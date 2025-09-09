TEST – Dit zijn 3 nadelen van een spotgoedkope Volkswagen Passat PHEV

Tests

Wie een plug-in hybride stationwagon uit Duitsland zoekt, kijkt naar de BMW 5-serie, de Mercedes E-klasse en de 20.000 euro goedkopere (!) Volkswagen Passat. Dat prijsverschil moet uit de lengte of de breedte komen …

Deze test van drie plug-in hybride stationwagon uit Duitsland is een verkorte versie van de uitgebreide vergelijking in Auto Review 9.

In onze vergelijkede test nemen een 74.134 euro kostende BMW 530e Touring en een Mercedes E 300e Estate van 80.382 euro het op tegen een Volkswagen Passat 1.5 eHybrid (272 pk) van slechts 53.990 euro. Hieronder belichten we de minpunten waarmee je moet leven, als je voor de opvallend voordelige Volkswagen kiest.

Minpunt 1: Minder comfortabel

De Volkswagen weet het comfortniveau van de BMW en de Mercedes niet te evenaren, en dat heeft deels met de akoestiek te maken. Zo nu en dan klinkt er een ‘klonk’ uit de achterwielophanging, losse steentjes die door de wielkuipen vliegen zijn duidelijk hoorbaar en zowel de wind als de motor treden sterker op de voorgrond.

De optionele Comfortstoelen (BMW, 995 euro) en Multicontourstoelen (Mercedes, 1936 euro) zitten veel lekkerder dan de standaard, grotendeels handmatig te verstellen zetels waarover de geteste Volkswagen beschikt. Dat komt vooral doordat de VW-stoelen minder verstelmogelijkheden hebben.

De adaptieve schokdempers van het DCC Plus-onderstel van de Volkswagen Passat kennen maar liefst 15 verschillende hardheden. Daarmee voor ieder wat wils, al moet gezegd worden dat bij het vinden van de juiste hardheid, je wel blijft zitten met 14 standen die je zelden tot nooit gebruikt. In vergelijking met de hoogstaande onderstel­kwaliteiten van de BMW en de Mercedes, heeft het systeem eigenlijk geen enkele meerwaarde.

Minpunt 2: VW heeft het nakijken op het circuit

Dat de BMW en de Mercedes hun hybridekracht overbrengen op de achterwielen, heeft voordelen op het circuit. Dankzij griprijke banden bouwen de 5-serie en E-klasse een indrukwekkende tractie op, terwijl de besturing nooit beïnvloed wordt door hinderlijke aandrijfreacties.

De Volkswagen Passat Variant heeft het nakijken. Met 272 pk op de voorwielen, heeft hij moeite om de tractie te bewaren, terwijl je op de grens algauw merkt dat de auto van de ingestuurde lijn gaat wijken. Wanneer de limieten worden overschreden, grijpen zijn elektronische regelsystemen rigoureus in. Ook op de remmentest vertoont de Volks­wagen ruimte voor verbetering. Om bij een noodstop geheel tot stilstand te komen, heeft hij meer meters nodig dan de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse.

Minpunt 3: Je bagage mag niet te zwaar zijn

Hoewel de Passat de kortste en smalste auto van het drietal is, qua binnenruimte hoef je niets in te leveren op de 5-serie en de E-klasse. En met de achterbank plat, heeft de Volkswagen zelfs de grootste kofferbak van allemaal. Maar je moet wel een beetje oppassen wát je inlaadt: de Passat eHybrid heeft een laadvermogen van slechts 505 kg. De Mercedes en de BMW zijn berekend op ongeveer 100 kg meer.

Conclusie

Zolang we niet naar het kostenplaatje kijken, is het beeld duidelijk: de twee E-segmenters hebben een streepje voor op de D-segmenter, met meer ruimte, een mooiere afwerking, een beter veercomfort en verfijnde rij­eigenschappen.

Toch laat de Volkswagen Passat Variant zich niet zomaar door de BMW 5 Touring en Mercedes E Combi degraderen, want voor iets minder dan 55.000 euro heb je namelijk een hartstikke fijne reis-/gezinscombi.

Wat zijn andere pluspunten van de Volkswagen Passat zijn (afgezien van de lage prijs), belichten we de volgende keer.