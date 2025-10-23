Deze recordpoging is een opsteker voor verstokte dieselrijders

Nieuws

Welke auto haalt een actieradius van meer dan 2800 kilometer? Nee, het is geen futuristische EV op zonnecellen. Het kan ook gewoon met een Skoda Superb 2.0 TDI.

De dieselmotor lijkt langzaam uit te sterven. Zelfs in Europa, waar de liefde voor diesels traditioneel het sterkst is, daalde de vraag de afgelopen jaren sterk. Het imago kreeg een flinke opdonder nadat Volkswagens gesjoemel met software aan het licht kwam.

Maar hoe terecht is dat? Misschien gloort er hoop voor de vele dieselliefhebbers, die tegen alle trends in pleidooien blijven houden voor hun geliefde zelfontbrander. Rallycoureur Miko Marczyk stapte in een volgetankte Skoda Superb 2.0 TDI (150 pk) en keek hoever hij kon komen op een volle tank. Het was zijn eigen auto, gewoon eentje die je in België en Duitsland nog in de prijslijst staat.

Skoda Superb verbruikt 1 op 38,3

De tank van de Superb werd tot de nok toe gevuld met 66 liter diesel. De 29-jarige Poolse coureur paste wel zijn rijstijl aan en reed niet alsof hij een rallyproef moest doen in zijn Fabia RS. Marczyk begon in Łódź in Polen en reed dwars door Duitsland naar Parijs. Vervolgens reed hij via Nederland en België weer naar Duitsland, om precies te eindigen in de stad waar zijn avontuur begon. In totaal legde hij 2831 kilometer af. Op één tank! Met dit record reed de rallycoureur zichzelf het Guinness Book of Records in.

De Pool reed heel behoedzaam met een gemiddelde snelheid van 80 km/h door Europa. Zo wist hij een verbruik te behalen van slechts 2,61 liter per 100 kilometer (1 op 38,3). Daarmee dook hij ruim onder de officiële fabrieksopgave van 4,8 l/100 km (1 op 20,8). In Frankrijk had de Superb een tijdlang de wind in de rug, gedurende 200 kilometer bleef het verbruik daardoor zelfs beperkt tot 2,2 l/100 km (1 : 45,5).

Handige hulptroepen

Je verwacht misschien dat de Superb met allerlei trucs geschikt werd gemaakt voor de reis door Europa. Maar het enige afwijkende waren de montage van banden met lage rolweerstand (met bescheiden 16-inch wielen) en verlagingsveren die afkomstig waren van de Sportline-uitvoering. De rijhoogte werd met 15 millimeter verlaagd om de aerodynamica te verbeteren. Maar verder was het een Superb zoals alle andere.

Wil je ook profiteren van elke druppel diesel en de poging van de rallycoureur eens dunnetjes overdoen? Dan moet je wel hulptroepen

inschakelen. Miko Marczyk kreeg ondersteuning van een begeleidingsvoertuig, dat enkele kilometers voor hem uitreed en voortdurend informatie doorgaf over het verkeer en omstandigheden. Zo kon Marczyk remmen tot een minimum beperken en gelijkmatig optrekken.

Diesel niet meer populair in Europa

Verstokte dieselrijders zullen smullen van dit verhaal. Maar de dieselmotor lijkt niet meer te redden. De goeie ouwe dieselmotor wordt ingeruild voor een elektrische auto, hybride of plug-in hybride. Was tien jaar geleden nog de helft van de nieuwverkopen in Europa een auto met dieselmotor, dat aandeel is dit jaar geslonken tot 8,3 procent van de nieuwverkopen. Ondanks het feit dat ze beter en schoner dan ooit zijn.