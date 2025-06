Skoda Epiq (2026) is bijna klaar om Nederland te veroveren

Nieuws

In Oostenrijk spotten we de elektrische Skoda Epiq voor het eerst in het wild. Deze belangrijke auto komt waarschijnlijk in 2026 op de markt en is het broertje van de SUV-versie van de Volkswagen ID.2.

De Skoda Epiq is nog gecamoufleerd, maar je ziet goed dat zijn lijnenspel overeenkomt met de computertekening die Skoda zelf in 2024 al rondstuurde. Kijk maar naar de grote luchtinlaten in de voorbumper, de vlakke ‘power dome’ op de motorkap en de smalle koplampen, die je ook op de Elroq aantreft.

Binnen in de Skoda Epiq vind je een minimalistisch wonderland met een ‘zwevende’ middenconsole. Die herbergt niet alleen een draadloze oplader voor je smartphone, maar biedt ook genoeg ruimte voor al je prullaria. De Simply Clever-foefjes zijn overal, van tassenhaken tot verborgen opbergvakken.

Dit weten we nog meer over de Skoda Epiq

Skoda zegt dat vijf inzittenden prima kunnen zitten in de 4,10 meter lange Epiq. Ze beschikken over 490 liter aan bagageruimte. Ter vergelijking: de huidige Kamiq komt maar tot 400 liter. Zelfs de kofferbak van de Skoda Elroq is ietsje minder ruim: 470 liter.

Skoda spreekt zelf van een stads-SUV. Maar met een bereik van 400 kilometer hoef je langere trips ook niet badend in het actieradiusangstzweet af te leggen. En dat voor een prijs van om en nabij de 25.000 euro, al zal de versie met dat grote bereik wel wat duurder worden.

Skoda Epiq bidirectioneel laden

De Epiq dient niet alleen als vervoermiddel, maar kan ook als een rijdende powerbank fungeren. Dankzij de mogelijkheid van bidirectioneel laden kan hij zijn energie delen met je huis of andere apparaten. Bijvoorbeeld een elektrische fiets of barbecue.

De compacte crossover wordt gebouwd in het Spaanse Pamplona, als onderdeel van een gezamenlijk project binnen de Volkswagen Groep, met Skoda, Cupra en Volkswagen als partners. De Cupra Raval komt in 2026 als eerste op de markt, daarna is de Epiq aan de beurt.

