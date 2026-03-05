Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig! Bekijk actie

Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief

Wil jij net zoals bijna 280.000 andere Nederlanders eigenlijk een Volkswagen Polo, maar vind je het model wel erg aan de prijs? Dan kun je beter voor zijn Tsjechische concurrent gaan! Die biedt dezelfde techniek, maar dan goedkoper: de Skoda Fabia.

Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief

Over de Skoda Fabia

Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief
Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief

De Skoda Fabia is momenteel extra scherp geprijsd en is al vanaf 329 euro per maand te private leasen. Dat is een heel scherpe prijs, een stuk goedkoper dan de Volkswagen Polo. En die kost je zomaar 60 euro meer: minimaal 379 euro per maand. Omdat de Fabia over dezelfde techniek beschikt als de Polo, blijven de voordelen staan: een comfortabele vering en een zuinige aandrijflijn. Nadelen zijn er ook: zo heeft de handbak maar 5 versnellingen, maar is de automaat een stuk duurder.

Pluspunten               Minpunten
+ Zeer ruim voor het segment                              - Als automaat een stuk duurder
+ Comfortabel geveerd - Handbak heeft maar vijf versnellingen 
+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Losse pakketten drijven de prijs snel op

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Skoda Fabia? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 TSI Handgeschakeld 1.0 TSI Automaat
Vermogen 95 pk 115 pk
Koppel 175 Nm 200 Nm
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l/100 km (1 op 20) 5,2 l/100 km (1 op 19,2)
0-100 sprint  10,6 s 9,7 s
Bagageruimte 380 l 380 l
CO₂-uitstoot (WLTP) 114 g/km 118 g/km
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu

Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief

Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief
Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief
Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief
Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief
Volkswagen Polo te duur? Dit is het verrassend goedkope alternatief

Skoda Fabia Essence

Het begint bij de Skoda Fabia allemaal bij de Essence-uitvoering. Deze is al aardig rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:

  • Cruise control
  • Airconditioning
  • 15 inch stalen velgen
  • LED-verlichting voor en achter
  • Parkeersensoren achter
  • Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Centrale deurvergrendeling
  • Keyless entry en start
  • Start/stop-systeem
  • Verkeersbordherkenning
  • Lane assist
  • 8,25 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 8 inch digitaal instrumentarium

Skoda Fabia private lease

De Skoda Fabia is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Fabia private lease prijzen.

Het goedkope Volkswagen Polo-alternatief

Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

Met de aanbieding private lease je de Skoda Fabia voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.

Lees ook 7 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand (eigenlijk zijn het er 8) 7 private lease auto's voor minder dan 300 euro per maand (eigenlijk zijn het er 8)
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact