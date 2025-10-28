Nieuws

De Mercedes EQE verkoopt zo slecht dat hij al na vijf jaar wordt vervangen. Alles wordt weer vertrouwd als in 2027 zijn opvolger komt. Die gaat weer gewoon E-klasse heten en komt waarschijnlijk als EV én met een benzinemotor.

Automerken tobben wat af met hun elektrische modellen. Hoe traditioneler het merk, des te groter de worsteling, zo lijkt het. Zo kwam Mercedes met een nieuwe reeks elektrische modellen die met hun uiterlijk flink afweken van bekende auto’s.

Modellen in deze EQ-lijn werden gevormd door de wind en moesten hun optimale stroomlijn bekopen met een duidelijk gebrek aan eigen identiteit. Eerst kwam de EQS, vervolgens de EQE. Die lijkt zó erg op zijn grotere broer, dat het een flinke uitdaging is om ze uit elkaar te houden.

EQE en EQS krijgen geen opvolger

Zo’n afwijkende vormgeving is juist wat klanten níet willen. De EQE en EQS werden flops en Mercedes zag zich gedwongen de prijzen te verlagen. Het hele idee van de EQ-lijn ligt inmiddels alweer in de prullenbak. In het vervolg krijgen nieuwe Mercedessen een elektrische versie en eentje op benzine. De CLA was het eerste model volgens deze nieuwe filosofie. Over twee jaar maakt de EQE ‘gewoon’ plaats voor een elektrische E-klasse.

Dat de EQE al in 2027 wordt vervangen, na slechts vijf jaar in productie te zijn geweest, zegt veel over zijn impopulariteit. Het faceliftmodel met 800 volt-techniek blijft maar zo’n anderhalf jaar op de markt.

E-klasse ook als stationwagon

Wij betrapten een prototype van de nieuwe E-klasse, wat betekent dat de ontwikkeling inmiddels op stoom is. Er is nog bijna niets bekend over deze elektrische Mercedes. Hij deelt zijn basis waarschijnlijk met de nieuwe GLC, die op de IAA in München werd gepresenteerd en in het voorjaar van 2026 op de markt komt. De elektrische C-klasse volgt in de tweede helft van 2026.

Hoewel Mercedes in 2022 aankondigde dat het in 2030 stopt met stationwagons, rekenen we nog wel op een elektrische E-klasse Estate. Van de enorme grille op de GLC moeten we nog bijkomen, hopelijk gaat Mercedes bij de E-klasse straks subtieler te werk. Wel is duidelijk te zien dat de vormgeving traditioneler is dan bij de EQE; de elektrische E-klasse heeft vertrouwde sedan-lijnen en niet het eiige EQ-design.

Mercedes E-klasse vs. BMW i5

De grootste concurrent van de E-klasse komt traditioneel uit München. De BMW i5 is sinds 2024 op de markt. Hij heeft geen 800 volt-techniek, de Mercedes E-klasse krijgt die wel. Aan de laadpaal aan de openbare weg kan de i5 met 11 kW laden. En dan hebben we natuurlijk de Audi A6 E-tron, eveneens met 800 volt-architectuur.

De outsiderrol is voor Volvo, dat onlangs de ES90 introduceerde. Deze grote sedan heeft al wel 800 volt-techniek, maar kan nog niet met 22 kW laden.

BMW i5 eDrive40

340 pk, achterwielaandrijving

Batterij van 81 kWh (14,9 kWh/100 km)

0-100 km/h in 6 s

Actieradius 622 km

Prijs: vanaf 69.532 euro

Volvo ES90 Single Motor Extended Range

340 pk, achterwielaandrijving

Batterij van 92 kWh (16,0 kWh/100 km)

0-100 km/h in 6,6 s

Actieradius 650 km

Prijs: vanaf 69.995 euro

Voor de specs van de elektrische Mercedes E-klasse kijken we met een schuin oog naar de GLC. Die kan aan de snellader in 10 minuten ruim 300 kilometer bijladen. De GLC 400 4Matic heeft 489 pk en een actieradius van 673 kilometer. Grote kans dat de E-klasse dezelfde elektromotor krijgt, wellicht dat hij vanwege een gunstiger stroomlijn zelfs een actieradius van 700 kilometer haalt. Maar dat blijft voorlopig speculeren.