misschien niet, maar de elektrische BMW i7 xDrive60 is met een vanafprijs van 145.543 euro duurder dan de 740d (vanaf 135.534 euro). Kies je daarentegen voor de 455 pk sterke i7 xDrive50 (vanaf 121.616 euro), dan zijn de rollen weer omgedraaid. Hoe dan ook; wie in deze klasse winkelt, is op zoek naar het absolute summum op comfort en rijgemak. Dan is de elektrische BMW 7-serie gewoon de beste keus. En op termijn ook verreweg de meest economische.

De volledige vergelijking van deze BMW i7 en 740d, inclusief alle meetgegevens en kosten, vind je in Auto Review 10/2023.