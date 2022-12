Hoe ook de BMW i4 rijden geweldig maakt

BMW maakt rijden geweldig. Met deze zin prijst BMW in Nederland zijn modellen aan. Gaat dat ook op voor de elektrische BMW i4? En hoe weerhoudt de BMW i4 zich tegenover de Polestar 2? We zochten het voor je uit.

Ai. In een eerder vergelijk tussen de BMW i4 en Polestar 2 verliest de elektrische BMW op een normaliter voor BMW uitgemaakt onderdeel, de rijeigenschappen. De BMW i4 neemt revanche door verder te kunnen rijden op een volle accu. In deze test focussen we ons op de ruimte, het comfort en het infotainment.

Broccoli

De Polestar 2 scoort punten met zijn frunk, een ruimte voor bagage onder de motorkap, en extra opbergruimte onder de laadvloer. Ook handig: de scheidingswand die plat op de laadvloer ligt en overeind kan. Hier kun je een tas met boodschappen tegenaan zetten die door een riem op zijn plek wordt gehouden. Het vermogen van 408 pk brengt je in de verleiding om eens flink te accelereren en om dan bij thuiskomst de broccoli door de hele kofferruimte (405 liter) te vinden, is ook zo wat.

Voorin stuk gerieflijker

Als passagier zit je er comfortabel bij, maar een ruimtewonder is de 4,6 meter lange Polestar 2 ook weer niet. Dit is deels te verklaren door het grote glazen panoramadak, onderdeel van het Plus-pack. Dit houdt volgens Polestar 99,5% van de uv-straling tegen en voert ook warmte af. Hartstikke mooi, maar je levert op de achterbank wel hoofdruimte in. Voorin gaat het er een stuk gerieflijker aan toe, hoewel de massieve middenconsole de nodige ruimte opslokt.

Aangenaam ruimtelijk gevoel

Dat moet de bijna 20 centimeter langere BMW beter kunnen, zou je denken. Maar dat valt tegen. Een frunk heeft de BMW i4 sowieso niet. Verder is het ruimteaanbod achterin nogal bescheiden. Hier hebben vooral de voeten van de passagiers reden tot klagen; die passen maar net ónder de voorstoelen. Wel scoort de BMW i4 punten met meer opbergmogelijkheden en een aangenaam ruimtelijk gevoel voorin.

Weggestopt



De BMW verpakt al zijn infotainment mogelijkheden - en dat zijn er nogal wat - in een bedieningssysteem dat nogal overweldigend kan overkomen. Dat geldt ook voor de veelheid aan bedieningsmogelijkheden: draai- en druktoetsen, een touchscreen en stemcommando's. Alle invoeropties werken naar behoren, maar de mogelijkheden zijn wellicht iets teveel van het goede. Dat ook de bediening van de klimaatregeling digitaal weggestopt is, maakt het er niet gemakkelijker op.

Het infotainment van de Polestar laat zich een stuk eenvoudiger bedienen, maar de functies zijn beperkter en bovendien minder te personaliseren. De Polestar 2 kan nauwelijks opboksen tegen het infotainmentgeweld van de BMW i4. Het is maar net wat je liever hebt: een veelheid aan mogelijkheden (BMW i4) of een meer toegankelijke bediening (Polestar 2).



Conclusie

De BMW i4 maakt rijden inderdaad geweldig en overtuigt met zijn geweldige rijcomfort. Ook op het gebied van materiaalgebruik en afwerking wint de BMW i4 van de Polestar 2. De multimedia van de Polestar 2 laat zich echter eenvoudiger bedienen. Bovendien is het comfort in orde, zolang je het grote panoramadak maar achterwege laat, hoe mooi dat er ook uitziet.

Je vindt de volledige vergelijkende test tussen de BMW i4 en de Polestar 2 in Auto Review 12/22.