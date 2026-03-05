Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief

Nieuws

Wil jij net zoals bijna 280.000 andere Nederlanders eigenlijk een Volkswagen Polo, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn Tsjechische concurrent gaan! Die biedt dezelfde techniek, maar dan goedkoper: de Skoda Fabia.

Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief

Over de Skoda Fabia

De Skoda Fabia is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 329 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Volkswagen Polo. En die kost je zomaar 60 euro meer: minimaal 379 euro per maand. Omdat de Fabia over dezelfde techniek beschikt als de Polo, blijven de voordelen staan: een comfortabele vering en een zuinige aandrijflijn. Nadelen zijn er ook: zo heeft de handbak maar 5 versnellingen, maar is de automaat een stuk duurder.

Pluspunten Minpunten + Zeer ruim voor het segment - Als automaat een stuk duurder + Comfortabel geveerd - Handbak heeft maar vijf versnellingen + Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Losse pakketten drijven de prijs snel op

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Skoda Fabia? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 TSI Handgeschakeld 1.0 TSI Automaat Vermogen 95 pk 115 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint 10,6 s 9,7 s Bagageruimte 380 l 380 l CO₂-uitstoot (WLTP) 114 g/km 118 g/km

Skoda Fabia Essence

Het begint bij de Skoda Fabia allemaal bij de Essence-uitvoering. Deze is al aardig rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

15 inch stalen velgen

LED-verlichting voor en achter

Parkeersensoren achter

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Centrale deurvergrendeling

Keyless entry en start

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Lane assist

8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8 inch digitaal instrumentarium

Skoda Fabia private lease

De Skoda Fabia is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Fabia private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

Met de aanbieding private lease je de Skoda Fabia voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.