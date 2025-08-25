Skoda verslaat BMW – en dit zit er allemaal nog in het vat

Nieuws

Skoda passeert BMW in de Europese verkoop. Om het succes vast te houden, wil Skoda-baas Klaus Zellmer inzetten op nieuwe én oude modellen.

Het interview was met autoexpress.co.uk. Zellmer liet onder meer weten dat we voorlopig nog geen afscheid hoeven te nemen van de Skoda Fabia, Kamiq en Scala. Deze modellen hebben een benzinemotor, maar blijven desondanks ook na 2030 leverbaar.

BMW voorbij

Skoda heeft BMW ingehaald en is nu het derde bestverkopende automerk van Europa. Hoe is Skoda dat gelukt? Zellmer: "Door een breed modellenaanbod te bieden, met aandrijflijnen voor elk wat wils. Door competitieve elektrische auto’s in de showroom te zetten, degelijke kwaliteit te leveren tegen betaalbare prijzen, én slim gebruik te maken van de groeiende merkwaarde van Skoda."

Daarnaast is het besef ingedaald dat de overstap naar elektrisch minder snel zal gaan dan tot voor kort werd verwacht. "Met de uitstootnorm Euro 7 in 2027 was het de bedoeling om de Fabia, Kamiq en Scala uit te faseren. De komende Skoda Epiq zou het alternatief worden. Onze theorie was: iedereen die een compacte auto wil, koopt de Epiq wel. Maar zo werkt het dus niet.”

Facelift voor Fabia

Om de veranderde omstandigheden het hoofd te bieden, geeft Skoda de Fabia, Scala en Kamiq nog voor het einde van 2025 een facelift. “Je kunt de levenscyclus niet zomaar verlengen en denken dat niemand de leeftijd merkt. Ze leveren goed geld op en zijn een essentieel onderdeel van ons gamma.” En dus gaat het uiterlijk van het benzine-drietal op de schop.

Zellmer ziet design als een belangrijke troef van Skoda. Volgens hem slaagt het merk erin om hightech details – zoals het zogeheten Tech-Deck met de verlichte grille – te combineren met strak vormgegeven carrosserieën die vertrouwen uitstralen. Geen overdreven futuristisch gedoe, maar gewoon degelijk en modern zonder de klant af te schrikken.

Elektrische 7-zitter van Skoda komt in 2026

“De Skoda Elroq markeert een kantelpunt in onze designtaal. Daarna volgen de Epiq en onze nieuwe elektrische 7-zitter die in 2026 komt. Die auto laat precies zien waar we naartoe willen: een Skoda die nog steeds praktisch is, maar óók een statement maakt. Tijdloos en zelfverzekerd.”

Skoda EV van 25.000 euro

Aan de onderkant van het SUV-gamma onthult Skoda in september 2025 de Epiq, een compacte elektrische SUV die qua formaat vergelijkbaar is met de Kamiq (4,2 meter lang), maar dan volledig elektrisch. De Epiq wordt leverbaar met twee accupakketten: 38 kWh en 56 kWh en krijgt een prijs van rond de 25.000 euro. De actieradius loopt op tot 450 km.

Voor het eerst maakt Skoda bij dit model gebruik van een LFP-accu (lithium-ijzerfosfaat). “Die is goedkoper om te produceren, omdat minder dure grondstoffen nodig zijn zoals bij de nikkel-mangaan-kobalt-accu's van de andere elektrische modellen", zegt Zellmer. Hij schat dat de batterij momenteel nog goed is voor zo’n 40 procent van de totale kosten van een EV.

BYD zette al vroeg in op LFP-technologie en heeft daarmee volgens Zellmer een kostenvoordeel. “Hoe meer klanten overstappen op elektrische auto’s, hoe harder we de kosten van die auto’s moeten aanpakken om onze winstmarges op peil te houden."

Elektrische Skoda Octavia

Na de Epiq is het de beurt aan de Skoda Octavia. Die verschijnt in 2027 als volledig elektrische auto, voorafgegaan door het studiemodel 'Vision O' die begin september wordt onthuld. Met deze stap begint Skoda aan het elektrificeren van bestaande modelnamen – en uiteindelijk aan een herschikking van het modellengamma.

“We gaan zien wat er gebeurt met de Octavia als batterij-elektrische auto”, zegt Zellmer. “Er zit een grens aan hoe efficiënt je kunt zijn – Tesla doet dat het best, met drie modellen die enorme volumes draaien. Maar dat werkt niet voor traditionele fabrikanten. Wij kunnen het ons niet veroorloven om modellen in de lucht te houden die elkaar te veel overlappen.”