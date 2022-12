De BMW iX1 is dé nieuwe concurrent van de populaire elektrische Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Dat zal hem niet lekker zitten, want de BMW X1 elektrisch overtuigt op een aantal punten die jij als EV-rijder beslist wél ziet zitten.



De BMW iX1 lijkt als twee druppels water op de niet-elektrische BMW X1. Door de tamelijk traditionele grille heeft de elektrische BMW X1 geen blotebillengezicht, zoals concurrent Volvo XC40 Recharge dat met zijn dichtgemaakte, gladde grille wel een beetje heeft. De nieuwe BMW X1 - en ook de iX1 - is 4,4 cm hoger, 2,4 cm breder en 5,3 cm langer in vergelijking tot zijn voorganger die geen volledig elektrische variant kent. De wielbasis groeide met 2,2 cm naar 2,69 m. Ter vergelijking: de wielbasis van de BMW iX3 bedraagt 2,86 m. Het standaardvermogen van 313 pk van de BMW iX1 is hoger dan van de grotere BMW iX3 (286 pk) én van de elektrische Volvo XC40 in de basisuitvoering (238 pk).

Twee elektromotoren

BMW rust de BMW iX1 standaard uit met twee elektromotoren waar de elektrische Volvo XC40 er in de basis één heeft. De twee elektromotoren - een op de vooras, de ander op de achteras - zorgen voor 4x4-aandrijving zonder een mechanische verbinding. Tijdens de test van de BMW iX1 merken we dat de hoofdzakelijk voorwiel-georiënteerde aandrijflijn uitgesproken snel reageert. Mocht de situatie hierom vragen, dan doen de achterwielen mee. Dat dit niet altijd het geval is, komt volgens BMW de efficiency ten goede. Het theorieverbruik (WLTP) van de BMW iX1 ligt tussen 16,8 en 18,1 kWh per 100 km. Volvo geeft voor zijn vierwielaangedreven elektrische XC40 met Twin Motor een theoretisch verbruik op van 17,8-18,2 kWh per 100 km.

Laadtijd van 30 minuten

Na een verdere kennismaking over deels uitdagende binnendoor-weggetjes geeft de boordcomputer van de BMW iX1 een verbruik van 19 kWh/100 km aan. Daar kunnen we goed mee leven. Ook op de lange baan met hoge snelheden blijft het verbruik binnen de perken. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de relatief lage Cw-waarde van 0,26. Dat is voor een suv een keurig cijfer. Omdat de BMW iX1 nog gebruikmaakt van een 400 Volt-systeem kan aan een snellader (DC) met maximaal 130 kW geladen worden. Hiermee is een laadtijd van 30 minuten mogelijk (10-80 procent). AC-laden kan met 11 kW en optioneel met 22 kW. De BMW iX1 heeft een actieradius op tot 440 kilometer (WLTP).

Voordeel van de twijfel

Het dashboard van de BMW iX1 is logisch ingedeeld. Het heldere 'BMW Curved Display' bestaat uit een 10,25-inch digitaal instrumentarium en een 10,7-inch infotainmentscherm. Op de middenconsole zoek je tevergeefs naar de traditionele iDrive-bedieningsknop. Net als de BMW 2 Active Tourer maakt de BMW (i)X1 gebruik van het nieuwere bedieningsconcept 'BMW Operating System 8'. Dat bedien je door het display aan te raken of met stemcommando's. Geen centrale bedieningsknop meer dus. Een beetje jammer is dat wel, want een knop werkt meestal fijner. Maar het moet gezegd worden: alle functies laten zich snel vinden en bedienen, dus vooralsnog geven we de BMW iX1 het voordeel van de twijfel.

Conclusie

De eerste volledig elektrische BMW X1 maakt een uitstekende eerste indruk. Hij is bijna net zo praktisch als de X1 met verbrandingsmotor en voelt overduidelijk premium aan. Daar is de prijs dan ook naar (vanaf 55.275 euro). Maar met het prima ruimteaanbod en de sterkere motor heeft de elektrische Volvo XC40 er een geduchte concurrent bij.

Lees de volledige test van de BMW iX1 in Auto Review 12/2022.