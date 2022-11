TEST - BMW i4 geeft winst uit handen op dit voor BMW uitgemaakte testonderdeel

Hoe goed is de BMW i4? De BMW i4 gaat in deze eerste vergelijkende test de strijd aan met de Polestar 2. Hoe rijdt de BMW i4? Heel behoorlijk, maar de BMW i4 struikelt juist in het testonderdeel dat BMW normaliter fluitend wint.

BMW maakt rijden geweldig, roept het Beierse merk al jaren. En inderdaad, ook de hier geteste BMW i4 rijdt geweldig. Toch wint niet de BMW i4 het testonderdeel rijeigenschappen, maar de Polestar 2. De BMW i4 verspeelt punten als we kijken naar de tractie van beide elektrische auto's. Heel gek is dat niet, want de Polestar 2 van Polestar is uitgerust met twee elektromotoren en is hierdoor vierwielaangedreven terwijl de BMW i4 er maar één heeft. De tractie op nat wegdek valt dan ook wat tegen.

Koude kermis

Door zijn dual motor heeft de Polestar 2 elektrische vierwielaandrijving. Wie achter het stuur van de Polestar 2 echter sneller denkt te zijn door simpelweg het rechter pedaal acuut in te trappen, komt van een koude kermis thuis. Het vermogen in het grensbereik moet goed worden gedoseerd. Doe je dit niet, dan kan de achterkant wel eens uitbreken. Maar zodra je de auto leert kennen, kun je dat ook in je voordeel gebruiken en op (erg) hoge snelheid de bocht door.



Trek in meer vergelijkende tests?

Aanmelden

Gewoon even aanmelden voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

BMW i4 doet wat zijn bestuurder verlangt

De BMW i4 stelt je juist niet voor verrassingen, hij doet precies wat zijn bestuurder op dat moment verlangt. Dat is onder meer te danken aan het goed afgestemde ESP en de tractiecontrole. Die houden de achterwielaangedreven BMW i4 netjes in het gareel. Wat het rijplezier van de BMW i4 enigszins in de weg zit (behalve de eerder genoemde mindere tractie op nat wegdek) is het te vroeg afknijpen van het vermogen. Dat gebeurt automatisch.

BMW i4 komt verder op een volle accu



Een testverbruik van 20,2 en 21,0 kWh per 100 kilometer zijn voor respectievelijk de BMW i4 en de Polestar 2 uitstekende waarden voor dergelijk grote modellen. Dat de BMW i4 verder komt op een volle accu, heeft hij vooral te danken aan de 5 kWh grotere batterijcapaciteit en de uitstekend functionerende remrecuperatie. Ook bij het laadstation is de BMW i4 licht in het voordeel. Hij kan tot 205 kW laden, terwijl de Polestar 2 het bij de snellader met 155 kW moet doen.

Conclusie

De BMW i4 overtuigt met onder meer zijn grotere actieradius en betere afwerking. Vlak de Polestar 2 echter niet uit. Je krijgt een schep meer vermogen, dat ook nog eens over alle vier de wielen verdeeld wordt. Dat resulteert in een eerste plaats in het hoofdstuk Rijeigenschappen, meestal een prooi voor BMW.

Je vindt de volledige vergelijkende test tussen de BMW i4 en de Polestar 2 in Auto Review 12/22.