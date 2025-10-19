Test met 5 auto’s brengt minpunten van Toyota Yaris aan het licht

Tests

De Toyota Yaris is razend populair. Maar als je hem vergelijkt met andere compacte hatchbacks, heeft hij ook minder goede aspecten. We belichten er drie.

De pluspunten van de Toyota Yaris zijn inmiddels bekend. Hij is zuinig (zie onderstaand artikel), betrouwbaar en waardevast. Bovendien is het een leuk autootje om te zien en het feit dat-ie een hybride aandrijflijn heeft, betekent dat hij standaard wordt geleverd met een automaat. Dus we snappen helemaal dat de Yaris op dit moment op plek 12 staat in de Nederlandse autoverkopen.

Maar zet je de Toyota Yaris naast een Skoda Fabia of een andere serieuze concurrent, dan wordt meteen duidelijk dat de Japanner verre van perfect is. Hier zijn drie voorbeelden:

Minpunt 1: De Yaris is krap

De Toyota Yaris is een van de kleinste auto’s in het B-segment. Van de vijf testauto’s is het de enige die niet de 4 meter aantikt. Toch is de wielbasis van de Yaris vrijwel gelijk aan die van zijn concurrenten, waardoor zijn achterbank niet schandalig krap uitvalt – de ruimte achterin is vergelijkbaar met die van de Opel Corsa en Peugeot 208. Nee, het zijn de beperkte bewegingsvrijheid op de voorstoelen en de kleine kofferbak die de Toyota punten kosten.

Opvallend is de hoge positie van de stoelen in de Yaris. Dat er voldoende ruimte voor je hoofd overblijft, is te danken aan het relatief hoog opgetrokken dak. De stoelen Toyota bieden trouwens het minst riante zitcomfort – op de voorstoelen in de andere testauto’s zitten we lekkerder.

Minpunt 2: De bediening vraagt gewenning

Toyota gaat ook de mist in met de bediening van alle veiligheids- en rijhulp­systemen. Daarvoor moet je met de knopjes op het stuur door een menu in de display van het instrumentarium bladeren. Probeer daar maar eens foutloos doorheen te komen …

In de Skoda Fabia gaat dat veel makkelijker. Alle pictogrammen laten duidelijk zien waarvoor ze dienen en om de systemen in- of uit te schakelen, heb je aan slechts een paar keer klikken genoeg.

Minpunt 3: Onderstel en remmen zijn te ‘zacht’

Het aangenaamste veercomfort levert de Mitsubishi Colt. In het onderstel zit een prettige stevigheid, maar op een slechte ondergrond blijft het geheel toch soepel. Het onderstel van de Toyota Yaris heeft een zachtere afstemming. Dat kan soms voor nadrukkelijke carrosseriebewegingen zorgen en dat kost ‘m punten.

Tot slot het remgedrag. Doordat de Fabia juist niet over elektrische ondersteuning van de motor beschikt, de remmen heel gemakkelijk te doseren. Bij de testauto’s, die wél over milde of volledige hybride-systemen beschikken, is de doseerbaarheid van de remmen minder duidelijk. De overgang van recuperatie naar mechanische vertraging gaat geheel gevoelloos.

De remmen van de Toyota zijn ook gevoelloos, maar nog erger is de uitkomst van de remmentest: de Yaris heeft de langste remwegen – zowel met een koud als een opgewarmd remsysteem.

