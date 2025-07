Dat Volkswagen juist deze fabriek dichtgooit, moet pijn doen

Nieuws

Volkswagen dreigde in de herfst van 2024 enkele Duitse fabrieken te moeten sluiten - voor het eerst in 87 (!) jaar. Maar zover is het nooit gekomen. Tóch gooit Volkswagen nu een fabriek dicht. Eentje met een belangrijke symbolische waarde. Alleen niet in Duitsland.

De Volkswagen-fabriek die op slot gaat, staat in Nanjing, China. De fabriek is een joint venture met Volkswagens Chinese partner SAIC. Die kennen wij in Europa van het gereïncarneerde merk MG. De fabriek heeft voor de Duitsers een symbolische waarde: het was in 2008 de eerste Chinese fabriek van Volkswagen. Dat moet toch een beetje pijn doen.

Volkswagen heeft tegenover nieuwsdienst Reuters bevestigd dat de productie is gestopt. Naar verluidt gaat de fabriek nog dit jaar dicht. Hiermee verliezen zo'n 2500 medewerkers hun baan. De fabriek had een jaarcapaciteit van 360.000 auto's. Onder meer de Volkswagen Passat en verschillende Skoda-modellen rolden er van de band, waaronder de Superb.

Goede tijden, slechte tijden

De reden dat de fabriek sluit, heeft te maken met de genoemde modellen. Die rijden op benzine en daar zit de Chinese consument niet meer op te wachten. Die wil elektrisch rijden. Vandaar dat Volkswagen een deel van zijn fabrieken met SAIC ombouwt voor de productie van EV's. Of de fabriek in Nanjing hierbij hoort, is niet bekend.

Overigens heeft Volkswagen in totaal 39 fabrieken in China staan - al dan niet in samenwerking met SAIC. Die houden ongeveer 90.000 mensen aan het werk. Of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Volkswagen heeft het zwaar op de Chinese markt, net als veel andere Europese automerken.

De verkopen van de Volkswagen-groep in het eerste halfjaar van 2025 kelderden in China met 34 procent in vergelijking tot 2024. Daarentegen gaat het in Europa keigoed en noteerde de groep hier juist een plus van 89 procent. Goede tijden, slechte tijden.