Met deze Skoda Fabia lach je Elroq-rijders uit!

Nieuws

Skoda heeft wat te vieren. Maar als autofabrikant trakteer je je klanten dan niet op taart, maar op een extra lekker model. Wat dacht je van deze Skoda Fabia 130? Leuk toch, zeker omdat-ie menig Elroq-rijder een minderwaardigheidscomplex bezorgt ...

Denk bij de modelnaam van de Fabia 130 niet aan pk's. Die '130' slaat op de leeftijd van het merk. Want als het op vermogen aankomt, heeft de Fabia 130 heel wat meer in zijn mars. Want voor dit speciale feestvarken hebben de Skoda-ingenieurs de 150 pk sterke 1.5 TSI-motor opgekieteld tot 177 pk.

Motorische aanpassingen

Dat klinkt misschien niet eens zo heel heftig, maar de Fabia 130 is mooi wel de krachtigste Fabia van deze generatie. Die 27 pk extra ten opzichte van de reguliere 1.5 TSI is niet alleen maar een kwestie van een extra heet chippie. Er is een ander inlaatspruitstuk gebruikt en ook de tuimelaars zijn aangepast. Om de extra power in toom te houden, heeft Skoda de motorsteunen eveneens gewijzigd.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Fabia 130 sneller dan Skoda Elroq

Noem ons maar kinderachtig, maar wat we vooral leuk vinden aan deze Fabia, is dat-ie bij een stoplichtsprintje zowel de elektrische Skoda Elroq 50 als de Elroq 60 zijn kleine kontje laat zien. Want de honderdsprint klaart de feest-Fabia in slechts 7,4 seconden. De genoemde Elroqs hebben daar 9,1, respectievelijk 8,0 seconden voor nodig.

En koers je vervolgens door richting autobahn, dan zet de Fabia 130 zijn elektrobroers met zijn topsnelheid van 228 km/h helemaal op achterstand. Want die blijven steken op 160 km/h. En de Elroq 85 dan? Oké, die sprint iets sneller (6,7 s) dan de Fabia 130, maar is met zijn top van 180 km/h op de autobahn wel veel eerder uitgeteld.

Snelste Fabia ooit

Klein minpuntje vinden we dat Skoda het vermogen niet net over de 180 pk heeft getild. In dat geval was de Fabia 130 de krachtigste en snelste Fabia ooit geweest. Nu blijft die titel voor de Skoda Fabia RS (2010-2014, groene auto hierboven) geweest. Die had 180 pk en sprintte in 7,3 tellen naar de 100 km/h. Met zijn topsnelheid van 224 km/h moet de Fabia RS wel zijn meerdere erkennen in de Fabia 130.

Volg alle Skoda-nieuws via onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maar het leven van de gemiddelde automobilist bestaat natuurlijk niet uit stoplichtsprintjes en snelle Duitse snelwegritten. Voor de dagelijkse praktijk is een lekker koppel veel belangrijker. Dat van de Fabia 130 piekt bij 250 Nm, en is beschikbaar over een breed toerengebied: van 1500 tot 4000 toeren.

Aangepaste DSG

De zeventraps DSG-automaat kreeg speciaal voor de Fabia 130 een eigen afstemming. In de Sport-stand houdt de transmissie de versnellingen langer vast, zodat de motor hoger in toeren klimt. Ook schakelt hij sneller terug bij stevig remmen of accelereren. Het resultaat: een levendiger en directer karakter.

Lager en scherper

De Fabia 130 staat op het sportonderstel van de Monte Carlo-uitvoering, dat de auto 15 millimeter lager legt. De besturing is aangescherpt voor meer feedback en precisie. Daarmee belooft de Fabia niet alleen rechtelijnprestaties, maar ook bochtenpret – iets waarvan menig EV alleen maar kan dromen.

Sportieve details

Vanbinnen onderscheidt de Fabia 130 zich met elektrisch verstelbare kuipstoelen en roestvrijstalen pedalen. Aan de buitenkant vallen de zwarte 18-inch lichtmetalen wielen, dubbele uitlaatpijpen, een zwarte spoilerlip vóór, een achterklepspoiler en subtiele 130-logo’s op. Kopers kunnen kiezen uit vier kleuren: wit, blauw, rood en zwart. Of en wanneer deze sportieve Fabia naar Nederland komt, heeft Skoda helaas nog niet bevestigd.